Позже
История личных встреч
ФК Кубань
Волга Ульяновск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ефремов Дмитрий
|2
|1
|Сапета Александр
|1
|0.5
|Морозов Константин
|1
|0.5
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомуха Иван
|1
|0
|Чуканов Андреа
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уридия Мераби
|1
|0
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|Максименков Илья
|1
|0
|Гапечкин Александр
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0
Волга Ульяновск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1
Результаты матчей
ФК Кубань
Волга Ульяновск
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
Волга Ульяновск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|Зенит
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Акрон
|Базелюк Константин
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
Прогнозы на матч ФК Кубань - Волга Ульяновск
Исход игры
ФК Кубань
73.2% (41)
Ничья
12.5% (7)
Волга Ульяновск
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
54.72% (29)
Нет
45.28% (24)
Популярный счёт
1:0 ФК Кубань
28.6% (16)
2:1 ФК Кубань
26.8% (15)
2:0 ФК Кубань
12.5% (7)
1:1 Ничья
10.7% (6)
1:2 Волга Ульяновск
8.9% (5)
3:2 ФК Кубань
3.6% (2)
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