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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

ФК Кубань
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 56
ФК Кубань 73.2% (41)
X 12.5% (7)
Волга Ульяновск 14.3% (8)
Все прогнозы

История личных встреч

ФК Кубань
Волга Ульяновск

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ефремов Дмитрий 2 1
Сапета Александр 1 0.5
Морозов Константин 1 0.5

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомуха Иван 1 0
Чуканов Андреа 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Абдоков Нури 1 0
Родин Даниил 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уридия Мераби 1 0
Магомадов Чингиз 1 0
Максименков Илья 1 0
Гапечкин Александр 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
ФК Кубань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0
Волга Ульяновск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1

Результаты матчей

ФК Кубань
Волга Ульяновск

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    ФК Кубань 73.2% (41)
    X 12.5% (7)
    Волга Ульяновск 14.3% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Кубань - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Волга Ульяновск

    Исход игры
    ФК Кубань
    73.2% (41)
    Ничья
    12.5% (7)
    Волга Ульяновск
    14.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Кубань
    28.6% (16)
    2:1 ФК Кубань
    26.8% (15)
    2:0 ФК Кубань
    12.5% (7)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    1:2 Волга Ульяновск
    8.9% (5)
    3:2 ФК Кубань
    3.6% (2)
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