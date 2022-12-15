Тур: 31. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Jianxin Du
3:0
Конец матча
0'
5' Undefined phrase: football_event_Ziming Wang
1:0
31' ГолZiming Wang
2:0
51' ГолZiming Wang
3:0
63' ПенальтиЖанг Юнинг
90'+5
Ход матча
5'
31'
1:0
51'
2:0
56'
57'
63'
3:0
72'
84'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
14 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
1
Сень
Хоу
38
Qilong
Ruan
3
Yang
Yu1
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
62
He
Zijian
68
Yiming
Lu
58
Ilyar
Eziz
64
Lishan
Shi
60
Hanyu
Zhao
27
Li
Zhang
II
36
Chao
Fan
26
Honglin
Dong
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
38 Qilong RuanЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
29 Yuda Tian
-
32 Guobo Liu
-
35 Yanpu Chen
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
62 He ZijianВратарь
-
68 Yiming LuЗащитник
-
58 Ilyar EzizЗащитник
- Защитник
-
64 Lishan ShiЗащитник
-
60 Hanyu ZhaoПолузащитник
-
27 Li Zhang IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Chao FanНападающий
-
26 Honglin DongНападающий
- Запасные игроки
-
59 Hanfeng Li
-
50 Tong Yandong
-
52 Bai Xuesong
-
56 Junxuan Ge
-
48 Erhai Yang
-
72 Ruichen Liu
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
57.7%
11.5%
30.8%
15 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.46
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.15
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|18 (2)
|0.58
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.16
|Ziming Wang
|5
|0.16
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.13
|Tianyi Gao
|3
|0.1
|Мемишевич Самир
|3
|0.1
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.1
|Дабао Юй
|3
|0.1
|Gang Wang
|2
|0.06
|Qilong Ruan
|2
|0.06
|Marko Dabro
|1
|0.03
|Yongjing Cao
|1
|0.03
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.03
|Лю Хуань
|1
|0.03
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Чи Чжунго
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|10 (2)
|0.32
|Тан Лонг
|9
|0.29
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.29
|Erik IV
|8
|0.26
|Jinxian Wang
|2
|0.06
|Чанчэн Чэн
|2
|0.06
|Цуль Петер
|1
|0.03
|Yufeng Zhang
|1
|0.03
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|Н'Длову Дино
|1
|0.03
|Guan He
|1
|0.03
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|7
|1
|Мемишевич Самир
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|4
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Чжанг Сичже
|2
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Shuaihang Feng
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
7
11
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
23
14
Бэйцзин Гоань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Чанчунь Ятай
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
22
Волевые поражения
30
25
Голы по времени матча
Забито
28
27
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
14%
5
19%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
6
25%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
8
42%
7
29%
29%
76-90
Забито
25
20
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
12%
2
10%
1-15
7
28%
6
30%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
4
16%
0
0%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
21%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
6
30%
76-90
Забито
53
47
27 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
7
13%
7
15%
1-15
12
23%
12
26%
16-30
8
15%
7
15%
31-45
9
17%
9
19%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
10
19%
4
9%
76-90
Пропущено
43
44
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
5
12%
4
9%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
10
23%
10
23%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
14
33%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
88
413
610
215
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
95
312
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
2110
1615
1318
922
526
427
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|29
|21
|3
|5
|69 - 25
|66
|3.
|30
|16
|10
|4
|56 - 25
|58
|4.
|31
|16
|7
|8
|54 - 42
|55
|5.
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|6.
|30
|16
|5
|9
|45 - 25
|53
|7.
|0:0
|31
|15
|7
|9
|51 - 30
|52
|8.
|31
|14
|7
|10
|45 - 33
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|31
|12
|9
|10
|48 - 44
|45
|11.
|30
|12
|7
|11
|41 - 37
|43
|12.
|31
|10
|11
|10
|45 - 44
|41
|13.
|0:0
|31
|9
|11
|11
|39 - 46
|38
|14.
|29
|9
|3
|17
|29 - 56
|30
|15.
|31
|7
|4
|20
|30 - 64
|25
|16.
|30
|3
|8
|19
|20 - 51
|17
|17.
|31
|3
|5
|23
|21 - 59
|14
|18.
|30
|1
|0
|29
|15 - 104
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|24 - 9
|30
|4.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|5.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|8.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|9.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|11.
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|9 - 16
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|18.
|15
|1
|0
|14
|9 - 57
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|31 - 18
|29
|4.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 23
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|7.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|12.
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|14.
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5