Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Zihan Gui наказан за толчок Станчу Николае

37' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Ademilson получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ademilson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

29' Се Пэнфэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Ademilson нанес удар головой, но Kudirat Ablet спокойно отбил мяч.

26' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Се Пэнфэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Zhuoyi Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ademilson не смог попасть в створ ударом издали

17' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

17' Yu Fei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Jianbo Zhao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Yu Fei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Оооо... вот это был удар! Marcao должен был забить с этой позиции.

8' Хорошую попытку сделал Marcao . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Jiahui Huang пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

5' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Kudirat Ablet взял и забрал мяч на выходе

1' Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.