Тур: 30. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Wei Liu
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
12
Saldanha
11
Ким
Мин-У
13
Чжэнь
Вэй
32
Shuai
Li
10
Ндиайе
Чериф
34
Каллон
Исса
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
31 Ting YangЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
23 Weifeng Ran
-
13 Jing Hu
-
19 Baixu Xiang
-
21 Junjie Meng
-
22 Xingyu Hu
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Shuai LiПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Wei Chen2
-
15 Shenyuan Li
-
26 Chunxin Chen
-
-
33 Zhurun Liu
-
43 Yiwei Wang
-
Главный тренер: Zhikang Xi
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|9
|0.3
|Ким Мин-У
|4
|0.13
|Фелипе
|4
|0.13
|Saldanha
|2
|0.07
|У Гуйчао
|2
|0.07
|Zhuoyi Feng
|2
|0.07
|Ruibao Hu
|2
|0.07
|Tao Liu
|2
|0.07
|Junchen Gou
|2
|0.07
|Mutellip Iminqari
|2
|0.07
|Чоу Тим
|1
|0.03
|Hanlin Wang
|1
|0.03
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.03
|Chao Gan
|1
|0.03
|Jing Hu
|1
|0.03
|Hetao Hu
|1
|0.03
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|11 (2)
|0.37
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.23
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.2
|Паулиньо Пауло
|3
|0.1
|Цзин Фэн
|2
|0.07
|Браунинг Тайас
|2
|0.07
|Шэньчао Ван
|2
|0.07
|Baiyang Liu
|2
|0.07
|Варгас Матиас
|1
|0.03
|Линьпэн Чжан
|1
|0.03
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.03
|Ли Шенглонг
|1
|0.03
|Huachen Zhang
|1
|0.03
|Chunxin Chen
|1
|0.03
|Zhurun Liu
|1
|0.03
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.03
|Xin Xu
|1
|0.03
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|5
|0
|Junchen Gou
|3
|1
|Chao Gan
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|Saldanha
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Jing Hu
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Варгас Матиас
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
4
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
14
23
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Шанхай СИПГ
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
22
27
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
4%
4
20%
1-15
7
29%
29%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
15
24
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
7
29%
29%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
47%
6
25%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
39
44
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
2
5%
5
11%
1-15
10
26%
12
27%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
13
33%
11
25%
76-90
Пропущено
26
26
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
8%
4
15%
1-15
8
31%
3
12%
16-30
6
23%
2
8%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
4
15%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
123
94
78
310
213
112
114
112
114
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
113
412
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
236
1316
1316
326
425
128
227
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|84 - 26
|69
|2.
|29
|21
|3
|5
|69 - 25
|66
|3.
|29
|15
|10
|4
|54 - 25
|55
|4.
|0:0
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|5.
|0:0
|30
|16
|5
|9
|45 - 25
|53
|6.
|29
|15
|5
|9
|50 - 29
|50
|7.
|0:0
|30
|14
|8
|8
|47 - 42
|50
|8.
|29
|13
|6
|10
|41 - 32
|45
|9.
|30
|12
|9
|9
|47 - 42
|45
|10.
|30
|12
|9
|9
|35 - 32
|45
|11.
|29
|12
|7
|10
|41 - 35
|43
|12.
|29
|9
|11
|9
|43 - 41
|38
|13.
|30
|9
|10
|11
|39 - 46
|37
|14.
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|30
|7
|4
|19
|30 - 61
|25
|16.
|29
|3
|7
|19
|20 - 51
|16
|17.
|29
|3
|3
|23
|20 - 58
|12
|18.
|0:0
|30
|1
|1
|28
|15 - 100
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|5.
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|8.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|9.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|15
|7
|3
|5
|22 - 13
|24
|11.
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|14
|2
|7
|5
|9 - 16
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|16 - 30
|13
|16.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|14
|2
|1
|11
|10 - 30
|7
|18.
|0:0
|15
|1
|1
|13
|9 - 53
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|34 - 8
|38
|2.
|0:0
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|31 - 18
|29
|4.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 23
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 15
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|8.
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|10.
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|13.
|12
|4
|6
|2
|24 - 22
|18
|14.
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|18.
|0:0
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8