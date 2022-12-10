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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
1:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
35' Гол
Межеевски Адриан
54' Желтая карточка
Boxuan Feng
56' Желтая карточка
Пина Томас
79' Желтая карточка
Yue Song
1:1
81' Гол
Weijun Xie
90' Желтая карточка
Xin Luo
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Межеевски Адриан
(Каррильо Гидо)
44'
 
Jiahui Liu
Шунич Тони
46'
Fan Yang1
Давид Андухар
 
46'
Yuanjie Su
Jianan Wang
 
54'
 
Boxuan Feng
56'
 
Пина Томас
59'
Weijun Xie
Taoyu Piao
 
59'
Мерида Фран
Берич Роберт
 
62'
 
Ма Ксянгью
Шангуань Ван
62'
 
Parmanjan Kyum
Yihao Zhong
66'
Zihao Yang
Yumiao Qian
 
79'
 
Haoran Wang
Zichang Huang
79'
Yue Song
 
81'
Weijun Xie
(Yuanjie Su)
1:1
90'
 
Xin Luo

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
33
Yue
Song
2
Давид
Андухар
23
Yumiao
Qian
20
Jianan
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
30
Qiuming
Wang
37
Xuelong
Sun
9
Берич
Роберт
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
2
Yixin
Liu
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
25
Каррильо
Гидо
29
Yihao
Zhong
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

28 матчей

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.79

Среднее время на гол

126
114

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

81
120

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.23
Weijun Xie 5 0.17
Берич Роберт 5 (1) 0.17
Qiuming Wang 4 0.13
Мерида Фран 3 (1) 0.1
Taoyu Piao 3 0.1
Фарлей Роса 2 0.07
Yuanjie Su 2 0.07
Tong Zhou 2 0.07
Yingjie Zhao 2 0.07
Zhenghao Wang 2 0.07
Yinong Tian 1 0.03
Yan Shi 1 0.03
Радонич Деян 1 0.03
Eder Lima II 1 0.03
Jiarun Gao 1 0.03
Давид Андухар 1 0.03
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 10 0.33
Zichang Huang 6 0.2
Yihao Zhong 6 0.2
Межеевски Адриан 5 (1) 0.17
Дурадо Энрике 5 (1) 0.17
Shuai Yang2 3 0.1
Каррильо Гидо 2 (1) 0.07
Пина Томас 2 0.07
Dong Han 2 0.07
Keqiang Chen 2 0.07
Шангуань Ван 1 0.03
Шунич Тони 1 0.03
Boxuan Feng 1 0.03
Zhao Ke 1 0.03
Yuhao Zhao 1 0.03
Ма Ксянгью 1 0.03
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.03
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 7 0
Yuanjie Su 5 0
Zhenghao Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Yue Song 3 0
Берич Роберт 2 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yuefeng Bai 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 7 1
Шангуань Ван 7 0
Yihao Zhong 7 0
Шунич Тони 5 0
Xin Luo 3 1
Пина Томас 4 0
Zichang Huang 4 0
Shuai Yang2 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Межеевски Адриан 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Boxuan Feng 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Yixin Liu 2 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Хэнань Цзянье
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
7
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Хэнань Цзянье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

17
28
Тянцзинь Тэда
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Хэнань Цзянье
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

25
35

Голы по времени матча

Забито

26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
6
23%
4
19%
46-60
6
23%
6
29%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
10%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
1
5%
8
27%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
10
33%
76-90

Пропущено

19
16
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
3
19%
1-15
8
42%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

47
51
17 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
5
11%
12
24%
31-45
12
26%
6
12%
46-60
8
17%
9
18%
61-75
10
21%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

31
30
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
5
16%
6
20%
1-15
9
29%
29%
5
17%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
3
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
9
6
3
13
2.5
6
9
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
7
8
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
22
8
10
20
1.5
16
14
6
24
2.5
9
21
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 30 15 6 9 51 - 30 51
8.
Тянцзинь Тэда
 30 13 7 10 42 - 33 46
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
9.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
10.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 15 6 5 4 21 - 14 23
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 51%, Хэнань Цзянье: 49%.
  • 95'
    Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    94'
    Parmanjan Kyum наказан за толчок Zihao Yang
  • 93'
    Fan Yang выиграл воздушное противоборство у Каррильо Гидо.
  • 93'
    Xuelong Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Желтая карточка
    92'
    Xin Luo получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • 89'
      Parmanjan Kyum пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
    • 88'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 87'
      Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Yixin Liu из команды Хэнань Цзянье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      86'
      Фарлей Роса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
    • 85'
      Haoran Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 51%, Хэнань Цзянье: 49%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье онлайн

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