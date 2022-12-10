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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 8'
Гуанчжоу Фули
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
46
Цзюньминь
Хао
15
Dinghao
Yan
31
Shijie
Wang
8
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
37
Yongjun
Wen
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
12
Гильерме
Маркес
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Гуанчжоу Фули
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
2:1
С
0:5
ТМС
2:0
ТМС
3:0
С
0:5
С
2:0
С
2:4
С
4:5
К
7:2
С
4:2
К
4:2
С
2:2
К
1:3
К
2:2
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
2:2
С
3:4
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1

Голы

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

2.15
2.54

Среднее время на гол

41
35

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

52
51

Голов в среднем за матч

2
1.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.27
Вэй Ши-Хао 5 (1) 0.17
Dinghao Yan 2 (1) 0.07
Mingmin Cai 2 0.07
Ling Jie 1 0.03
Jiaheng Li 1 0.03
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.1
Chugui Ye 3 (1) 0.1
Wenjie Song 3 0.1
Гильерме Маркес 2 (1) 0.07
Tixiang Li 1 0.03
Zhizhao Chen 1 0.03
Jown Cardona 1 0.03
Jihong Jiang 1 0.03
Chun Lok Than 1 0.03
Gong Zhang 1 0.03
Chengru Wu 1 0.03
Yongjun Wen 1 0.03
Yongjia Li 1 0.03
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 7 0
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 8 0
Zhizhao Chen 4 0
Tixiang Li 4 0
Jihong Jiang 4 0
Jown Cardona 4 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Yuncheng Fu 3 0
Wenjie Song 2 0
Weifeng Li 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Yunlong Fan 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Гуанчжоу Фули
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
6
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Гуанчжоу Фули
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

30
28

Волевые поражения

2
4
Гуанчжоу Эвергранд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Гуанчжоу Фули
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
28

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
4
14%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Пропущено

31
29
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
13%
5
17%
1-15
10
32%
5
17%
16-30
2
6%
6
21%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
5
16%
5
17%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
26%
6
29%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Пропущено

52
57
24 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 25
6
12%
8
14%
1-15
13
25%
10
18%
16-30
5
10%
13
23%
31-45
11
21%
10
18%
46-60
6
12%
7
12%
61-75
11
21%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
13 раз 45%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
2
12
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
15
14
2
27
1.5
3
26
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 30 15 11 4 54 - 25 56
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 30 12 8 10 41 - 35 44
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 0:2 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 14 8 4 2 22 - 9 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 0:2 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 2:0 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 16 5 5 6 13 - 18 20
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 0:2 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 0:0 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • 5'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Оооо... вот это был удар! Wenjie Song должен был забить с этой позиции.
  • 4'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Wenjie Song нанес удар в каркас ворот!
  • 4'
    Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 3'
    Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    3'
    Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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