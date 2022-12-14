Тур: 31. Стадион: Спортивный центр Цзиньцзяна. Главный судья: Li Ma
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаYuncheng Fu
0:1
31' ГолAidi Fulang Xisi
61' Красная карточкаTixiang Li
61' Красная карточкаЦао Юньдин
68' Желтая карточкаWenjie Song
82' Желтая карточкаHaijian Wang
1:1
88' ГолГильерме Маркес
90'+7
Ход матча
30'
31'
0:1
46'
46'
61'
61'
62'
66'
68'
82'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
20
Мяо
Тан
37
Yongjun
Wen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
28
Цао
Юньдин
27
Jianrong
Zhu
37
Shilin
Sun
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
37 Yongjun WenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Нападающий
-
-
44 Gekai Huang
-
43 Jiqiang Liu
-
35 Jiajun Liao
-
28 Chengru Wu
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
21 Baojie ZhuНападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
-
-
29 Junchen Zhou
-
30 Longhai He
-
34 Zexiang Yang
-
36 Ruofan Liu
-
38 Jiabao Wen
-
39 Zhen Cong
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.11
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
2
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.1
|Wenjie Song
|3
|0.1
|Гильерме Маркес
|3 (1)
|0.1
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.1
|Tixiang Li
|1
|0.03
|Zhizhao Chen
|1
|0.03
|Jown Cardona
|1
|0.03
|Jihong Jiang
|1
|0.03
|Chun Lok Than
|1
|0.03
|Gong Zhang
|1
|0.03
|Chengru Wu
|1
|0.03
|Yongjun Wen
|1
|0.03
|Yongjia Li
|1
|0.03
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|8
|0.26
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.16
|Xu Yang I
|4
|0.13
|Ханчао Ю
|4
|0.13
|Цао Юньдин
|3
|0.1
|Ruofan Liu
|2
|0.06
|Haijian Wang
|2
|0.06
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.06
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0.03
|Denny Wang
|1
|0.03
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|9
|0
|Tixiang Li
|4
|1
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jihong Jiang
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Yuncheng Fu
|4
|0
|Wenjie Song
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|7
|0
|Xu Yang I
|4
|1
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Shilin Sun
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Цао Юньдин
|0
|1
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шанхай Шеньхуа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
9
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
5
15
Гуанчжоу Фули
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Шанхай Шеньхуа
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
29
18
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
5
17%
4
22%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
6
33%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
11%
2
14%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
1
7%
31-45
5
18%
3
21%
46-60
4
14%
2
14%
61-75
4
14%
6
43%
76-90
Забито
21
36
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
1
5%
4
11%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
6
29%
5
14%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
5
24%
7
19%
76-90
Пропущено
57
32
31 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
8
14%
4
13%
1-15
10
18%
4
13%
16-30
13
23%
1
3%
31-45
10
18%
7
22%
46-60
7
12%
6
19%
61-75
9
16%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
4
1 раз 6%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
133
212
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
113
115
68
115
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
246
327
1020
129
129
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5