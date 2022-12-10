ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Wei Liu
Ченду Беттер Сити
0:0
Первый тайм: 14'
Шанхай СИПГ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Шанхай СИПГ
2.20
3.50
2.80
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
40
Виндбихлер
Рихард
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
12
Saldanha
11
Ким
Мин-У
1
Цзюнь-Лин
Янь
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
11
Вэньцзюнь
Люй
6
Хуэй-Кан
Цай
36
Ablahan
Haliq
32
Shuai
Li
24
Варгас
Матиас
10
Ндиайе
Чериф
34
Каллон
Исса
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 9 0.3
Ким Мин-У 4 0.13
Фелипе 4 0.13
Saldanha 2 0.07
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Tao Liu 2 0.07
Junchen Gou 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Чоу Тим 1 0.03
Hanlin Wang 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Chao Gan 1 0.03
Jing Hu 1 0.03
Hetao Hu 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 (2) 0.37
Вэньцзюнь Люй 7 0.23
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.2
Паулиньо Пауло 3 0.1
Цзин Фэн 2 0.07
Браунинг Тайас 2 0.07
Шэньчао Ван 2 0.07
Baiyang Liu 2 0.07
Варгас Матиас 1 0.03
Линьпэн Чжан 1 0.03
Хуэй-Кан Цай 1 0.03
Ли Шенглонг 1 0.03
Huachen Zhang 1 0.03
Chunxin Chen 1 0.03
Zhurun Liu 1 0.03
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.03
Xin Xu 1 0.03
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 5 0
Junchen Gou 3 1
Chao Gan 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Виндбихлер Рихард 2 0
Saldanha 2 0
Ромуло 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Чжан Янь 1 0
Jing Hu 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Варгас Матиас 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Каллон Исса 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shenyuan Li 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
4
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

14
23
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Шанхай СИПГ
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

22
27

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
4%
4
20%
1-15
7
29%
29%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

15
24
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
7
29%
29%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
47%
6
25%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

39
44
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
2
5%
5
11%
1-15
10
26%
12
27%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
13
33%
11
25%
76-90

Пропущено

26
26
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
8%
4
15%
1-15
8
31%
3
12%
16-30
6
23%
2
8%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
4
15%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
4
1.5
7
8
3
10
2.5
2
13
1
12
3.5
1
14
1
12
4.5
1
14
1
12
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
23
6
13
16
1.5
13
16
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 0:0 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 0:0 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 30 14 8 8 47 - 42 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 0:0 30 1 1 28 15 - 100 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 0:0 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 0:0 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 0:0 15 1 1 13 9 - 53 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 0:0 15 7 4 4 22 - 23 25
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
13.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 0:0 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
  • 13'
    Чжан Янь делает важнейший сейв!
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Шанхай СИПГ начинает контратаку
  • 13'
    Ндиайе Чериф из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    13'
    Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 12'
    Shuai Li из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Шанхай СИПГ
    2.20
    3.50
    2.80
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