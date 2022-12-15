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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Хэбей Форчун
2:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
57' Гол
Xuchen Yao
90' Желтая карточка
Haodong Luan
2:0
90' Гол
Ziye Zhao
90'+5

Ход матча

46'
 
Hujahmat Shahsat
Dalun Zheng
46'
Chenyu Yang
Xintao Song
 
46'
Yunhua Chen
Yu Zhang
 
46'
Ziye Zhao
Yuren Wei
 
57'
Xuchen Yao
(Huaze Gao)
1:0
69'
Хайфэн Дин
Yunan Gao
 
69'
 
Кэ Сунь
Lu Wentao
75'
Yonghai Huang
Xuchen Yao
 
90'
Haodong Luan
 
90'
Ziye Zhao
(Yunhua Chen)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

34
Jiajun
Pang
16
Liu
Jing
3
Haodong
Luan
6
Junzhe
Zhang
17
Xintao
Song
24
Yu
Zhang
11
Xuchen
Yao
42
Yunan
Gao
19
Yuren
Wei
25
Wei
Liao
20
Huaze
Gao
24
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
35
Lu
Wentao
25
Haolun
Mi
18
Xiangyu
Chen
19
Yue
Xu
3
Qiang
Jin
30
Ruifeng
Huang
16
Dalun
Zheng
33
Yuezheng
Du
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Шэньчжэнь
4-5-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.19
Huaze Gao 3 (1) 0.1
Xuchen Yao 2 0.06
Wei Liao 2 0.06
Ziye Zhao 2 0.06
Yunhua Chen 1 0.03
Хайфэн Дин 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.27
Лин Гао 4 0.13
Wai-Tsun Dai 2 0.07
Алессандрини Ромен 2 0.07
Shuai Pei 2 0.07
Yuanyi Li 1 0.03
Yeljan Shinar 1 0.03
Чжипэн Цзян 1 0.03
Haolun Mi 1 (1) 0.03
Boyu Yang 1 0.03
Лим Чхэ-Мин 1 0.03
Юань Миньчэн 1 0.03
Yuan Zhang2 1 0.03
Yue Xu 1 0.03
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Haodong Luan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Jong-Boo Kim 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Ачеампонг Франк 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Yue Xu 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
8
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

44
27

Волевые поражения

0
9
Хэбей Форчун
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Шэньчжэнь
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

45
29

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
6
50%
1
6%
76-90

Пропущено

56
28
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
11%
5
18%
1-15
8
14%
2
7%
16-30
8
14%
4
14%
31-45
13
23%
6
21%
46-60
8
14%
6
21%
61-75
13
23%
5
18%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

44
30
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
7
16%
5
17%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
11
25%
5
17%
61-75
6
14%
7
23%
76-90

Забито

19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
11%
4
14%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
7
37%
2
7%
76-90

Пропущено

100
58
43 В 1-м тайме 25
57 Во 2-м тайме 33
28 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 25
13
13%
10
17%
1-15
14
14%
7
12%
16-30
16
16%
8
14%
31-45
19
19%
10
17%
46-60
19
19%
11
19%
61-75
19
19%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

