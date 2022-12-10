Тур: 30. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Shengyu Sun
0:4
Конец матча
0'
0:1
32' ГолQilong Ruan
35' Желтая карточкаЛю Хуань
0:2
43' ГолЛю Хуань
0:3
56' ГолQilong Ruan
0:4
69' Гол в свои воротаXiming Pan
77' Желтая карточкаJong-Boo Kim
83' Желтая карточкаGang Wang
90'+4
Ход матча
32'
0:1
35'
46'
56'
0:3
65'
69'
0:4
71'
77'
83'
84'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
34
Jiajun
Pang
16
Liu
Jing
25
Wei
Liao
42
Yunan
Gao
24
Yu
Zhang
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
30
Marko
Dabro
10
Чжанг
Сичже
38
Qilong
Ruan
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
34 Jiajun PangВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Liu JingЗащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
24 Yu ZhangПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
18 Hanru Guo
-
17 Xintao Song
-
19 Yuren Wei
-
22 Ren Wei
-
-
29 Chenyu Yang
-
39 Shipeng Luo
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
38 Qilong RuanПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
15 Tianyi Gao
-
29 Yuda Tian
-
32 Guobo Liu
-
35 Yanpu Chen
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.71
Среднее время на гол
77
52
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.2
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.1
|Wei Liao
|2
|0.07
|Хайфэн Дин
|1
|0.03
|Yunhua Chen
|1
|0.03
|Xuchen Yao
|1
|0.03
|Ziye Zhao
|1
|0.03
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|17 (1)
|0.57
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.17
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.13
|Tianyi Gao
|3
|0.1
|Мемишевич Самир
|3
|0.1
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.1
|Ziming Wang
|3
|0.1
|Дабао Юй
|3
|0.1
|Gang Wang
|2
|0.07
|Qilong Ruan
|2
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.03
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.03
|Yongjing Cao
|1
|0.03
|Лю Хуань
|1
|0.03
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Чи Чжунго
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Jong-Boo Kim
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|7
|1
|Мемишевич Самир
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|4
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Чжанг Сичже
|2
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
Бэйцзин Гоань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
8
7
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
44
9
Волевые поражения
0
23
Хэбей Форчун
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Бэйцзин Гоань
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
45
16
Волевые поражения
8
30
Голы по времени матча
Забито
10
25
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
7
28%
16-30
1
10%
5
20%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
5
50%
4
16%
76-90
Пропущено
56
24
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
11%
5
21%
1-15
8
14%
2
8%
16-30
8
14%
4
17%
31-45
13
23%
2
8%
46-60
8
14%
5
21%
61-75
13
23%
6
25%
76-90
Забито
7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
14%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
43%
2
8%
31-45
2
29%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
14%
6
24%
76-90
Пропущено
44
19
21 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
16%
0
0%
1-15
6
14%
1
5%
16-30
8
18%
6
32%
31-45
6
14%
2
11%
46-60
11
25%
2
11%
61-75
6
14%
8
42%
76-90
Забито
17
50
7 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 24
2 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
2
12%
7
14%
1-15
1
6%
12
24%
16-30
4
24%
7
14%
31-45
3
18%
8
16%
46-60
1
6%
6
12%
61-75
6
35%
10
20%
76-90
Пропущено
100
43
43 В 1-м тайме 18
57 Во 2-м тайме 25
28 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 24
13
13%
5
12%
1-15
14
14%
3
7%
16-30
16
16%
10
23%
31-45
19
19%
4
9%
46-60
19
19%
7
16%
61-75
19
19%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:4
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 60%
1
10 раз 33%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хэбей Форчун
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
114
213
78
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
132
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1218
Больше Меньше
246
228
1515
129
822
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|84 - 26
|69
|2.
|29
|21
|3
|5
|69 - 25
|66
|3.
|0:0
|30
|15
|11
|4
|54 - 25
|56
|4.
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|5.
|30
|16
|5
|9
|45 - 25
|53
|6.
|30
|15
|7
|8
|51 - 42
|52
|7.
|29
|15
|5
|9
|50 - 29
|50
|8.
|29
|13
|6
|10
|41 - 32
|45
|9.
|30
|12
|9
|9
|47 - 42
|45
|10.
|30
|12
|9
|9
|35 - 32
|45
|11.
|0:0
|30
|12
|8
|10
|41 - 35
|44
|12.
|2:0
|30
|10
|11
|9
|45 - 41
|41
|13.
|30
|9
|10
|11
|39 - 46
|37
|14.
|0:2
|29
|9
|3
|17
|29 - 56
|30
|15.
|30
|7
|4
|19
|30 - 61
|25
|16.
|0:0
|30
|3
|8
|19
|20 - 51
|17
|17.
|0:0
|30
|3
|4
|23
|20 - 58
|13
|18.
|30
|1
|0
|29
|15 - 104
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|5.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|8.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|9.
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|15
|7
|3
|5
|22 - 13
|24
|11.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|12.
|2:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|0:2
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|14
|2
|7
|5
|9 - 16
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|16 - 30
|13
|16.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|17.
|0:0
|14
|2
|1
|11
|10 - 30
|7
|18.
|15
|1
|0
|14
|9 - 57
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|34 - 8
|38
|2.
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|31 - 18
|29
|4.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 23
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 15
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|8.
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|10.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|26 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|12.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|14.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8