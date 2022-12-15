Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Yuda Tian. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Yongjing Cao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Yongjing Cao пробует нанести удар издали, но He Zijian держит все под контролем

44' Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хорошую попытку сделал Ziming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Honglin Dong не смог попасть в створ ударом издали

41' Ilyar Eziz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

34' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Li Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Жанг Юнинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Lishan Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Li Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Кан Сан-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Лю Хуань создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Ziming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Жанг Юнинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Qilong Ruan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Daozheng Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Marko Dabro не смог попасть в створ ударом издали

19' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ziming Wang пробует нанести удар издали, но He Zijian держит все под контролем

13' Жанг Юнинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Yongjing Cao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Бэйцзин Гоань , будет отменен из-за фола.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Yongjing Cao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.