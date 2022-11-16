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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

ФК Кубань
0:2
Первый тайм
Волга Ульяновск

Ход матча

18'
0:1
Рахманов Денис
28'
0:2
Арсентьев Даниил
Прогнозы 140
ФК Кубань 75.7% (106)
X 10.7% (15)
Волга Ульяновск 13.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Волга Ульяновск
3.25
3.50
4.15
Все Коэффициенты
ФК Кубань
Волга Ульяновск

История личных встреч

ФК Кубань
Волга Ульяновск

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ефремов Дмитрий 2 0.67
Сапета Александр 1 0.33
Морозов Константин 1 0.33
Рахманов Денис 1 0.33
Арсентьев Даниил 1 0.33

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомуха Иван 1 0
Чуканов Андреа 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Абдоков Нури 1 0
Родин Даниил 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уридия Мераби 1 0
Магомадов Чингиз 1 0
Максименков Илья 1 0
Гапечкин Александр 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0
Волга Ульяновск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1

Результаты матчей

ФК Кубань
Волга Ульяновск

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 0:0 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Факел 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Учитывая, что и "Кубань", и "Волга" идут в зоне вылета Первой лиги, Кубок может стать для них отдушиной в этом сезоне.
  • 37'
    В любом случае ждём от "Кубани" активных действий после перерыва: негоже проигрывать перед своими болельщиками кому бы то ни было.
  • 36'
    Если основное время будет завершено вничью, то сразу же будет назначена серия пенальти, то есть без дополнительного времени.
  • 34'
    Преимущество в два гола - солидное. Может теперь ульяновская команда поиграть в свое удовольствие и попытается выйти в следующий раунд турнира.
  • 32'
    Это, конечно, если краснодарская команда планирует пройти в следующую стадию Кубка.
  • 31'
    Ухудшились дела у "Кубани", теперь два мяча придётся отыгрывать краснодарцам.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!
  • 26'
    Увеличилось у "Кубани" владение мячом за последние минуты - 65 на 35 теперь оно составляет.
  • 25'
    Сергей Морозов сыграл на выходе и выбил мяч во время подачи "Кубани" слева с корнера.
  • Угловой
    25'
    Сидоров пытался прострелить от лицевой с левого полуфланга, и от Кутина мяч ушёл на угловой.
  • 23'
    Герюгов в контратаке отдавал короткий пас на Арсентьева, мяч попал тому в пятку и отскочил к кубанцам.
  • 23'
    Напомним, победитель матча отправится в четвертьфинал нижней сетки Кубка России.
  • 21'
    Скучно как-то "Кубань" владеет мячом, не могут хозяева пробраться в штрафную площадь оппонента.
  • 20'
    "Волга" отошла в оборону, надёжно выстроились игроки ульяновцев на своей половине.
  • 19'
    Что ж, посмотрим, как краснодарцы отреагируют на пропущенный мяч на родном поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Денис Рахманов!
      С подступов к штрафной Рахманов поразил обводящим низомым ударом левый угол.
    • 17'
      Не форсируют команды обстановку, но и не застревают в середине поля. 
    • 16'
      От Рахманова мяч отскочил к сопернику в штрафной площади "Кубани", подвела игрока гостей техника.
    • 15'
      Кубышкин дальним ударом попал в рекламный щит слева от ворот "Волги".
    • 15'
      56 против 44 - такова процентная статистика владения мячом.
    • Офсайд
      14'
      Офсайд на правом фланге зафиксирован у Ильи Мосейчука.
    • 13'
      Арсентьев подключился по зоне правого инсайда и должен был пробивать с нескольких метров, но стал подрабатывать себе мяч и доигрался до того, что Голосов выбил сферу в аут.
    • 12'
      В последнюю минуту ничего интересного не происходило, Цыганцов вбросит мяч из аута в середине поля.
    • 11'
      Югалдин не поспел на правом полуфланге к забросу партнёра из глубины поля, мяч ушёл за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      10'
      Теперь Лаук пострадал от небольшого нарушения правил "Волгой" в середине поля. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Мосейчук мелко сфолил около чужой штрафной против Константина Морозова.
    • Офсайд
      9'
      Дмитрий Ефремов на левом фланге оказался в положении "вне игры".
    • 8'
      Герюгов упал в центре поля после контакта, но нарушение не свистнуто, и мяч остался у ульяновцев.
    • Опасный момент
      7'
      Ответ "Волги"! Герюгов придвинул мяч к штрафной соперника и отдал вправо на ход партнёру, пробившему мимо створа.
    • Опасный момент
      6'
      Острый момент у "Кубани"! Лаук открылся в зоне левого инсайда и низом плотно пробил в руки Сергея Морозова.
    • 5'
      Цыганцов сейчас неудачно действовал в районе центральной линии, он упустил мяч за боковую.
    • Опасный момент
      4'
      Цыганцов прострелил с левого края, а Герюгов с ближнего угла вратарской не попал ногой в падении в ближний угол. Это опасно было.
    • 3'
      Цыганцов вбросил аут на левом фланге, и мяч оказался у Ефремова, чей навес отбил в падении головой защитник хозяев.
    • 2'
      Солоп коротко отдал на Югалдина, который упустил возможность пробить по воротам и под прессингом упустил мяч за лицевую линию.
    • 2'
      Мосейчук принял мяч в районе правого угла чужой штрафной, но не смог его сохранить.
    • 1'
      "Кубань" играет в салатово-белой форме, а "Волга" во всём чёрном.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 6-м раунде пути регионов Кубка России краснодарская "Кубань" примет в родных стенах ульяновскую "Волгу". Текстовая онлайн-трансляция этого матча будет доступна на LiveResult.Ru, её проведёт Кирилл Иванцов.
       
    Прогнозы 140
    ФК Кубань 75.7% (106)
    X 10.7% (15)
    Волга Ульяновск 13.6% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Волга Ульяновск
    3.25
    3.50
    4.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФК Кубань 0:2 Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань 0:2 Волга Ульяновск

    Исход игры
    ФК Кубань
    75.7% (106)
    Ничья
    10.7% (15)
    Волга Ульяновск
    13.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Кубань
    31.4% (44)
    2:1 ФК Кубань
    28.6% (40)
    2:0 ФК Кубань
    8.6% (12)
    1:1 Ничья
    7.9% (11)
    1:2 Волга Ульяновск
    3.6% (5)
    3:2 ФК Кубань
    1.4% (2)
    0:2 Волга Ульяновск
    1.4% (2)
    0:1 Волга Ульяновск
    1.4% (2)
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