Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Цонев Борислав не смог попасть в створ ударом издали

47' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Цонев Борислав пробует нанести удар издали, но Цзэн Чэн держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Пен Лю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Ян Ксиангчуанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

35' Yaopeng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' ШТАНГА! Пробил головой Longchang Lin прямо в каркас ворот!

29' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан подал угловой справа.

28' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Shilin Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Nemanja Bosancic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пен Лю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Shilin Sun совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Безумный фол. Shilin Sun грубо играет против соперника. Пострадал Nemanja Bosancic

19' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ханчао Ю навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Сантиметры! Удар с лета нанес Yaopeng Wang , но попал в штангу!

12' Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ханчао Ю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ханчао Ю навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Чжу Тин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

3' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Jiahui Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Jiahui Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.