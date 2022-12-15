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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Бэйцзин Гоань
3:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
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Ziming Wang
1:0
31' Гол
Ziming Wang
2:0
51' Гол
Ziming Wang
3:0
63' Пенальти
Жанг Юнинг
90'+5

Ход матча

5'
Ziming Wang
 
31'
Ziming Wang
(Кан Сан-У)
1:0
46'
 
Ruichen Liu
Li Zhang II
51'
Ziming Wang
(Yongjing Cao)
2:0
56'
 
Bai Xuesong
Chao Fan
57'
 
Erhai Yang
Hanyu Zhao
63'
Жанг Юнинг
3:0
72'
Yuda Tian
Жанг Юнинг
 
72'
Shaowen Liang
Tianyi Gao
 
79'
 
Junxuan Ge
Ziwenhao Song
84'
Guobo Liu
Ziming Wang
 
89'
Yanpu Chen
Кан Сан-У
 
90'
 
Tong Yandong
Honglin Dong

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

1
Сень
Хоу
38
Qilong
Ruan
3
Yang
Yu1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
62
He
Zijian
68
Yiming
Lu
58
Ilyar
Eziz
63
Daozheng
Tang
64
Lishan
Shi
60
Hanyu
Zhao
27
Li
Zhang
II
22
Ziwenhao
Song
53
Xiaolong
Zhao
36
Chao
Fan
26
Honglin
Dong
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

57.7%
11.5%
30.8%
15 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
2:0
К
3:1
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:6
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.46

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 18 (2) 0.58
Чжанг Сичже 5 (1) 0.16
Ziming Wang 5 0.16
Кан Сан-У 4 (1) 0.13
Tianyi Gao 3 0.1
Мемишевич Самир 3 0.1
Адегбенро Самуэль 3 0.1
Дабао Юй 3 0.1
Gang Wang 2 0.06
Qilong Ruan 2 0.06
Marko Dabro 1 0.03
Yongjing Cao 1 0.03
Цзинь Пэнксян 1 0.03
Лю Хуань 1 0.03
Nebijan Muhmet 0 0
Чи Чжунго 0 0
Guobo Liu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 10 (2) 0.32
Тан Лонг 9 0.29
Неграо Жуниор 9 (1) 0.29
Erik IV 8 0.26
Jinxian Wang 2 0.06
Чанчэн Чэн 2 0.06
Цуль Петер 1 0.03
Yufeng Zhang 1 0.03
Окоре Жорес 1 0.03
Н'Длову Дино 1 0.03
Guan He 1 0.03
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 7 1
Мемишевич Самир 6 0
Чендун Чжан 4 1
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 4 0
Tianyi Gao 3 0
Чжанг Сичже 2 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Лю Хуань 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Shuaihang Feng 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

7
11
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

23
14
Бэйцзин Гоань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Чанчунь Ятай
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
22

Волевые поражения

30
25

Голы по времени матча

Забито

28
27
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
14%
5
19%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
6
25%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
8
42%
7
29%
29%
76-90

Забито

25
20
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
12%
2
10%
1-15
7
28%
6
30%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
4
16%
0
0%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
21%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
6
30%
76-90

Забито

53
47
27 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
7
13%
7
15%
1-15
12
23%
12
26%
16-30
8
15%
7
15%
31-45
9
17%
9
19%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
10
19%
4
9%
76-90

Пропущено

43
44
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
5
12%
4
9%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
10
23%
10
23%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
14
33%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
4
13
6
10
2.5
2
15
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
9
5
3
12
2.5
3
11
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
21
10
16
15
1.5
13
18
9
22
2.5
5
26
4
27
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
5.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
6.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
7.
Хэнань Цзянье
 0:0 31 15 7 9 51 - 30 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 31 9 11 11 39 - 46 38
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 0:0 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 0:0 15 2 8 5 9 - 16 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
7.
Хэнань Цзянье
 0:0 16 6 6 4 21 - 14 24
8.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 81%, Чанчунь Ятай: 19%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
  • 94'
    Yiming Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Guobo Liu из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ruichen Liu
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