ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Wei Wang
Чжэцзян Профессионал
0:0
Первый тайм: 8'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
23
Wei
Cui
III
13
Liang
Shi
25
Rodrigo
Henrique
10
Хунбо
Инь
37
Guokang
Chen
11
Эгбучунам
Чисом
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
ЛКПЭ
5:4
ЛКПЭ
0:1
КЛГП
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2
ПЛК
1:2
ПЛК
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 16 (1) 0.53
Андрияшевич Франко 13 (1) 0.43
Ulrich Ewolo 9 0.3
Matheus XIII 4 (2) 0.13
Di Gao 3 0.1
Лён Нок-Хан 3 0.1
Ablikim Abdusalam 2 0.07
Jin Cheng 1 0.03
Цзяци Чжан 1 0.03
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Wei Long 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.3
Rodrigo Henrique 5 0.17
Косович Небойша 4 (1) 0.13
Хунбо Инь 4 0.13
Guokang Chen 3 0.1
Yilin Yang 3 0.1
Эгбучунам Чисом 3 0.1
Wei Cui III 2 0.07
Дугалич Раде 2 0.07
Junjian Liao 2 0.07
Tze-Nam Yue 1 0.03
Чао-Шэн Ян 1 0.03
Xueming Liang 1 0.03
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Haochang Cai 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 5 2
Yu Dong 7 0
Xin Yue 5 1
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Jin Cheng 5 0
Dongsheng Wang 5 0
Zheng'ao Sun 4 0
Ulrich Ewolo 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Wei Long 3 0
Matheus XIII 3 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Ablikim Abdusalam 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Haofan Liu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Liang Shi 4 0
Zhechao Chen 4 0
Rodrigo Henrique 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Дугалич Раде 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Xueming Liang 2 0
Guokang Chen 2 0
Haochang Cai 2 0
Yu Hou 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Lei Xu 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мэйчжоу Хакка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
2
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Мэйчжоу Хакка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

31
25
Чжэцзян Профессионал
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Мэйчжоу Хакка
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

35
27

Голы по времени матча

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
14%
2
15%
1-15
6
29%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

32
28
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
13%
4
14%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
7
22%
9
32%
61-75
7
22%
4
14%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

53
41
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
7
13%
6
15%
1-15
10
19%
5
12%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
10
19%
10
24%
61-75
10
19%
8
20%
76-90

Пропущено

26
35
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
8%
7
20%
1-15
4
15%
6
17%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
7
27%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
4
1.5
7
7
3
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
8
1.5
3
12
4
12
2.5
2
13
3
13
3.5
1
14
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
19
10
17
12
1.5
10
19
7
22
2.5
6
23
3
26
3.5
4
25
2
27
4.5
1
28
1
28
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 30 15 11 4 54 - 25 56
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 30 12 8 10 41 - 35 44
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 0:2 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 14 8 4 2 22 - 9 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
9.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 2:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 0:2 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 0:0 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 2:0 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 16 5 5 6 13 - 18 20
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 0:2 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 0:0 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 0:0 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Чжэцзян Профессионал начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Чжэцзян Профессионал
    Мэйчжоу Хакка
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     