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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Shengyu Sun
Хэбей Форчун
0:4
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
32' Гол
Qilong Ruan
35' Желтая карточка
Лю Хуань
0:2
43' Гол
Лю Хуань
0:3
56' Гол
Qilong Ruan
0:4
69' Гол в свои ворота
Ximing Pan
77' Желтая карточка
Jong-Boo Kim
83' Желтая карточка
Gang Wang
90'+4

Ход матча

32'
0:1
Qilong Ruan
35'
 
Лю Хуань
43'
0:2
Лю Хуань
(Кан Сан-У)
46'
Ren Wei
Daogang Yao
 
46'
Xintao Song
Junzhe Zhang
 
56'
0:3
Qilong Ruan
65'
Ziye Zhao
Xuchen Yao
 
69'
0:4
Ximing Pan
70'
Yuren Wei
Yunan Gao
 
71'
 
Yongjing Cao
Marko Dabro
71'
Хайфэн Дин
Yu Zhang
 
71'
 
Yanpu Chen
Чжанг Сичже
77'
Jong-Boo Kim
 
83'
 
Gang Wang
84'
 
Shaowen Liang
Лю Хуань
84'
 
Yuda Tian
Qilong Ruan
88'
 
Tianyi Gao
Жанг Юнинг

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

34
Jiajun
Pang
6
Junzhe
Zhang
3
Haodong
Luan
4
Ximing
Pan
16
Liu
Jing
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
42
Yunan
Gao
24
Yu
Zhang
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
30
Marko
Dabro
10
Чжанг
Сичже
38
Qilong
Ruan
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
6:3
С
2:0
С
1:4
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.71

Среднее время на гол

77
52

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.2
Huaze Gao 3 (1) 0.1
Wei Liao 2 0.07
Хайфэн Дин 1 0.03
Yunhua Chen 1 0.03
Xuchen Yao 1 0.03
Ziye Zhao 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 17 (1) 0.57
Чжанг Сичже 5 (1) 0.17
Кан Сан-У 4 (1) 0.13
Tianyi Gao 3 0.1
Мемишевич Самир 3 0.1
Адегбенро Самуэль 3 0.1
Ziming Wang 3 0.1
Дабао Юй 3 0.1
Gang Wang 2 0.07
Qilong Ruan 2 0.07
Marko Dabro 1 0.03
Цзинь Пэнксян 1 0.03
Yongjing Cao 1 0.03
Лю Хуань 1 0.03
Nebijan Muhmet 0 0
Чи Чжунго 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Jong-Boo Kim 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 7 1
Мемишевич Самир 6 0
Чендун Чжан 4 1
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 4 0
Tianyi Gao 3 0
Чжанг Сичже 2 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Лю Хуань 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
Бэйцзин Гоань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

8
7
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

44
9

Волевые поражения

0
23
Хэбей Форчун
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Бэйцзин Гоань
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

45
16

Волевые поражения

8
30

Голы по времени матча

Забито

10
25
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
7
28%
16-30
1
10%
5
20%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
5
50%
4
16%
76-90

Пропущено

56
24
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
11%
5
21%
1-15
8
14%
2
8%
16-30
8
14%
4
17%
31-45
13
23%
2
8%
46-60
8
14%
5
21%
61-75
13
23%
6
25%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
14%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
43%
2
8%
31-45
2
29%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
14%
6
24%
76-90

Пропущено

44
19
21 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
16%
0
0%
1-15
6
14%
1
5%
16-30
8
18%
6
32%
31-45
6
14%
2
11%
46-60
11
25%
2
11%
61-75
6
14%
8
42%
76-90

Забито

17
50
7 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 24
2 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
2
12%
7
14%
1-15
1
6%
12
24%
16-30
4
24%
7
14%
31-45
3
18%
8
16%
46-60
1
6%
6
12%
61-75
6
35%
10
20%
76-90

Пропущено

100
43
43 В 1-м тайме 18
57 Во 2-м тайме 25
28 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 24
13
13%
5
12%
1-15
14
14%
3
7%
16-30
16
16%
10
23%
31-45
19
19%
4
9%
46-60
19
19%
7
16%
61-75
19
19%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:4
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 60%
1
10 раз 33%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
7
8
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
13
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
18
0.5
Больше Меньше
24
6
2
28
1.5
15
15
1
29
2.5
8
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 30 15 11 4 54 - 25 56
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 30 12 8 10 41 - 35 44
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 0:2 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 14 8 4 2 22 - 9 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 0:2 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 2:0 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 16 5 5 6 13 - 18 20
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 0:2 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 0:0 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • 93'
    Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    92'
    Ziming Wang возвращается на поле.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ziming Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Травма, повреждение
    91'
    Ziming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Бэйцзин Гоань, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 32%, Бэйцзин Гоань: 68%.
    • Фол, нарушение
      48'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Кан Сан-У.
    • 47'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      45'
      Жанг Юнинг наказан за толчок Junzhe Zhang
    • 45'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 31%, Бэйцзин Гоань: 69%.
    • 44'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Команда Бэйцзин Гоань довольна результатом к этому моменту.
    • 43'
      Кан Сан-У сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 43'
      Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      41'
      Yunan Gao возвращается на поле.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      40'
      Yunan Gao из команды Хэбей Форчун покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 33%, Бэйцзин Гоань: 67%.
    • 40'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 39'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 36'
      Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 33%, Бэйцзин Гоань: 67%.
    • Желтая карточка
      35'
      Лю Хуань совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      35'
      Безумный фол. Лю Хуань грубо играет против соперника. Пострадал Xuchen Yao
    • 34'
      Yu Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      33'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Qilong Ruan из команды Бэйцзин Гоань правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 32'
      Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 32'
      Чжанг Сичже из команды Бэйцзин Гоань своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Haodong Luan успешно блокирует удар.
    • 31'
      Жанг Юнинг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Jiajun Pang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 30%, Бэйцзин Гоань: 70%.
    • 30'
      Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Бэйцзин Гоань начинает контратаку
    • 30'
      Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      30'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Yang Bai ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 29'
      Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 27'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 26'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 25'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
    • 25'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 34%, Бэйцзин Гоань: 66%.
    • 24'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Huaze Gao выиграл воздушное противоборство у Ван Ган.
    • 24'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Liu Jing из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Qilong Ruan
    • 23'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Ван Ган выиграл воздушное противоборство у Wei Liao.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 22'
      Marko Dabro оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Haodong Luan успешно блокирует удар.
    • 22'
      Чжанг Сичже нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 21'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Лю Хуань ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      20'
      Лю Хуань наказан за толчок Daogang Yao
    • 20'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 33%, Бэйцзин Гоань: 67%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 20'
      Кан Сан-У не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Yu Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Ziming Wang пробует нанести удар издали, но Jiajun Pang держит все под контролем
    • 18'
      Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      17'
      Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      17'
      Marko Dabro из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
    • 16'
      Yang Bai из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 35%, Бэйцзин Гоань: 65%.
    • 15'
      Wei Liao успешно блокирует удар.
    • 15'
      Marko Dabro нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Junzhe Zhang выиграл воздушное противоборство у Лю Хуань.
    • 14'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Бэйцзин Гоань начинает контратаку
    • 14'
      Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 13'
      Ю Янг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Daogang Yao наказан за толчок Кан Сан-У
    • 11'
      Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 45%, Бэйцзин Гоань: 55%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Жанг Юнинг из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Haodong Luan
    • 10'
      Marko Dabro пробует нанести удар издали, но Jiajun Pang ловит мяч
    • 9'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Бэйцзин Гоань начинает контратаку
    • 8'
      Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xuchen Yao
    • 6'
      Ю Янг выиграл воздушное противоборство у Huaze Gao.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 5'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 27%, Бэйцзин Гоань: 73%.
    • 5'
      Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
    • Травма, повреждение
      4'
      Daogang Yao возвращается на поле.
    • 4'
      Ю Янг успешно блокирует удар.
    • 4'
      Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Daogang Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      3'
      Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      3'
      Qilong Ruan из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Daogang Yao пострадал.
    • 3'
      Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • 2'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:4 Бэйцзин Гоань онлайн

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