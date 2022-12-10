Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Бэйцзин Гоань , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Команда Бэйцзин Гоань довольна результатом к этому моменту.

43' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лю Хуань совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Yu Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

30' Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

30' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

24' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Marko Dabro оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кан Сан-У не смог попасть в створ ударом издали

20' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Yu Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ziming Wang пробует нанести удар издали, но Jiajun Pang держит все под контролем

18' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Marko Dabro пробует нанести удар издали, но Jiajun Pang ловит мяч

9' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Daogang Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола