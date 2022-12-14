ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Гуанчжоу Фули
1:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
30' Желтая карточка
Yuncheng Fu
0:1
31' Гол
Aidi Fulang Xisi
61' Красная карточка
Tixiang Li
61' Красная карточка
Цао Юньдин
68' Желтая карточка
Wenjie Song
82' Желтая карточка
Haijian Wang
1:1
88' Гол
Гильерме Маркес
90'+7

Ход матча

30'
Yuncheng Fu
 
31'
0:1
Aidi Fulang Xisi
46'
Chugui Ye
Gong Zhang
 
46'
Jiajun Liao
Мяо Тан
 
61'
Tixiang Li
 
61'
 
Цао Юньдин
62'
 
Н'Думбу Александр
Shilin Sun
62'
 
Ruofan Liu
Jianrong Zhu
62'
 
Yougang Xu
Denny Wang
66'
Hong Gui
Yuncheng Fu
 
68'
Wenjie Song
 
76'
Feiya Chang
Yongjun Wen
 
82'
 
Haijian Wang
83'
Jown Cardona
Yongjia Li
 
83'
 
Shenglong Jiang
Jiajun Bai
88'
Гильерме Маркес
1:1
90'
 
Junchen Zhou
Синьли Пэн

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
20
Мяо
Тан
37
Yongjun
Wen
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
28
Цао
Юньдин
27
Jianrong
Zhu
37
Shilin
Sun
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
К
1:1
С
2:3
С
5:3
С
2:1
С
3:1
С
4:2
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
0:1
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.11

Среднее время на гол

40
81

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.1
Wenjie Song 3 0.1
Гильерме Маркес 3 (1) 0.1
Chugui Ye 3 (1) 0.1
Tixiang Li 1 0.03
Zhizhao Chen 1 0.03
Jown Cardona 1 0.03
Jihong Jiang 1 0.03
Chun Lok Than 1 0.03
Gong Zhang 1 0.03
Chengru Wu 1 0.03
Yongjun Wen 1 0.03
Yongjia Li 1 0.03
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 8 0.26
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.16
Xu Yang I 4 0.13
Ханчао Ю 4 0.13
Цао Юньдин 3 0.1
Ruofan Liu 2 0.06
Haijian Wang 2 0.06
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.06
Jinhao Bi 1 0.03
Синьли Пэн 1 (1) 0.03
У Си 1 (1) 0.03
Н'Думбу Александр 1 0.03
Aidi Fulang Xisi 1 0.03
Denny Wang 1 0.03
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 9 0
Tixiang Li 4 1
Zhizhao Chen 4 0
Jihong Jiang 4 0
Jown Cardona 4 0
Yuncheng Fu 4 0
Wenjie Song 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Weifeng Li 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Yunlong Fan 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 7 0
Xu Yang I 4 1
Shenglong Jiang 5 0
Baojie Zhu 4 0
Jianrong Zhu 4 0
Zhen Ma 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Yougang Xu 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Shilin Sun 2 0
Lu Zhang I 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Цао Юньдин 0 1
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шанхай Шеньхуа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
9
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

5
15
Гуанчжоу Фули
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Шанхай Шеньхуа
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

29
18
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
5
17%
4
22%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
6
33%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
11%
2
14%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
1
7%
31-45
5
18%
3
21%
46-60
4
14%
2
14%
61-75
4
14%
6
43%
76-90

Забито

21
36
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
1
5%
4
11%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
6
29%
5
14%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
5
24%
7
19%
76-90

Пропущено

57
32
31 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
8
14%
4
13%
1-15
10
18%
4
13%
16-30
13
23%
1
3%
31-45
10
18%
7
22%
46-60
7
12%
6
19%
61-75
9
16%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
4
1 раз 6%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
3
2
12
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
3
1
15
1.5
6
8
1
15
2.5
1
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
24
6
3
27
1.5
10
20
1
29
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 30 15 6 9 51 - 30 51
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
9.
Хэнань Цзянье
 15 6 5 4 21 - 14 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     