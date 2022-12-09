Тур: 30. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Haixin Li
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаTong Wang1
1:0
19' ГолMarcao V
31' Желтая карточкаГао Чжуньи
1:1
45' ГолУ Синхань
63' Желтая карточкаЧжэн Чжэн
66' Желтая карточкаЖадсон II
89' Желтая карточкаКризан
90' Желтая карточкаHailong Li
90'+5
Ход матча
15'
19'
1:0
30'
31'
63'
66'
76'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
11
Давидсон
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
39
Long
Song
9
Кризан
17
У
Синхань
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Се ПэнфэйЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
32 Haidong Lu
-
-
31 Луо Сенвен
-
-
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
39 Long SongПолузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
-
17 У СинханьНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
23 Haiyi Hao
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
26 Xianlong Yi
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|25 (3)
|0.83
|Давидсон
|17 (3)
|0.57
|Ademilson
|11 (2)
|0.37
|Станчу Николае
|9
|0.3
|Се Пэнфэй
|8
|0.27
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0.1
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.1
|Haoyang Xu
|1
|0.03
|Хан Жэнь
|1
|0.03
|Сантос Уоллес
|1
|0.03
|Гао Чжуньи
|1
|0.03
|Чао Хэ
|1
|0.03
|Имин Лю
|1
|0.03
|Kuo Yang
|1
|0.03
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.03
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|21 (3)
|0.72
|Мойсес Лима
|10 (3)
|0.34
|Chen Pu
|7
|0.24
|Феллайни Маруан
|4
|0.14
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.14
|У Синхань
|4
|0.14
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.1
|Лю Биньбинь
|2
|0.07
|Чжэн Чжэн
|2
|0.07
|Лю Ян
|2
|0.07
|Long Song
|1
|0.03
|Жадсон II
|1
|0.03
|Ляо Лишэн
|1
|0.03
|Tianyu Qi
|1
|0.03
|Hailong Li
|1
|0.03
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.03
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|5
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Yunzi Duan
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Yan Yaki
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|5
|1
|Кризан
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Tong Wang1
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Hailong Li
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
6
Ухань Три Таунс
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Шаньдун Тайшань
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
33
33
Ухань Три Таунс
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (12)
13% (4)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Шаньдун Тайшань
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
41
39
Голы по времени матча
Забито
51
30
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
7
14%
2
7%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
7
14%
7
23%
31-45
7
14%
7
23%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
10
20%
7
23%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
7
37%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
34
35
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
4
12%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
7
21%
4
11%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
3
9%
9
26%
61-75
10
29%
29%
11
31%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
85
65
39 В 1-м тайме 24
46 Во 2-м тайме 41
24 Забивали первыми 19
1 Не забивали 2
11
13%
6
9%
1-15
14
16%
7
11%
16-30
14
16%
11
17%
31-45
12
14%
10
15%
46-60
14
16%
13
20%
61-75
20
24%
18
28%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
8
28%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
3
10%
46-60
3
12%
7
24%
61-75
7
28%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2
Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
Точный счет
5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
122
105
77
87
410
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
69
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
281
228
209
1614
1118
1119
623
525
227
129
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8