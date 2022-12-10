Тур: 30. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Di Wang
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
31
Shijie
Wang
17
Liyn
Yang
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
37
Yongjun
Wen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
31 Shijie WangПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
32 Shenping Huo
-
40 Kaiyuan Tan
-
22 Afrden Asqer
-
11 Zifeng Xie
-
24 Xinjie He
-
18 Hengbo Fan
-
34 Yu Hou
-
33 Mingmin Cai
-
23 Jiaheng Li
-
-
20 Shilong Wang
-
Главный тренер: Bo Fu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
37 Yongjun WenПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
23 Yuchen Zhou
-
43 Jiqiang Liu
-
35 Jiajun Liao
-
-
-
28 Chengru Wu
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
33
Голов в среднем за матч
2.15
2.54
Среднее время на гол
41
35
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
52
51
Голов в среднем за матч
2
1.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.27
|Вэй Ши-Хао
|5 (1)
|0.17
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.07
|Mingmin Cai
|2
|0.07
|Ling Jie
|1
|0.03
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.1
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.1
|Wenjie Song
|3
|0.1
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.03
|Zhizhao Chen
|1
|0.03
|Jown Cardona
|1
|0.03
|Jihong Jiang
|1
|0.03
|Chun Lok Than
|1
|0.03
|Gong Zhang
|1
|0.03
|Chengru Wu
|1
|0.03
|Yongjun Wen
|1
|0.03
|Yongjia Li
|1
|0.03
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|8
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Tixiang Li
|4
|0
|Jihong Jiang
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Гуанчжоу Фули
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
6
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Гуанчжоу Фули
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
30
28
Волевые поражения
2
4
Гуанчжоу Эвергранд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Гуанчжоу Фули
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
28
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
21
28
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
4
14%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
2
18%
76-90
Пропущено
31
29
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
13%
5
17%
1-15
10
32%
5
17%
16-30
2
6%
6
21%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
5
16%
5
17%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
26%
6
29%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Пропущено
52
57
24 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 25
6
12%
8
14%
1-15
13
25%
10
18%
16-30
5
10%
13
23%
31-45
11
21%
10
18%
46-60
6
12%
7
12%
61-75
11
21%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
13 раз 45%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
211
212
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
1514
227
326
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|84 - 26
|69
|2.
|29
|21
|3
|5
|69 - 25
|66
|3.
|0:0
|30
|15
|11
|4
|54 - 25
|56
|4.
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|5.
|30
|16
|5
|9
|45 - 25
|53
|6.
|30
|15
|7
|8
|51 - 42
|52
|7.
|29
|15
|5
|9
|50 - 29
|50
|8.
|29
|13
|6
|10
|41 - 32
|45
|9.
|30
|12
|9
|9
|47 - 42
|45
|10.
|30
|12
|9
|9
|35 - 32
|45
|11.
|0:0
|30
|12
|8
|10
|41 - 35
|44
|12.
|2:0
|30
|10
|11
|9
|45 - 41
|41
|13.
|30
|9
|10
|11
|39 - 46
|37
|14.
|0:2
|29
|9
|3
|17
|29 - 56
|30
|15.
|30
|7
|4
|19
|30 - 61
|25
|16.
|0:0
|30
|3
|8
|19
|20 - 51
|17
|17.
|0:0
|30
|3
|4
|23
|20 - 58
|13
|18.
|30
|1
|0
|29
|15 - 104
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|5.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|8.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|9.
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|15
|7
|3
|5
|22 - 13
|24
|11.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|12.
|2:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|0:2
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|14
|2
|7
|5
|9 - 16
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|16 - 30
|13
|16.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|17.
|0:0
|14
|2
|1
|11
|10 - 30
|7
|18.
|15
|1
|0
|14
|9 - 57
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|34 - 8
|38
|2.
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|31 - 18
|29
|4.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 23
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 15
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|8.
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|10.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|26 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|12.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|14.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8