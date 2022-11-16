Первый тайм

38' Учитывая, что и "Кубань", и "Волга" идут в зоне вылета Первой лиги, Кубок может стать для них отдушиной в этом сезоне.

37' В любом случае ждём от "Кубани" активных действий после перерыва: негоже проигрывать перед своими болельщиками кому бы то ни было.

36' Если основное время будет завершено вничью, то сразу же будет назначена серия пенальти, то есть без дополнительного времени.

34' Преимущество в два гола - солидное. Может теперь ульяновская команда поиграть в свое удовольствие и попытается выйти в следующий раунд турнира.

32' Это, конечно, если краснодарская команда планирует пройти в следующую стадию Кубка.

31' Ухудшились дела у "Кубани", теперь два мяча придётся отыгрывать краснодарцам.