Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Гуанчжоу Фули имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

47' Цзюньминь Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гильерме Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Gong Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гильерме Маркес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Shaocong Wu наказан за толчок Yongjia Li

37' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

35' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Чжан Сювэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вэй Ши-Хао бьет со штрафного в створ, но Jiaqi Han держит все под контролем

28' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Dinghao Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

24' Мяо Тан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Shibo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Shaocong Wu ошибается в защите.

19' Игра в одни ворота сейчас. Гуанчжоу Фули доминирует и владеет мячом

19' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

19' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Yongjun Wen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

13' Shaocong Wu успешно блокирует удар.

13' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Оооо... вот это был удар! Wenjie Song должен был забить с этой позиции.

4' ШТАНГА! Так было близко к голу - Wenjie Song нанес удар в каркас ворот!

3' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре