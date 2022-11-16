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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Акрон
 
Позже
Алания
Прогнозы 139
Акрон 11.5% (16)
X 10.8% (15)
Алания 77.7% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Алания
3.05
4.00
3.60
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Акрон
Алания

История личных встреч

Акрон
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
50

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 1.5
Азаров Владимир 1 0.5
Сагуткин Даниил 1 0.5
Кожедуб Святослав 1 0.5
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташаев Александр 1 0.5
Корян Аршак 1 0.5
_Eldarushev A. 1 0.5
_Giorgobiani N. 1 0.5
_Khugaev A. 1 0.5

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 1 0
Мазурин Андрей 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0 Алания - Акрон 3:3
Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3
Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

Акрон
Алания

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Акрон
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! В 6-м раунде пути регионов Кубка России тольяттинский "Акрон" сыграет дома с владикавказской "Аланией". Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 139
Акрон 11.5% (16)
X 10.8% (15)
Алания 77.7% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Алания
3.05
4.00
3.60
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Где смотреть матч Акрон - Алания онлайн

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Прогнозы на матч Акрон - Алания

Исход игры
Акрон
11.7% (16)
Ничья
10.9% (15)
Алания
77.4% (106)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:2 Алания
46% (63)
0:1 Алания
13.9% (19)
1:1 Ничья
8% (11)
2:1 Акрон
4.4% (6)
0:2 Алания
3.6% (5)
1:0 Акрон
2.9% (4)
1:3 Алания
2.2% (3)
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Акрон
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