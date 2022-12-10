Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Romulo бьет со штрафного в створ, но Junling Yan держит все под контролем

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Tao Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Romulo. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ablahan Haliq выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' У Гуйчао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' У Гуйчао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Оооо... вот это был удар! Ким Мин-У должен был забить с этой позиции.

42' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Хорошую попытку сделал У Гуйчао . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' У Гуйчао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' У Гуйчао пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

28' Сальданья выиграл воздушное противоборство у Браунинг Тайас

27' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Каллон Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Junchen Gou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ablahan Haliq выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Xin Tang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хорошую попытку сделал Сальданья. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

4' Безумный фол. Shuai Li грубо играет против соперника. Пострадал Romulo

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.