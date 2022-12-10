Тур: 30. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base.
1:1
Конец матча
0'
0:1
35' ГолМежеевски Адриан
54' Желтая карточкаBoxuan Feng
56' Желтая карточкаПина Томас
79' Желтая карточкаYue Song
1:1
81' ГолWeijun Xie
90' Желтая карточкаXin Luo
90'+5
Ход матча
35'
44'
54'
56'
59'
79'
81'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
33
Yue
Song
23
Yumiao
Qian
20
Jianan
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
30
Qiuming
Wang
37
Xuelong
Sun
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
-
23 Yumiao QianЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
31 Yinong TianЗащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
37 Xuelong SunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Yan Shi
-
-
27 Wei Zhang I
-
16 Zihao Yang
-
11 Weijun Xie
-
32 Yuanjie Su
-
-
10 Eder Lima II
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
15 Zhixuan Du
-
26 Jiahui Liu
-
22 Haoran Wang
-
37 Junwei Zheng
-
28 Ма Ксянгью
-
11 Zhao Ke
-
27 Ziyi Niu
-
32 Dong Han
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
28 матчей
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.71
0.79
Среднее время на гол
126
114
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
81
120
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.23
|Weijun Xie
|5
|0.17
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.17
|Qiuming Wang
|4
|0.13
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.1
|Taoyu Piao
|3
|0.1
|Фарлей Роса
|2
|0.07
|Yuanjie Su
|2
|0.07
|Tong Zhou
|2
|0.07
|Yingjie Zhao
|2
|0.07
|Zhenghao Wang
|2
|0.07
|Yinong Tian
|1
|0.03
|Yan Shi
|1
|0.03
|Радонич Деян
|1
|0.03
|Eder Lima II
|1
|0.03
|Jiarun Gao
|1
|0.03
|Давид Андухар
|1
|0.03
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.33
|Zichang Huang
|6
|0.2
|Yihao Zhong
|6
|0.2
|Межеевски Адриан
|5 (1)
|0.17
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.17
|Shuai Yang2
|3
|0.1
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.07
|Пина Томас
|2
|0.07
|Dong Han
|2
|0.07
|Keqiang Chen
|2
|0.07
|Шангуань Ван
|1
|0.03
|Шунич Тони
|1
|0.03
|Boxuan Feng
|1
|0.03
|Zhao Ke
|1
|0.03
|Yuhao Zhao
|1
|0.03
|Ма Ксянгью
|1
|0.03
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.03
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|7
|0
|Yuanjie Su
|5
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Yue Song
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yuefeng Bai
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|7
|1
|Шангуань Ван
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Шунич Тони
|5
|0
|Xin Luo
|3
|1
|Пина Томас
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Shuai Yang2
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Boxuan Feng
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Yixin Liu
|2
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Хэнань Цзянье
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
7
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Хэнань Цзянье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
17
28
Тянцзинь Тэда
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Хэнань Цзянье
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
25
35
Голы по времени матча
Забито
26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
6
23%
4
19%
46-60
6
23%
6
29%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
10%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
1
5%
8
27%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
10
33%
76-90
Пропущено
19
16
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
3
19%
1-15
8
42%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
47
51
17 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
5
11%
12
24%
31-45
12
26%
6
12%
46-60
8
17%
9
18%
61-75
10
21%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
31
30
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
5
16%
6
20%
1-15
9
29%
29%
5
17%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
3
10%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
511
96
313
69
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
59
78
311
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
228
1020
1614
624
921
228
228
129
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5