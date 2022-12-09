Тур: 30. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Long Zhang
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаShilin Sun
34' Красная карточкаXu Yang I
1:0
48' ГолJianrong Zhu
1:1
50' ГолЦонев Борислав
81' Желтая карточкаYin Shang
1:2
82' ГолЛинь Лянмин
90' Желтая карточкаHaijian Wang
90'+7
Ход матча
20'
34'
46'
46'
48'
1:0
50'
1:1
58'
63'
81'
82'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
20
Ханчао
Ю
29
Junchen
Zhou
30
Yan
Wu
8
Zhu
Ting
13
Yaopeng
Wang
11
Guowen
Sun
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
29 Junchen ZhouНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
-
-
33 Haijian Wang
-
36 Ruofan Liu
-
30 Longhai He
-
34 Zexiang Yang
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
8 Zhu TingЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
-
11 Guowen SunЗащитник
- Полузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
37 Hao Ning
-
33 Zhiwei Song
-
-
28 Yu Fei
-
23 Yin Shang
-
15 Jianbo Zhao
-
18 Yupeng He
-
26 Ming'an Cui
-
24 Le Liu
-
38 Zhuoyi Lu
-
21 Zihan Gui
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|8
|0.27
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.17
|Xu Yang I
|4
|0.13
|Ханчао Ю
|4
|0.13
|Цао Юньдин
|3
|0.1
|Ruofan Liu
|2
|0.07
|Haijian Wang
|2
|0.07
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.07
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Denny Wang
|1
|0.03
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|13 (1)
|0.43
|Yin Shang
|7
|0.23
|Цонев Борислав
|6 (1)
|0.2
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.13
|Yu Fei
|4
|0.13
|Мамба Стрели
|3
|0.1
|Пен Лю
|2
|0.07
|Guowen Sun
|2
|0.07
|Cesar Manzoki
|2
|0.07
|Zhu Ting
|1
|0.03
|Wei Wu III
|1
|0.03
|Yanfeng Dong
|1
|0.03
|Yupeng He
|1
|0.03
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|6
|0
|Xu Yang I
|4
|1
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Shilin Sun
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yin Shang
|4
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Цонев Борислав
|2
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
8
Шанхай Шеньхуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Далянь Ифан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
13
24
Шанхай Шеньхуа
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Далянь Ифан
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
7
32%
76-90
Пропущено
14
21
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
6
43%
8
38%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
3
17%
5
19%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
22%
6
23%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
8
40%
76-90
Забито
36
48
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
4
11%
8
17%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
8
22%
10
21%
46-60
7
19%
5
10%
61-75
7
19%
13
27%
76-90
Пропущено
32
41
9 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 24
4
13%
3
7%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
1
3%
4
10%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
6
19%
4
10%
61-75
10
31%
16
39%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
412
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1020
1614
129
426
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8