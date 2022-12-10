Xuelong Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Xuelong Sun. Удар в створ, но вратарь начеку

Xuelong Sun бьет со штрафного в створ, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Хэнань Цзянье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фарлей Роса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Фарлей Роса не смог попасть в створ ударом издали

44' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Шунич Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Каррильо Гидо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Межеевски Адриан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

34' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Xuelong Sun навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Yue Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника