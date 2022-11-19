Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1882
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаГерсон Ларс
0:1
31' ГолНьенету Франклин
1:1
49' ГолLudvig Langrekken
51' Желтая карточкаKristian Jahr
59' Желтая карточкаВинбо Альбин
71' Желтая карточкаСингх Хармет
2:1
79' ГолHarald Holter
82' Желтая карточкаОфкир Мохамед
90'+1
Ход матча
21'
31'
49'
51'
59'
71'
79'
2:1
82'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Герсон ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Конгсвингер
Саннефьёрд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.4
|Eric Taylor
|1
|0.2
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.2
|Harald Holter
|1
|0.2
|Ludvig Langrekken
|1
|0.2
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртович Виллиам
|1
|0.5
|Офкир Мохамед
|1
|0.5
|Ньенету Франклин
|1
|0.5
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.5
|Винбо Альбин
|1
|0.5
|Ian Smeulers
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холме Фредрик
|1
|1
|Kristian Jahr
|2
|0
|Harald Holter
|2
|0
|Trace Murray
|0
|1
|Герсон Ларс
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Хармет
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Винбо Альбин
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
4
Конгсвингер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1
Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2
Результаты матчей
Конгсвингер
Саннефьёрд
Точный счет
2:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
11
|Конгсвингер
|Герсон Ларс
|2
|Саннефьёрд
|Куртович Виллиам
|1 (1)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|1 (1)
|Саннефьёрд
|Ньенету Франклин
|1 (1)
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|1 (1)
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Конгсвингер
|Kristian Jahr
|2
|Конгсвингер
|Harald Holter
|2
|Конгсвингер
|Trace Murray
|1
|Саннефьёрд
|Сингх Хармет
|1