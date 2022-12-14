Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Aidi Fulangxisi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

42' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

41' Синьли Пэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гильерме Маркес пробил со штрафного прямо в стенку

38' Yongjun Wen пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

37' Хорошую попытку сделал Tixiang Li . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Yuncheng Fu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Yongjia Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Aidi Fulangxisi забивает ударом с правой ноги!

29' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Цао Юньдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гильерме Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали

18' Denny Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Haijian Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Синьли Пэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Хорошую попытку сделал Jianrong Zhu . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Хорошую попытку сделал Цао Юньдин . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Жу Баожие создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Yongjun Wen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре