Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

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Первый тайм

48' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Yan Shi получил желтую карточку от судьи

44' Форбс Браун пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

44' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Давид Андухар нанес удар головой, но Xiang Gao спокойно отбил мяч.

41' Ziyang Pi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Fan Yang пробует нанести удар издали, но Xiang Gao держит все под контролем

24' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Baochuan Liu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Qiuming Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Qiuming Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Yingjie Zhao пробует нанести удар издали, но Xiang Gao держит все под контролем

13' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Weijun Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

4' Yan Shi нанес удар головой, но Xiang Gao спокойно отбил мяч.

3' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Qiuming Wang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Da Wen ослабляет давление, выбив мяч.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре