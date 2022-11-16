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Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи
2022

Стадион: . Зрители: 5020
Саннефьёрд
4:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
3' Гол
Офкир Мохамед
2:0
42' Гол
Винбо Альбин
3:0
53' Гол
Тветер Александер Рууд
55' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
60' Желтая карточка
Harald Holter
4:0
78' Гол
Куртович Виллиам
90'+5

Ход матча

3'
Офкир Мохамед
(Ian Smeulers)
1:0
42'
Винбо Альбин
(Куртович Виллиам)
2:0
53'
Тветер Александер Рууд
(Ньенету Франклин)
3:0
55'
 
Martin Andre Sjoelstad
60'
 
Harald Holter
69'
Вега Дейвер
Сингх Хармет
 
69'
Эррайс Руфо
Ньенету Франклин
 
72'
 
Tobias Bjoernebye
Eric Taylor
72'
 
Brage Pedersen
Ludvig Langrekken
78'
Куртович Виллиам
4:0
85'
Бикоро Федерико
Офкир Мохамед
 
85'
Гуссиос Сиверт
Винбо Альбин
 
90'
 
Nikolai Jorgensen
Harald Holter

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
2
Хокенстад
Матс
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
27
Винбо
Альбин
20
Ньенету
Франклин
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
23
Martin
Tangen
Vinjor
27
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Martin
Hoel
Andersen
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
26
Брингакер
Матиас
22
Ludvig
Langrekken
Саннефьёрд
4-3-3
Конгсвингер
5-3-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Конгсвингер

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
К
3:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:0
А
3:0
А
1:2
Т
1:0
Т
0:1
А
0:3
А
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртович Виллиам 1 1
Тветер Александер Рууд 1 1
Офкир Мохамед 1 1
Винбо Альбин 1 1
Ian Smeulers 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герсон Ларс 2 (1) 0.5
Eric Taylor 1 0.25
Martin Hoel Andersen 1 0.25
Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Harald Holter 2 0
Trace Murray 0 1
Kristian Jahr 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1
Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Конгсвингер

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Конгсвингер Герсон Ларс 2
Саннефьёрд Куртович Виллиам 1 (1)
Конгсвингер Eric Taylor 1 (1)
Саннефьёрд Тветер Александер Рууд 1
Конгсвингер Martin Hoel Andersen 1
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Конгсвингер Harald Holter 2
Конгсвингер Trace Murray 1
Конгсвингер Kristian Jahr 1
КФУМ Robin Rasch 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Винбо Альбин бьет в цель!
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