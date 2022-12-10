ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Ченду Беттер Сити
0:0
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
47' Желтая карточка
Гоу Чжунчен
50' Желтая карточка
Лю Тао
82' Желтая карточка
Ху Хетао
89' Undefined phrase: football_event_
Ган Чао
90' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
90'+6

Ход матча

46'
Лю2 Бин
У Гуйчао
 
47'
Гоу Чжунчен
 
50'
Лю Тао
 
61'
Ху Цзин
Гоу Чжунчен
 
63'
 
Ли Шенглонг
Ндиайе Чериф
69'
 
Ян Шиюань
Хуэй-Кан Цай
81'
 
Лю Чжурун
Каллон Исса
81'
 
Линьпэн Чжан
Ли Шуай I
82'
Ху Хетао
 
87'
Ху Синью
Ху Хетао
 
89'
Ган Чао
 
90'
Виндбихлер Рихард
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

33
Чжан
Янь
36
Гоу
Чжунчен
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
39
Ган
Чао
15
У
Гуйчао
2
Ху
Хетао
10
Ромуло
12
Салданья
11
Ким
Мин-У
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
36
Халик
Аблахан
6
Хуэй-Кан
Цай
11
Вэньцзюнь
Люй
24
Варгас
Матиас
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 9 0.3
Ким Мин-У 4 0.13
Фелипе 4 0.13
Салданья 2 0.07
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Лю Тао 2 0.07
Гоу Чжунчен 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Чоу Тим 1 0.03
Ван Ханлин 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Ган Чао 1 0.03
Ху Цзин 1 0.03
Ху Хетао 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 (2) 0.37
Вэньцзюнь Люй 7 0.23
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.2
Паулиньо Пауло 3 0.1
Цзин Фэн 2 0.07
Браунинг Тайас 2 0.07
Шэньчао Ван 2 0.07
Baiyang Liu 2 0.07
Варгас Матиас 1 0.03
Линьпэн Чжан 1 0.03
Хуэй-Кан Цай 1 0.03
Ли Шенглонг 1 0.03
Чжан Хуачэнь 1 0.03
Чен Чуньсинь 1 0.03
Лю Чжурун 1 0.03
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.03
Xin Xu 1 0.03
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Лю Тао 6 0
Гоу Чжунчен 4 1
Тан Синь 5 0
Виндбихлер Рихард 3 0
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Жуй Ган 2 0
Салданья 2 0
Ромуло 2 0
Ху Хетао 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Мин Чжунлин 1 0
Чжан Янь 1 0
Ху Цзин 1 0
Лю2 Бин 1 0
Мэн Цзюньцзе 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Варгас Матиас 3 0
Ян Шиюань 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Чжан Хуачэнь 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Каллон Исса 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Ли Шеньюань 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
4
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

14
23
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Шанхай СИПГ
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

22
27

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
4%
4
20%
1-15
7
29%
29%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

15
24
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
7
29%
29%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
47%
6
25%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

39
44
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
2
5%
5
11%
1-15
10
26%
12
27%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
13
33%
11
25%
76-90

Пропущено

26
26
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
8%
4
15%
1-15
8
31%
3
12%
16-30
6
23%
2
8%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
4
15%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
7
8
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14
1
13
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
13
17
3
27
2.5
4
26
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 30 15 11 4 54 - 25 56
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 30 12 8 10 41 - 35 44
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 0:2 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 14 8 4 2 22 - 9 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 0:2 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 2:0 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 16 5 5 6 13 - 18 20
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 0:2 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 0:0 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Romulo бьет со штрафного в створ, но Junling Yan держит все под контролем
  • Желтая карточка
    96'
    Рефери не любит споров - именно за это Виндбихлер Рихард сейчас получил желтую
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 49%, Шанхай СИПГ: 51%.
  • 96'
    Shiyuan Yang из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 50%, Шанхай СИПГ: 50%.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О О Л! Ченду Беттер Сити забивает! Chao Gan отличился.
    • 89'
      Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Shiyuan Yang успешно блокирует удар.
    • 89'
      Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Bin Liu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
    • 88'
      Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 0:0 Шанхай СИПГ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     