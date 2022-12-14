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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ухань Цзалл
0:3
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
10' Гол
Yan Shi
0:2
31' Гол
Weijun Xie
44' Желтая карточка
Yan Shi
0:3
76' Гол
Yumiao Qian
86' Желтая карточка
Nihat Nihmat
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Yan Shi
(Yingjie Zhao)
31'
0:2
Weijun Xie
(Yingjie Zhao)
44'
 
Yan Shi
46'
 
Zihao Yang
Yan Shi
62'
Chengjie Pei
Baochuan Liu
 
66'
 
Xuelong Sun
Qiuming Wang
66'
 
Берич Роберт
Weijun Xie
70'
Zhen Chen
Da Wen
 
76'
0:3
Yumiao Qian
(Zihao Yang)
80'
 
Tong Zhou
Yuanjie Su
80'
 
Eder Lima II
Фарлей Роса
84'
Fuxiang Wang
Ziyang Pi
 
84'
Junxian Liu
Zhixiang Luo
 
86'
Nihat Nihmat
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 14
  • 4 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

23
Гао
Сян
36
Xuheng
Huang
5
Виана
Бруно
42
Da
Li
29
Da
Wen
31
Xiaoyi
Cao
66
Baochuan
Liu
39
Nihat
Nihmat
40
Ziyang
Pi
70
Zhixiang
Luo
10
Форбс
Браун
26
Jiamin
Xu
23
Yumiao
Qian
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
38
Мерида
Фран
8
Yingjie
Zhao
40
Yan
Shi
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
Ухань Цзалл
5-3-2
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 10 (3) 0.32
Каевич Асмир 4 (1) 0.13
Виана Бруно 4 0.13
Dong Xu 3 0.1
Rentian Hu 2 0.06
Peng Li 2 0.06
Jinghang Hu 1 0.03
Huajun Zhang 1 0.03
Мин Тянь 1 0.03
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.23
Weijun Xie 6 0.19
Берич Роберт 5 (1) 0.16
Qiuming Wang 4 0.13
Мерида Фран 3 (1) 0.1
Taoyu Piao 3 0.1
Фарлей Роса 2 0.06
Yuanjie Su 2 0.06
Yingjie Zhao 2 0.06
Yan Shi 2 0.06
Tong Zhou 2 0.06
Zhenghao Wang 2 0.06
Yinong Tian 1 0.03
Радонич Деян 1 0.03
Eder Lima II 1 0.03
Jiarun Gao 1 0.03
Yumiao Qian 1 0.03
Давид Андухар 1 0.03
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Zihao Yang 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 6 0
Dong Xu 6 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Nihat Nihmat 2 0
Rentian Hu 1 0
Jingbin Wang 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0
Ziyang Pi 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 7 0
Yuanjie Su 5 0
Yan Shi 3 1
Zhenghao Wang 4 0
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Yue Song 3 0
Берич Роберт 2 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yuefeng Bai 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0

Результаты матчей

Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Тянцзинь Тэда
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

10
6
Ухань Цзалл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Тянцзинь Тэда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

31
7

Волевые поражения

9
22
Ухань Цзалл
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

34
16

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
3
19%
3
13%
1-15
4
25%
5
21%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
6
25%
76-90

Пропущено

33
19
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
12%
5
26%
1-15
4
12%
8
42%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
8
24%
1
5%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
5
15%
3
16%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
23%
4
15%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

32
12
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
8
25%
2
17%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
5
16%
5
42%
61-75
9
28%
0
0%
76-90

Забито

29
50
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
6
21%
7
14%
1-15
7
24%
6
12%
16-30
3
10%
6
12%
31-45
1
3%
12
24%
46-60
5
17%
8
16%
61-75
7
24%
11
22%
76-90

Пропущено

65
31
27 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 20
7
11%
5
16%
1-15
7
11%
9
29%
29%
16-30
13
20%
3
10%
31-45
12
18%
5
16%
46-60
12
18%
6
19%
61-75
14
22%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4

