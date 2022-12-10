Тур: 30. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Wei Wang
2:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолWei Long
37' Желтая карточкаWei Cui III
45' Желтая карточкаДугалич Раде
45' Желтая карточкаLiang Shi
2:0
51' ГолМушекви Няша
75' Желтая карточкаUlrich Ewolo
89' Желтая карточкаHaochang Cai
90'+5
Ход матча
37'
45'
45'
51'
2:0
68'
75'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
29
Tze-Nam
Yue
23
Wei
Cui
III
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
37
Guokang
Chen
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
31 Bin Gu
-
26 Tianyu Gao
-
10 Matheus XIII
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
-
-
-
32 Lei Xu
-
-
19 Yilin Yang
-
28 Haochang Cai
-
18 Liang Huo
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|17 (1)
|0.57
|Андрияшевич Франко
|13 (1)
|0.43
|Ulrich Ewolo
|9
|0.3
|Matheus XIII
|4 (2)
|0.13
|Di Gao
|3
|0.1
|Лён Нок-Хан
|3
|0.1
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.03
|Цзяци Чжан
|1
|0.03
|Wei Long
|1
|0.03
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Поссиньоло Лукас
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.3
|Rodrigo Henrique
|5
|0.17
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.13
|Хунбо Инь
|4
|0.13
|Guokang Chen
|3
|0.1
|Yilin Yang
|3
|0.1
|Эгбучунам Чисом
|3
|0.1
|Wei Cui III
|2
|0.07
|Дугалич Раде
|2
|0.07
|Junjian Liao
|2
|0.07
|Tze-Nam Yue
|1
|0.03
|Чао-Шэн Ян
|1
|0.03
|Xueming Liang
|1
|0.03
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Haochang Cai
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|5
|2
|Yu Dong
|7
|0
|Xin Yue
|5
|1
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Jin Cheng
|5
|0
|Ulrich Ewolo
|5
|0
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Matheus XIII
|3
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Ablikim Abdusalam
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Liang Shi
|5
|0
|Дугалич Раде
|4
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Rodrigo Henrique
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Haochang Cai
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Xueming Liang
|2
|0
|Wei Cui III
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yu Hou
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Lei Xu
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Мэйчжоу Хакка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
2
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Мэйчжоу Хакка
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
31
25
Чжэцзян Профессионал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Мэйчжоу Хакка
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
35
27
Голы по времени матча
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
13%
2
15%
1-15
7
30%
2
15%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
3
13%
4
31%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
20%
4
20%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
4
20%
76-90
Забито
32
28
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
4
13%
4
14%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
7
22%
9
32%
61-75
7
22%
4
14%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Забито
55
41
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
7
13%
6
15%
1-15
11
20%
5
12%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
11
20%
6
15%
46-60
10
18%
10
24%
61-75
10
18%
8
20%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
8%
7
19%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
4
15%
6
16%
61-75
7
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
2:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
104
77
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
79
88
313
412
214
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5