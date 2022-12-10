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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Shengyu Sun
Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 14'
Бэйцзин Гоань
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

34
Jiajun
Pang
6
Junzhe
Zhang
3
Haodong
Luan
4
Ximing
Pan
16
Liu
Jing
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
42
Yunan
Gao
24
Yu
Zhang
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
30
Marko
Dabro
38
Qilong
Ruan
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
6:3
С
2:0
С
1:4
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.71

Среднее время на гол

77
52

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.21
Huaze Gao 3 (1) 0.1
Wei Liao 2 0.07
Хайфэн Дин 1 0.03
Yunhua Chen 1 0.03
Xuchen Yao 1 0.03
Ziye Zhao 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 17 (1) 0.59
Чжанг Сичже 5 (1) 0.17
Кан Сан-У 4 (1) 0.14
Tianyi Gao 3 0.1
Мемишевич Самир 3 0.1
Адегбенро Самуэль 3 0.1
Ziming Wang 3 0.1
Дабао Юй 3 0.1
Gang Wang 2 0.07
Marko Dabro 1 0.03
Цзинь Пэнксян 1 0.03
Yongjing Cao 1 0.03
Nebijan Muhmet 0 0
Чи Чжунго 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 7 1
Мемишевич Самир 6 0
Чендун Чжан 4 1
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 3 0
Tianyi Gao 3 0
Чжанг Сичже 2 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (2)
86% (12)
Бэйцзин Гоань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

7
7
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

44
9

Волевые поражения

0
23
Хэбей Форчун
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

45
15

Волевые поражения

7
30

Голы по времени матча

Забито

9
22
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
7
32%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
56%
4
18%
76-90

Пропущено

53
23
20 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
6
11%
5
22%
1-15
8
15%
2
9%
16-30
6
11%
4
17%
31-45
12
23%
2
9%
46-60
8
15%
4
17%
61-75
13
25%
6
26%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
14%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
43%
2
8%
31-45
2
29%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
14%
6
24%
76-90

Пропущено

44
19
21 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
16%
0
0%
1-15
6
14%
1
5%
16-30
8
18%
6
32%
31-45
6
14%
2
11%
46-60
11
25%
2
11%
61-75
6
14%
8
42%
76-90

Забито

16
47
7 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 15
16 Не забивали 6
2
13%
7
15%
1-15
1
6%
12
26%
16-30
4
25%
5
11%
31-45
3
19%
7
15%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
6
38%
10
21%
76-90

Пропущено

97
42
41 В 1-м тайме 18
56 Во 2-м тайме 24
27 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 23
13
13%
5
12%
1-15
14
14%
3
7%
16-30
14
14%
10
24%
31-45
18
19%
4
10%
46-60
19
20%
6
14%
61-75
19
20%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:4
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 59%
1
10 раз 34%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
7
8
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
17
0.5
Больше Меньше
23
6
2
27
1.5
14
15
1
28
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 0:0 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 0:0 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 30 14 8 8 47 - 42 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 0:0 30 1 1 28 15 - 100 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 0:0 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 0:0 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 0:0 15 1 1 13 9 - 53 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 0:0 15 7 4 4 22 - 23 25
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
13.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 0:0 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
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    • 5'
      Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
    • Травма, повреждение
      4'
      Daogang Yao возвращается на поле.
    • 4'
      Ю Янг успешно блокирует удар.
    • 4'
      Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Daogang Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      3'
      Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      3'
      Qilong Ruan из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Daogang Yao пострадал.
    • 3'
      Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 2'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Бэйцзин Гоань
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