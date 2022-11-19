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  4. Типпелиген. Переходные матчи 2022

Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи
2022

Стадион: . Зрители: 1882
Конгсвингер
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
21' Желтая карточка
Герсон Ларс
0:1
31' Гол
Ньенету Франклин
1:1
49' Гол
Ludvig Langrekken
51' Желтая карточка
Kristian Jahr
59' Желтая карточка
Винбо Альбин
71' Желтая карточка
Сингх Хармет
2:1
79' Гол
Harald Holter
82' Желтая карточка
Офкир Мохамед
90'+1

Ход матча

21'
Герсон Ларс
 
31'
0:1
Ньенету Франклин
(Офкир Мохамед)
49'
Ludvig Langrekken
1:1
51'
Kristian Jahr
 
59'
 
Винбо Альбин
66'
Eric Taylor
Герсон Ларс
 
67'
 
Вега Дейвер
Ньенету Франклин
67'
 
Сингх Хармет
Винбо Альбин
71'
 
Сингх Хармет
74'
Tobias Bjoernebye
Martin Tangen Vinjor
 
79'
Harald Holter
2:1
79'
 
Бикоро Федерико
Эррайс Руфо
79'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
80'
Brage Pedersen
Martin Andre Sjoelstad
 
80'
Daniel Lysgaard
Kristian Jahr
 
82'
 
Офкир Мохамед

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
27
Martin
Andre
Sjoelstad
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
22
Ludvig
Langrekken
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
2
Хокенстад
Матс
4
Ian
Smeulers
27
Винбо
Альбин
8
Куртович
Виллиам
28
Эррайс
Руфо
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Конгсвингер
4-4-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Саннефьёрд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТПМ
4:0
ПД
2:3
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
К
3:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:0
А
3:0
А
1:2
Т
1:0
Т
0:1
А
0:3
А
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герсон Ларс 2 (1) 0.4
Eric Taylor 1 0.2
Martin Hoel Andersen 1 0.2
Harald Holter 1 0.2
Ludvig Langrekken 1 0.2
Martin Tangen Vinjor 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртович Виллиам 1 0.5
Офкир Мохамед 1 0.5
Ньенету Франклин 1 0.5
Тветер Александер Рууд 1 0.5
Винбо Альбин 1 0.5
Ian Smeulers 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Kristian Jahr 2 0
Harald Holter 2 0
Trace Murray 0 1
Герсон Ларс 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Хармет 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Винбо Альбин 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
4
Конгсвингер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1
Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2

Результаты матчей

Конгсвингер
Саннефьёрд

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Конгсвингер Герсон Ларс 2
Саннефьёрд Куртович Виллиам 1 (1)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 1 (1)
Саннефьёрд Ньенету Франклин 1 (1)
Конгсвингер Eric Taylor 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Конгсвингер Kristian Jahr 2
Конгсвингер Harald Holter 2
Конгсвингер Trace Murray 1
Саннефьёрд Сингх Хармет 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ньенету Франклин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Герсон Ларс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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