Тур: 31. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Yi Huang
1:2
Конец матча
0'
1:0
55' ГолJianbo Zhao
57' Желтая карточкаKudirat Ablet
78' Желтая карточкаYan Yaki
81' Желтая карточкаДавидсон
82' Желтая карточкаСтанчу Николае
82' Желтая карточкаYifei Sang
1:1
85' ГолMarcao V
1:2
87' ГолMarcao V
90' Вторая желтая карточкаСтанчу Николае
90' Желтая карточкаСантос Уоллес
90'+7
Ход матча
34'
46'
55'
1:0
57'
76'
78'
81'
82'
82'
87'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
18
Yupeng
He
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
38
Zhuoyi
Lu
15
Jianbo
Zhao
21
Zihan
Gui
22
Лю
Дяньцзо
20
Гао
Чжуньи
4
Yan
Yaki
30
Се
Пэнфэй
33
Tongshuai
He
32
Haidong
Lu
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
38 Zhuoyi LuНападающий
-
15 Jianbo ZhaoНападающий
-
21 Zihan GuiНападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Zeyuan Feng
-
33 Zhiwei Song
-
26 Ming'an Cui
-
37 Hao Ning
-
-
24 Le Liu
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Tongshuai HeПолузащитник
-
32 Haidong LuПолузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
39 Kejun Lin
-
-
40 Zhang Hui
-
1 Fei Wu
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Далянь Ифан
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|13 (1)
|0.42
|Yin Shang
|7
|0.23
|Цонев Борислав
|6 (1)
|0.19
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.13
|Yu Fei
|4
|0.13
|Мамба Стрели
|3
|0.1
|Guowen Sun
|2
|0.06
|Пен Лю
|2
|0.06
|Cesar Manzoki
|2
|0.06
|Zhu Ting
|1
|0.03
|Wei Wu III
|1
|0.03
|Yanfeng Dong
|1
|0.03
|Yupeng He
|1
|0.03
|Jianbo Zhao
|1
|0.03
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|27 (3)
|0.87
|Давидсон
|17 (3)
|0.55
|Ademilson
|11 (2)
|0.35
|Станчу Николае
|9
|0.29
|Се Пэнфэй
|8
|0.26
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0.1
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.1
|Haoyang Xu
|1
|0.03
|Хан Жэнь
|1
|0.03
|Сантос Уоллес
|1
|0.03
|Гао Чжуньи
|1
|0.03
|Чао Хэ
|1
|0.03
|Имин Лю
|1
|0.03
|Kuo Yang
|1
|0.03
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.03
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yin Shang
|4
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Цонев Борислав
|2
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Kudirat Ablet
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|5
|0
|Marcao V
|4
|0
|Станчу Николае
|2
|1
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Yan Yaki
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Yunzi Duan
|2
|0
|Yifei Sang
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
3
Далянь Ифан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ухань Три Таунс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
18
44
Далянь Ифан
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Ухань Три Таунс
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (14)
13% (4)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
27
47
Голы по времени матча
Забито
26
34
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
5
19%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
6
23%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
8
40%
2
25%
76-90
Забито
22
51
6 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
14%
7
14%
1-15
2
9%
9
18%
16-30
1
5%
7
14%
31-45
6
27%
7
14%
46-60
3
14%
11
22%
61-75
7
32%
10
20%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Забито
48
85
20 В 1-м тайме 39
28 Во 2-м тайме 46
16 Забивали первыми 24
5 Не забивали 1
8
17%
11
13%
1-15
5
10%
14
16%
16-30
7
15%
14
16%
31-45
10
21%
12
14%
46-60
5
10%
14
16%
61-75
13
27%
20
24%
76-90
Пропущено
41
25
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 17
3
7%
2
8%
1-15
8
20%
5
20%
16-30
4
10%
4
16%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
4
10%
3
12%
61-75
16
39%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1
Результаты матчей
Далянь Ифан
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
97
123
115
105
115
87
115
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
105
311
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
291
1614
228
426
1614
228
1119
129
525
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5