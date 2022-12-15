Тур: 31. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Peng Gao
2:0
Конец матча
Ход матча
46'
57'
1:0
69'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
34
Jiajun
Pang
16
Liu
Jing
17
Xintao
Song
24
Yu
Zhang
11
Xuchen
Yao
42
Yunan
Gao
19
Yuren
Wei
25
Wei
Liao
20
Huaze
Gao
24
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
35
Lu
Wentao
25
Haolun
Mi
18
Xiangyu
Chen
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
34 Jiajun PangВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Xintao SongЗащитник
-
24 Yu ZhangПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
19 Yuren WeiПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
18 Hanru Guo
-
45 Ziye Zhao
-
43 Runnan Liu
-
-
14 Yunhua Chen
-
29 Chenyu Yang
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
35 Lu WentaoЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
18 Xiangyu ChenПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
31 Minzhe Wei
-
-
23 Xingyu Wu
-
Главный тренер: Guan Zhen
История личных встреч
Хэбей Форчун
Шэньчжэнь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.19
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.1
|Xuchen Yao
|2
|0.06
|Wei Liao
|2
|0.06
|Ziye Zhao
|2
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.03
|Хайфэн Дин
|1
|0.03
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.27
|Лин Гао
|4
|0.13
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.07
|Алессандрини Ромен
|2
|0.07
|Shuai Pei
|2
|0.07
|Yuanyi Li
|1
|0.03
|Yeljan Shinar
|1
|0.03
|Чжипэн Цзян
|1
|0.03
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.03
|Boyu Yang
|1
|0.03
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.03
|Юань Миньчэн
|1
|0.03
|Yuan Zhang2
|1
|0.03
|Yue Xu
|1
|0.03
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Haodong Luan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Jong-Boo Kim
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
8
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
44
27
Волевые поражения
0
9
Хэбей Форчун
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Шэньчжэнь
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
45
29
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
6
50%
1
6%
76-90
Пропущено
56
28
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
11%
5
18%
1-15
8
14%
2
7%
16-30
8
14%
4
14%
31-45
13
23%
6
21%
46-60
8
14%
6
21%
61-75
13
23%
5
18%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
44
30
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
7
16%
5
17%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
11
25%
5
17%
61-75
6
14%
7
23%
76-90
Забито
19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
11%
4
14%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
7
37%
2
7%
76-90
Пропущено
100
58
43 В 1-м тайме 25
57 Во 2-м тайме 33
28 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 25
13
13%
10
17%
1-15
14
14%
7
12%
16-30
16
16%
8
14%
31-45
19
19%
10
17%
46-60
19
19%
11
19%
61-75
19
19%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Результаты матчей
Хэбей Форчун
Шэньчжэнь
Точный счет
0:4
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 58%
1
10 раз 32%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хэбей Форчун
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
88
313
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1318
Больше Меньше
1812
328
1020
130
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5