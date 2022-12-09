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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Ухань Три Таунс
1:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
15' Желтая карточка
Tong Wang1
1:0
19' Гол
Marcao V
31' Желтая карточка
Гао Чжуньи
1:1
45' Гол
У Синхань
63' Желтая карточка
Чжэн Чжэн
66' Желтая карточка
Жадсон II
89' Желтая карточка
Кризан
90' Желтая карточка
Hailong Li
90'+5

Ход матча

15'
 
Tong Wang1
19'
Marcao V
(Станчу Николае)
1:0
30'
Чао Хэ
Wentao Zhang
 
31'
Гао Чжуньи
 
45'
1:1
У Синхань
(Кризан)
63'
 
Чжэн Чжэн
66'
 
Жадсон II
68'
Се Пэнфэй
Ademilson
 
68'
 
Феллайни Маруан
Tong Wang1
76'
 
Лю Ян
Long Song
76'
 
Hailong Li
Цзи Сян
82'
 
Chen Pu
У Синхань
82'
 
Xianlong Yi
Abdurasul Abudulam
83'
Луо Сенвен
Yan Yaki
 
89'
 
Кризан
90'
 
Hailong Li

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
37
Haoyang
Xu
7
Ademilson
13
Marcao
V
11
Давидсон
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
6
Tong
Wang1
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
39
Long
Song
30
Abdurasul
Abudulam
9
Кризан
17
У
Синхань
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шаньдун Тайшань
3-4-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 25 (3) 0.83
Давидсон 17 (3) 0.57
Ademilson 11 (2) 0.37
Станчу Николае 9 0.3
Се Пэнфэй 8 0.27
Ханьвэнь Дэн 3 0.1
Xiaobin Zhang II 3 0.1
Haoyang Xu 1 0.03
Хан Жэнь 1 0.03
Сантос Уоллес 1 0.03
Гао Чжуньи 1 0.03
Чао Хэ 1 0.03
Имин Лю 1 0.03
Kuo Yang 1 0.03
Yifei Sang 1 (1) 0.03
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 21 (3) 0.72
Мойсес Лима 10 (3) 0.34
Chen Pu 7 0.24
Феллайни Маруан 4 0.14
Цзинь Цзиндао 4 0.14
У Синхань 4 0.14
Tianyu Guo 3 (1) 0.1
Лю Биньбинь 2 0.07
Чжэн Чжэн 2 0.07
Лю Ян 2 0.07
Long Song 1 0.03
Жадсон II 1 0.03
Ляо Лишэн 1 0.03
Tianyu Qi 1 0.03
Hailong Li 1 0.03
Abdurasul Abudulam 1 0.03
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 6 0
Имин Лю 5 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Yunzi Duan 2 0
Станчу Николае 1 0
Yan Yaki 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Zhang Hui 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 5 1
Кризан 4 0
Мойсес Лима 4 0
Tong Wang1 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Long Song 3 0
Hailong Li 3 0
Жадсон II 3 0
Кэ Ши 1 1
Цзи Сян 2 0
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
6
Ухань Три Таунс
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Шаньдун Тайшань
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

33
33
Ухань Три Таунс
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (12)
13% (4)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Шаньдун Тайшань
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

41
39

Голы по времени матча

Забито

51
30
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
7
14%
2
7%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
7
14%
7
23%
31-45
7
14%
7
23%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
10
20%
7
23%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
7
37%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

34
35
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
4
12%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
7
21%
4
11%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
3
9%
9
26%
61-75
10
29%
29%
11
31%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

85
65
39 В 1-м тайме 24
46 Во 2-м тайме 41
24 Забивали первыми 19
1 Не забивали 2
11
13%
6
9%
1-15
14
16%
7
11%
16-30
14
16%
11
17%
31-45
12
14%
10
15%
46-60
14
16%
13
20%
61-75
20
24%
18
28%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
8
28%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
3
10%
46-60
3
12%
7
24%
61-75
7
28%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2
Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

Точный счет

5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
1.5
12
2
10
5
2.5
7
7
8
7
3.5
4
10
5
10
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
8
7
6
9
2.5
4
11
3
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
28
1
22
8
1.5
20
9
16
14
2.5
11
18
11
19
3.5
6
23
5
25
4.5
2
27
1
29
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
13.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
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