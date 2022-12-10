Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

84' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

79' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

78' Мушекви Няша нанес удар головой, но Yu Hou спокойно отбил мяч.

75' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ulrich Ewolo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Eysajan Kurban навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Yu Dong получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Yu Dong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Команда Чжэцзян Профессионал довольна результатом к этому моменту.

69' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Ablikim Abdusalam уходит с поля и его заменяет Eysajan Kurban

67' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Yihu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ablikim Abdusalam оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Поссиньоло Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Поссиньоло Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

55' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

55' Haochang Cai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с левой ноги!

52' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Чжэцзян Профессионал

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Haochang Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Ulrich Ewolo . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Хорошую попытку сделал Эгбучунам Чисом . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Yilin Yang