Результаты матчей

Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
7
24
1.5
11
20
1
30
2.5
7
24
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 30 15 6 9 51 - 30 51
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
9.
Хэнань Цзянье
 15 6 5 4 21 - 14 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Фол, нарушение
    85'
    Nihat Nihmat нарушает правила. Мерида Фран пострадал
  • 84'
    Тактическая замена. Zhixiang Luo уходит с поля и его заменяет Junxian Liu
  • 84'
    Тактическая замена. Ziyang Pi уходит с поля и его заменяет Fuxiang Wang
  • 84'
    Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 82'
    Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    81'
    Эдер нарушает правила. Zhen Chen пострадал
  • 80'
    Тактическая замена. Фарлей Роса уходит с поля и его заменяет Эдер
  • 80'
    Тактическая замена. Yuanjie Su уходит с поля и его заменяет Tong Zhou
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    • 72'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Тактическая замена. Da Wen уходит с поля и его заменяет Zhen Chen
    • Офсайд
      70'
      Давид Андухар из команды Тянцзинь Тэда в офсайде
    • Фол, нарушение
      70'
      Берич Роберт задерживает мяч рукой
    • Угловой
      69'
      Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Yuanjie Su. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      69'
      Yingjie Zhao нарушает правила. Chengjie Pei пострадал
    • Угловой
      68'
      Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Берич Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      67'
      Yingjie Zhao нарушает правила. Da Wen пострадал
    • 66'
      Тактическая замена. Weijun Xie уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
    • 66'
      Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Xuelong Sun
    • 66'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 66'
      Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали
    • Фол, нарушение
      66'
      Da Wen нарушает правила. Фарлей Роса пострадал
    • Фол, нарушение
      66'
      Yuanjie Su нарушает правила. Ziyang Pi пострадал
    • 64'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Фарлей Роса пробует нанести удар издали, но Xiang Gao держит все под контролем
    • 62'
      Тактическая замена. Baochuan Liu уходит с поля и его заменяет Chengjie Pei
    • 61'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 59'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 57'
      Yuanjie Su оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      56'
      Nihat Nihmat нарушает правила. Qiuming Wang пострадал
    • Фол, нарушение
      56'
      Zhixiang Luo нарушает правила. Yumiao Qian пострадал
    • 55'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 54'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      54'
      Nihat Nihmat нарушает правила. Мерида Фран пострадал
    • Фол, нарушение
      53'
      Yingjie Zhao нарушает правила. Ziyang Pi пострадал
    • 53'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Форбс Браун пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
    • Угловой
      50'
      Ziyang Pi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Nihat Nihmat из команды Ухань Цзалл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      50'
      Zhixiang Luo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Форбс Браун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      50'
      Zhixiang Luo из команды Ухань Цзалл подал угловой слева.
    • 49'
      Da Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      48'
      Zhixiang Luo нарушает правила. Давид Андухар пострадал
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Фарлей Роса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Тактическая замена. Yan Shi уходит с поля и его заменяет Zihao Yang
    • 46'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Ухань Цзалл: 46%, Тянцзинь Тэда: 54%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • Фол, нарушение
      46'
      Форбс Браун нарушает правила. Yingjie Zhao пострадал
    • Желтая карточка
      44'
      Yan Shi получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Форбс Браун пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
    • 44'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Давид Андухар нанес удар головой, но Xiang Gao спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      42'
      Мерида Фран из команды Тянцзинь Тэда подал угловой слева.
    • 41'
      Yan Shi нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      41'
      Nihat Nihmat нарушает правила. Мерида Фран пострадал
    • Фол, нарушение
      41'
      Форбс Браун нарушает правила. Мерида Фран пострадал
    • Угловой
      41'
      Ziyang Pi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      38'
      Yan Shi нарушает правила. Xiaoyi Cao пострадал
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 37'
      Шанс! Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда пробил головой, но мимо
    • 37'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • Угловой
      37'
      Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Qiuming Wang. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      34'
      Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 31'
      Yingjie Zhao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      ГОООООЛ - Weijun Xie Тянцзинь Тэда забивает ударом головой
    • Угловой
      31'
      Qiuming Wang из команды Тянцзинь Тэда подал угловой справа.
    • 29'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Fan Yang пробует нанести удар издали, но Xiang Gao держит все под контролем
    • Угловой
      28'
      Qiuming Wang из команды Тянцзинь Тэда подал угловой слева.
    • 24'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      23'
      Yan Shi нарушает правила. Xiaoyi Cao пострадал
    • 23'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 21'
      Baochuan Liu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Fan Yang пробивает по воротам...
    • Фол, нарушение
      20'
      Yingjie Zhao нарушает правила. Ziyang Pi пострадал
    • Угловой
      20'
      Qiuming Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      19'
      Qiuming Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      17'
      Baochuan Liu нарушает правила. Фарлей Роса пострадал
    • Фол, нарушение
      17'
      Qiuming Wang нарушает правила. Baochuan Liu пострадал
    • 15'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Yingjie Zhao пробует нанести удар издали, но Xiang Gao держит все под контролем
    • 13'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ухань Цзалл начинает с центра поля
    • 10'
      Yingjie Zhao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      ГОООООЛ - Yan Shi Тянцзинь Тэда забивает ударом головой
    • Угловой
      10'
      Qiuming Wang из команды Тянцзинь Тэда подал угловой слева.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • 9'
      Weijun Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 4'
      Yan Shi нанес удар головой, но Xiang Gao спокойно отбил мяч.
    • 3'
      Yuanjie Su из команды Тянцзинь Тэда своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Xuheng Huang из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Qiuming Wang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Da Wen ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Baochuan Liu из команды Ухань Цзалл поставил подножку. Пострадал Fan Yang
    • Фол, нарушение
      2'
      Weijun Xie нарушает правила. Da Li пострадал
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Цзалл 0:3 Тянцзинь Тэда онлайн

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