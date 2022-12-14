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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Далянь Ифан
1:2
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
1:0
55' Гол
Jianbo Zhao
57' Желтая карточка
Kudirat Ablet
78' Желтая карточка
Yan Yaki
81' Желтая карточка
Давидсон
82' Желтая карточка
Станчу Николае
82' Желтая карточка
Yifei Sang
1:1
85' Гол
Marcao V
1:2
87' Гол
Marcao V
90' Вторая желтая карточка
Станчу Николае
90' Желтая карточка
Сантос Уоллес
90'+7

Ход матча

34'
 
Yifei Sang
Ademilson
46'
Линь Лянмин
Zihan Gui
 
46'
Босанчич Неманья
Zhuoyi Lu
 
55'
Jianbo Zhao
(Guowen Sun)
1:0
57'
Kudirat Ablet
 
75'
Jinshuai Wang
Kudirat Ablet
 
76'
 
Zhang Hui
Haidong Lu
78'
 
Yan Yaki
81'
 
Давидсон
82'
 
Станчу Николае
82'
 
Yifei Sang
84'
Zhiwei Song
Jianbo Zhao
 
85'
1:1
Marcao V
(Давидсон)
86'
 
Kuo Yang
Се Пэнфэй
87'
 
Сантос Уоллес
Yan Yaki
87'
1:2
Marcao V
90'
 
Станчу Николае
90'
 
Сантос Уоллес

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

32
Kudirat
Ablet
18
Yupeng
He
2
Longchang
Lin
6
Xianjun
Wang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
38
Zhuoyi
Lu
15
Jianbo
Zhao
21
Zihan
Gui
22
Лю
Дяньцзо
2
Fei
Xiong
20
Гао
Чжуньи
4
Yan
Yaki
30
Се
Пэнфэй
43
Станчу
Николае
33
Tongshuai
He
32
Haidong
Lu
7
Ademilson
13
Marcao
V
11
Давидсон
Далянь Ифан
4-3-3
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Далянь Ифан
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 13 (1) 0.42
Yin Shang 7 0.23
Цонев Борислав 6 (1) 0.19
Ян Ксиангчуанг 4 0.13
Yu Fei 4 0.13
Мамба Стрели 3 0.1
Guowen Sun 2 0.06
Пен Лю 2 0.06
Cesar Manzoki 2 0.06
Zhu Ting 1 0.03
Wei Wu III 1 0.03
Yanfeng Dong 1 0.03
Yupeng He 1 0.03
Jianbo Zhao 1 0.03
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 27 (3) 0.87
Давидсон 17 (3) 0.55
Ademilson 11 (2) 0.35
Станчу Николае 9 0.29
Се Пэнфэй 8 0.26
Ханьвэнь Дэн 3 0.1
Xiaobin Zhang II 3 0.1
Haoyang Xu 1 0.03
Хан Жэнь 1 0.03
Сантос Уоллес 1 0.03
Гао Чжуньи 1 0.03
Чао Хэ 1 0.03
Имин Лю 1 0.03
Kuo Yang 1 0.03
Yifei Sang 1 (1) 0.03
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 4 0
Yupeng He 4 0
Yin Shang 4 0
Guowen Sun 1 1
Цонев Борислав 2 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Kudirat Ablet 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 6 0
Имин Лю 5 0
Marcao V 4 0
Станчу Николае 2 1
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Давидсон 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Yan Yaki 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Yunzi Duan 2 0
Yifei Sang 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Zhang Hui 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
3
Далянь Ифан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ухань Три Таунс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

18
44
Далянь Ифан
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Ухань Три Таунс
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (14)
13% (4)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

27
47

Голы по времени матча

Забито

26
34
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
5
19%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
6
23%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
8
40%
2
25%
76-90

Забито

22
51
6 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
14%
7
14%
1-15
2
9%
9
18%
16-30
1
5%
7
14%
31-45
6
27%
7
14%
46-60
3
14%
11
22%
61-75
7
32%
10
20%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

48
85
20 В 1-м тайме 39
28 Во 2-м тайме 46
16 Забивали первыми 24
5 Не забивали 1
8
17%
11
13%
1-15
5
10%
14
16%
16-30
7
15%
14
16%
31-45
10
21%
12
14%
46-60
5
10%
14
16%
61-75
13
27%
20
24%
76-90

Пропущено

41
25
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 17
3
7%
2
8%
1-15
8
20%
5
20%
16-30
4
10%
4
16%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
4
10%
3
12%
61-75
16
39%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1

Результаты матчей

Далянь Ифан
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
12
3
1
15
2.5
10
5
1
15
3.5
8
7
1
15
4.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
10
5
3
11
2.5
6
9
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
29
1
16
14
1.5
22
8
4
26
2.5
16
14
2
28
3.5
11
19
1
29
4.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 30 15 6 9 51 - 30 51
8.
Тянцзинь Тэда
 30 13 7 10 42 - 33 46
9.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 15 6 5 4 21 - 14 23
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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