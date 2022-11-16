  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

КАМАЗ
0:1
Первый тайм
Звезда Санкт-Петербург

Ход матча

7'
0:1
Уткин Станислав
24'
Кирсанов Никита
 
25'
 
Кудряшов Павел
Прогнозы 135
КАМАЗ 83.7% (113)
X 5.2% (7)
Звезда Санкт-Петербург 11.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Звезда Санкт-Петербург
2.04
4.05
4.00
Все Коэффициенты
КАМАЗ
Звезда Санкт-Петербург

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикоев Асланбек 1 0.33
Тарасенко Захар 1 0.33
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суконкин Дмитрий 2 0.4
Першин Матвей 2 0.4
Першин Никита 2 (1) 0.4
Кудряшов Павел 1 0.2
Уткин Станислав 1 0.2
Великородный Дмитрий 1 0.2
Евсютин Степан 1 (1) 0.2

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Игорь 1 0
Игнатович Евгений 1 0
Орлов Андрей 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Звезда Санкт-Петербург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Звезда Санкт-Петербург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
КАМАЗ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Звезда Санкт-Петербург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2
Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 3:2 Звезда Санкт-Петербург - Великий Новгород 5:0 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4
Луки-Энергия - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Зенит-2 4:1 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Родина-М 2:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Звезда Санкт-Петербург

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Звезда Санкт-Петербург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Подустали команды, да и игра в таких морозных условиях, честно говоря, тратит много сил. Уверенно держит удар "Звезда", и сегодня на стадионе есть болельщики и питерского коллектива.
  • 32'
    Успевает один из защитников "Звезды" справиться и выбить мяч в подкате у Сикоева, который оказался уже на левом краю, но пробить по рамке не успел.
  • 31'
    "Звезда" никогда до таких высоких стадий в Фонбет Кубке России не добиралась, но в этом году питерская команда творит историю и будет пытаться прыгнуть выше головы.
  • 29'
    Кудряшов получил передачу от Андреева, после чего попытался сблизиться с вратарем, но заранее вышел из рамки Смирнов и смог сыграть на опережении.
  • Угловой
    28'
    Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Звезды". С правого края пошел навесной пас на дальний угол вратарской, где Герчиков позволил себе нарушить правила.
  • 27'
    Но с настроением у фанатов не все хорошо. Скучноватая игра для команды номинальных хозяев, которые пока толком и центр поля не пересекали со снарядом. Не говоря уже об опасных моментах.
  • 26'
    Довольно большое количество фанатов "КАМАЗа" сегодня на трибунах в Нижнекамске. Доехали они, добрались до стадиона, преодолели заснеженный путь, чтобы поддержать челнинцев.
  • 25'
    Кирсанов у "КАМАЗа" сейчас нанес дальний удар по воротам соперника, однако далек он в этой ситуации от попадания был. Слишком неточно получилось.
  • 24'
    Герчиков попытался снова нанести удар по воротам соперника, но загнали его тут в угол соперники, пришлось отдавать назад, чтобы сохранить сферу под контролем.
  • 23'
    Ничего не получается сейчас у "КАМАЗа". Да и вообще, коллектив из Набережных Челнов не похож сам на себя.
  • Замена
    21'
    Иванов в итоге вместо Уткина появляется в составе "Звезды". Пожелаем игроку питерской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле.
  • 19'
    Судя по всему, травма у Уткина, который чуть ли не со слезами на глазах покидает пределы газон. Уводят его под ручку медики. Пожелаем игроку только здоровья.
  • Травма, повреждение
    18'
    Смотрит Комбаров с надеждой на свою команду, хочет он, чтобы "Звезда" прошла по сетке турнира как можно дальше. Ну, а у нас кто-то из игроков "Звезды" получает травму.
  • 17'
    Герчиков отметился дальним ударом по воротам соперника - мяч ушел выше цели, но голкипер на всякий случай контролировал ситуацию в рамке.
  • 15'
    Смирнов сейчас на выходе сыграл после передачи с правого края, от углового флага. Сыграно очень надежно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      14'
      Ничего опасного пока своему сопернику не может толком предложить коллектив хозяев. А вот "Звезда" идет вперед и на правом фланге угловой зарабатывает.
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Сикоев! После прострельной передачи с левого края наносил удар по воротам соперника 70-й номер хозяев - снаряд прямо в ногу защитнику прилетел!
    • 12'
      Снова Кудряшов попытался убежать к воротам соперника по флангу. Вошел он в штрафную соперника, но пробить явно забыл. Мяч был у него оторбран.
    • Ветер
      10'
      Ветер на стадионе усилился. Об этом говорят и флажки, установленные над стадионом, а также крупный снег, который падает на траву в некоторым отклонением.
    • 9'
      Нужно теперь отыгрываться "КАМАЗу". Кто бы мог подумать, что "Звезда" забьет гол первой в этом матче. Но делать нечего, гости и впрямь начали активнее.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УТКИН!!! 0:1!
      Выходят вперед игроки команды гостей. Получил он мяч на левом краю штрафной, вошел в чужую штрафную и выстрелил в ближний угол, поразив цель!
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Кудряшов! Едва он не открывает счет в матче! Выходил игрок на свидание с голкипером, после чего попытался переиграть его еще за пределами штрафной, но бросился в ноги оппоненту Смирнов, который смог свою команду выручить!
    • 5'
      Снежно сегодня и ветрено над стадионом. Холодно не только игрокам, но и болельщикам, которые пытаются не стоять на месте и прыгают на трибунах.
    • Угловой
      4'
      Угловой у ворот соперника заработали хозяева. Передача с левого края в центр, и Исик с 15-ти метров направляет мяч значительно выше цели!
    • 2'
      Футболисты "КАМАЗа" предстали сегодня в белой форме, в то время, как игроки "Звезды" вышли на футбольный газон в красно-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Нижнекамске! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Немного откладывается старт встречи у нас! Выходят игроки обеих команд на поле, на приветствие.
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
      Ассистент: Алексей Линкин (Воронеж, Россия);
      Ассистент: Денис Петров (Астрахань, Россия);
      Резервный: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка финала пути регионов Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «КАМАЗа» и питерской «Звезды». Встреча состоится в Нижнекамске, на стадионе «Нефтехимик».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 135
    КАМАЗ 83.7% (113)
    X 5.2% (7)
    Звезда Санкт-Петербург 11.1% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Звезда Санкт-Петербург
    2.04
    4.05
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ 0:1 Звезда Санкт-Петербург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч КАМАЗ 0:1 Звезда Санкт-Петербург

    Исход игры
    КАМАЗ
    83.2% (114)
    Ничья
    5.1% (7)
    Звезда Санкт-Петербург
    11.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    29.2% (40)
    2:0 КАМАЗ
    24.1% (33)
    1:0 КАМАЗ
    18.2% (25)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    3:1 КАМАЗ
    2.9% (4)
    1:2 Звезда Санкт-Петербург
    2.2% (3)
    3:0 КАМАЗ
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    КАМАЗ
    Звезда Санкт-Петербург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     