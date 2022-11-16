Довольно большое количество фанатов "КАМАЗа" сегодня на трибунах в Нижнекамске. Доехали они, добрались до стадиона, преодолели заснеженный путь, чтобы поддержать челнинцев.

Но с настроением у фанатов не все хорошо. Скучноватая игра для команды номинальных хозяев, которые пока толком и центр поля не пересекали со снарядом. Не говоря уже об опасных моментах.

Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Звезды". С правого края пошел навесной пас на дальний угол вратарской, где Герчиков позволил себе нарушить правила.

Кудряшов получил передачу от Андреева, после чего попытался сблизиться с вратарем, но заранее вышел из рамки Смирнов и смог сыграть на опережении.

"Звезда" никогда до таких высоких стадий в Фонбет Кубке России не добиралась, но в этом году питерская команда творит историю и будет пытаться прыгнуть выше головы.

Успевает один из защитников "Звезды" справиться и выбить мяч в подкате у Сикоева, который оказался уже на левом краю, но пробить по рамке не успел.

Подустали команды, да и игра в таких морозных условиях, честно говоря, тратит много сил. Уверенно держит удар "Звезда", и сегодня на стадионе есть болельщики и питерского коллектива.

Смирнов сейчас на выходе сыграл после передачи с правого края, от углового флага. Сыграно очень надежно.

Герчиков отметился дальним ударом по воротам соперника - мяч ушел выше цели, но голкипер на всякий случай контролировал ситуацию в рамке.

Смотрит Комбаров с надеждой на свою команду, хочет он, чтобы "Звезда" прошла по сетке турнира как можно дальше. Ну, а у нас кто-то из игроков "Звезды" получает травму.

Судя по всему, травма у Уткина, который чуть ли не со слезами на глазах покидает пределы газон. Уводят его под ручку медики. Пожелаем игроку только здоровья.

Иванов в итоге вместо Уткина появляется в составе "Звезды". Пожелаем игроку питерской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле.

Ничего не получается сейчас у "КАМАЗа". Да и вообще, коллектив из Набережных Челнов не похож сам на себя.

Герчиков попытался снова нанести удар по воротам соперника, но загнали его тут в угол соперники, пришлось отдавать назад, чтобы сохранить сферу под контролем.

Кирсанов у "КАМАЗа" сейчас нанес дальний удар по воротам соперника, однако далек он в этой ситуации от попадания был. Слишком неточно получилось.

14' Ничего опасного пока своему сопернику не может толком предложить коллектив хозяев. А вот "Звезда" идет вперед и на правом фланге угловой зарабатывает.

13' МОМЕНТ! Сикоев! После прострельной передачи с левого края наносил удар по воротам соперника 70-й номер хозяев - снаряд прямо в ногу защитнику прилетел!

12' Снова Кудряшов попытался убежать к воротам соперника по флангу. Вошел он в штрафную соперника, но пробить явно забыл. Мяч был у него оторбран.

10' Ветер на стадионе усилился. Об этом говорят и флажки, установленные над стадионом, а также крупный снег, который падает на траву в некоторым отклонением.

9' Нужно теперь отыгрываться "КАМАЗу". Кто бы мог подумать, что "Звезда" забьет гол первой в этом матче. Но делать нечего, гости и впрямь начали активнее.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УТКИН!!! 0:1!

Выходят вперед игроки команды гостей. Получил он мяч на левом краю штрафной, вошел в чужую штрафную и выстрелил в ближний угол, поразив цель!

6' МОМЕНТ! Кудряшов! Едва он не открывает счет в матче! Выходил игрок на свидание с голкипером, после чего попытался переиграть его еще за пределами штрафной, но бросился в ноги оппоненту Смирнов, который смог свою команду выручить!

5' Снежно сегодня и ветрено над стадионом. Холодно не только игрокам, но и болельщикам, которые пытаются не стоять на месте и прыгают на трибунах.

4' Угловой у ворот соперника заработали хозяева. Передача с левого края в центр, и Исик с 15-ти метров направляет мяч значительно выше цели!