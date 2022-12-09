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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Шанхай Шеньхуа
1:2
Конец матча
Далянь Ифан
0'
20' Желтая карточка
Shilin Sun
34' Красная карточка
Xu Yang I
1:0
48' Гол
Jianrong Zhu
1:1
50' Гол
Цонев Борислав
81' Желтая карточка
Yin Shang
1:2
82' Гол
Линь Лянмин
90' Желтая карточка
Haijian Wang
90'+7

Ход матча

20'
Shilin Sun
 
34'
Xu Yang I
 
37'
 
Xianjun Wang
Yaopeng Wang
46'
 
Чжан Чонг
Yan Wu
46'
 
Yu Fei
Longchang Lin
46'
Jianrong Zhu
Junchen Zhou
 
46'
Цао Юньдин
Shilin Sun
 
46'
 
Yin Shang
Zhu Ting
48'
Jianrong Zhu
(Shenglong Jiang)
1:0
50'
1:1
Цонев Борислав
58'
Jiajun Bai
Jiabao Wen
 
63'
Ruofan Liu
Ханчао Ю
 
68'
 
Yupeng He
Цонев Борислав
75'
Haijian Wang
Н'Думбу Александр
 
81'
 
Yin Shang
82'
1:2
Линь Лянмин
(Yu Fei)
90'
Haijian Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
38
Jiabao
Wen
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
7
Н'Думбу
Александр
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
29
Junchen
Zhou
30
Yan
Wu
8
Zhu
Ting
13
Yaopeng
Wang
2
Longchang
Lin
11
Guowen
Sun
40
Босанчич
Неманья
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:4
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
2:1
К
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 8 0.27
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.17
Xu Yang I 4 0.13
Ханчао Ю 4 0.13
Цао Юньдин 3 0.1
Ruofan Liu 2 0.07
Haijian Wang 2 0.07
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.07
Jinhao Bi 1 0.03
Синьли Пэн 1 (1) 0.03
У Си 1 (1) 0.03
Н'Думбу Александр 1 0.03
Denny Wang 1 0.03
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 13 (1) 0.43
Yin Shang 7 0.23
Цонев Борислав 6 (1) 0.2
Ян Ксиангчуанг 4 0.13
Yu Fei 4 0.13
Мамба Стрели 3 0.1
Пен Лю 2 0.07
Guowen Sun 2 0.07
Cesar Manzoki 2 0.07
Zhu Ting 1 0.03
Wei Wu III 1 0.03
Yanfeng Dong 1 0.03
Yupeng He 1 0.03
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 6 0
Xu Yang I 4 1
Shenglong Jiang 5 0
Baojie Zhu 4 0
Jianrong Zhu 4 0
Zhen Ma 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Yougang Xu 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Shilin Sun 2 0
Lu Zhang I 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 4 0
Yupeng He 4 0
Yin Shang 4 0
Guowen Sun 1 1
Цонев Борислав 2 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
8
Шанхай Шеньхуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Далянь Ифан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

13
24
Шанхай Шеньхуа
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Далянь Ифан
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
7
32%
76-90

Пропущено

14
21
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
6
43%
8
38%
76-90

Забито

18
26
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
3
17%
5
19%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
22%
6
23%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
8
40%
76-90

Забито

36
48
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
4
11%
8
17%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
8
22%
10
21%
46-60
7
19%
5
10%
61-75
7
19%
13
27%
76-90

Пропущено

32
41
9 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 24
4
13%
3
7%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
1
3%
4
10%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
6
19%
4
10%
61-75
10
31%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
16
14
1
29
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
13.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шанхай Шеньхуа: 40%, Далянь Ифан: 60%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Шанхай Шеньхуа
  • 96'
    Guowen Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Ян Ксиангчуанг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Jianrong Zhu из команды Шанхай Шеньхуа поставил подножку. Пострадал Jiahui Huang
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    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан онлайн

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