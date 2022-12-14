Тур: 31. Стадион: Dongxihu Sports Center.
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
23
Гао
Сян
36
Xuheng
Huang
42
Da
Li
29
Da
Wen
31
Xiaoyi
Cao
66
Baochuan
Liu
39
Nihat
Nihmat
40
Ziyang
Pi
70
Zhixiang
Luo
10
Форбс
Браун
26
Jiamin
Xu
23
Yumiao
Qian
32
Yuanjie
Su
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
38
Мерида
Фран
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
23 Гао СянВратарь
-
36 Xuheng HuangЗащитник
- Защитник
-
42 Da LiЗащитник
-
29 Da WenЗащитник
-
31 Xiaoyi CaoЗащитник
-
66 Baochuan LiuПолузащитник
-
39 Nihat NihmatПолузащитник
-
40 Ziyang PiПолузащитник
-
70 Zhixiang LuoНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Eder Lima II
-
16 Zihao Yang
-
33 Yue Song
-
-
31 Yinong Tian
-
-
37 Xuelong Sun
-
17 Zheng Zhou
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|10 (3)
|0.33
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.13
|Виана Бруно
|4
|0.13
|Dong Xu
|3
|0.1
|Rentian Hu
|2
|0.07
|Peng Li
|2
|0.07
|Jinghang Hu
|1
|0.03
|Huajun Zhang
|1
|0.03
|Мин Тянь
|1
|0.03
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.23
|Weijun Xie
|5
|0.17
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.17
|Qiuming Wang
|4
|0.13
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.1
|Taoyu Piao
|3
|0.1
|Фарлей Роса
|2
|0.07
|Yuanjie Su
|2
|0.07
|Tong Zhou
|2
|0.07
|Yingjie Zhao
|2
|0.07
|Zhenghao Wang
|2
|0.07
|Yinong Tian
|1
|0.03
|Yan Shi
|1
|0.03
|Радонич Деян
|1
|0.03
|Eder Lima II
|1
|0.03
|Jiarun Gao
|1
|0.03
|Давид Андухар
|1
|0.03
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|6
|0
|Dong Xu
|6
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jingbin Wang
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
|Ziyang Pi
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|7
|0
|Yuanjie Su
|5
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Yue Song
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yuefeng Bai
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Тянцзинь Тэда
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
10
6
Ухань Цзалл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Тянцзинь Тэда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
31
7
Волевые поражения
9
22
Ухань Цзалл
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Тянцзинь Тэда
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
34
16
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
3
19%
2
10%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Пропущено
30
19
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
3
10%
5
26%
1-15
4
13%
8
42%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
4
13%
3
16%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
23%
4
15%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
32
12
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
8
25%
2
17%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
5
16%
5
42%
61-75
9
28%
0
0%
76-90
Забито
29
47
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
6
21%
6
13%
1-15
7
24%
6
13%
16-30
3
10%
5
11%
31-45
1
3%
12
26%
46-60
5
17%
8
17%
61-75
7
24%
10
21%
76-90
Пропущено
62
31
25 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 20
6
10%
5
16%
1-15
7
11%
9
29%
29%
16-30
12
19%
3
10%
31-45
12
19%
5
16%
46-60
12
19%
6
19%
61-75
13
21%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Результаты матчей
Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
510
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
213
59
114
311
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
237
723
1020
129
624
129
228
129
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5