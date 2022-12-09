Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

46' Г О О О О Л - У Синхань забивает с правой ноги!

46' Кризан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Yaki Yen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гао Чжуньи получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Wentao Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Кризан нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Цзи Сян плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

19' Г О О О О Л - Marcao забивает с правой ноги!

18' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ванг Тонг получил желтую карточку от судьи

14' Haoyang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

10' У Синхань навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру