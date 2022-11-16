Стадион: Sandefjord Arena. Зрители: 5020
4:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолОфкир Мохамед
2:0
42' ГолВинбо Альбин
3:0
53' ГолТветер Александер Рууд
55' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
60' Желтая карточкаHarald Holter
4:0
78' ГолКуртович Виллиам
90'+5
Ход матча
3'
1:0
42'
2:0
53'
60'
78'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
15
Jesper
Taaje
24
Сингх
Хармет
27
Винбо
Альбин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
-
-
-
-
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Саннефьёрд
Конгсвингер
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртович Виллиам
|1
|1
|Тветер Александер Рууд
|1
|1
|Офкир Мохамед
|1
|1
|Винбо Альбин
|1
|1
|Ian Smeulers
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.5
|Eric Taylor
|1
|0.25
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.25
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холме Фредрик
|1
|1
|Harald Holter
|2
|0
|Trace Murray
|0
|1
|Kristian Jahr
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1
Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Конгсвингер
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Конгсвингер
|Герсон Ларс
|2
|Саннефьёрд
|Куртович Виллиам
|1 (1)
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|1 (1)
|Саннефьёрд
|Тветер Александер Рууд
|1
|Конгсвингер
|Martin Hoel Andersen
|1
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|2
|Конгсвингер
|Trace Murray
|1
|Конгсвингер
|Kristian Jahr
|1
|КФУМ
|Robin Rasch
|1