Точный счет

0:4
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 58%
1
10 раз 32%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
8
8
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
18
0.5
Больше Меньше
18
12
3
28
1.5
10
20
1
30
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 30 22 3 5 73 - 27 69
3.
Чжэцзян Профессионал
 31 16 11 4 57 - 26 59
4.
Шанхай СИПГ
 31 17 5 9 46 - 25 56
5.
Ченду Беттер Сити
 31 15 11 5 42 - 27 56
6.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
7.
Хэнань Цзянье
 31 15 7 9 52 - 31 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 31 12 7 12 41 - 38 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 31 9 11 11 40 - 47 38
14.
Шэньчжэнь
 30 9 3 18 29 - 58 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 31 3 8 20 22 - 55 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 31 2 0 29 17 - 104 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Чжэцзян Профессионал
 15 9 4 2 25 - 10 31
3.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 7 3 5 28 - 18 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 15 2 8 5 10 - 17 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 2 5 8 15 - 24 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Шаньдун Тайшань
 16 10 2 4 35 - 20 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 14 4 2 8 16 - 29 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 39%, Шэньчжэнь: 61%.
  • 94'
    Юань Миньчэн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Хэбей Форчун начинает контратаку
  • 94'
    Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Yunhua Chen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Ziye Zhao забивает с правой ноги!
  • 92'
    Yunhua Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Хэбей Форчун начинает контратаку
  • 92'
    Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Wei Liao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yue Xu
  • 91'
    Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      88'
      Ziye Zhao наказан за толчок Haolun Mi
    • 88'
      Кэ Сунь из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Hujahmat Shahsat из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Yunhua Chen
    • Фол, нарушение
      87'
      Ruifeng Huang наказан за толчок Wei Liao
    • 87'
      Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 86'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      85'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Шэньчжэнь: 62%.
    • Травма, повреждение
      85'
      Yonghai Huang возвращается на поле.
    • 85'
      Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      84'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yonghai Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      83'
      Yonghai Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      83'
      Назначен штрафной. Пострадал Ziye Zhao, его свалил Haolun Mi.
    • 83'
      Yonghai Huang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      82'
      Ziye Zhao из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Haolun Mi.
    • 81'
      Hujahmat Shahsat выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 81'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      Юань Миньчэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 80'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Шэньчжэнь: 62%.
    • 80'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 79'
      Ziye Zhao не смог попасть в створ ударом издали
    • 79'
      Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 78'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      77'
      Xiangyu Chen задерживает мяч рукой
    • 77'
      Xiangyu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 76'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 75'
      Chenyu Yang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Xuchen Yao получил травму и заменен. Yonghai Huang выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      74'
      Xuchen Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Шэньчжэнь: 62%.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      73'
      Yue Xu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Юань Миньчэн пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      72'
      Yunhua Chen наказан за толчок Yuezheng Du
    • 72'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Huaze Gao не смог попасть в створ ударом издали
    • 71'
      Кэ Сунь из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 71'
      Хайфэн Дин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Haofeng Xu выиграл воздушное противоборство у Wei Liao.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 70'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Yunan Gao получил травму и заменен. Хайфэн Дин выходит на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Haofeng Xu из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Yunan Gao
    • 68'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 67'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 67'
      Haolun Mi нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 66'
      Liu Jing оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Haolun Mi ошибается в защите.
    • 65'
      Haolun Mi успешно блокирует удар.
    • 65'
      Yonghai Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 65'
      Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Шэньчжэнь: 60%.
    • 65'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 64'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      64'
      Yuezheng Du из команды Шэньчжэнь опасно и грубо сыграл. Junzhe Zhang пострадал.
    • 63'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 63'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      61'
      Haofeng Xu наказан за толчок Wei Liao
    • 61'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 61'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      60'
      Yunan Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Шэньчжэнь: 60%.
    • 60'
      Шанс! Wentao Lu из команды Шэньчжэнь пробил головой, но мимо
    • 60'
      Haolun Mi из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Wei Liao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yuezheng Du
    • 59'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Xuchen Yao забивает с левой ноги!
    • 58'
      Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Huaze Gao сделал результативную передачу.
    • 57'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 57'
      Ziye Zhao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 56'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Ziye Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Шэньчжэнь: 62%.
    • 55'
      Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Шэньчжэнь начинает контратаку
    • 55'
      Haolun Mi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Haolun Mi из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Qiang Jin из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 54'
      Yunhua Chen выиграл воздушное противоборство у Yue Xu.
    • Фол, нарушение
      53'
      Назначен штрафной. Пострадал Дун Хэнъи, его свалил Ziye Zhao.
    • 53'
      Дун Хэнъи из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      53'
      Wei Liao из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
    • 53'
      Юань Миньчэн выиграл воздушное противоборство у Junzhe Zhang.
    • 53'
      Юань Миньчэн из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Xiangyu Chen из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь опасно и грубо сыграл. Yunhua Chen пострадал.
    • 52'
      Wentao Lu из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Yunhua Chen
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Xiangyu Chen из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Chenyu Yang
    • 50'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 36%, Шэньчжэнь: 64%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Yunan Gao из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Haofeng Xu пострадал.
    • 50'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Офсайд
      48'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун в офсайде
    • 48'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 47'
      Тактическая замена. Yuren Wei уходит с поля и его заменяет Ziye Zhao
    • 47'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Hujahmat Shahsat
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 31%, Шэньчжэнь: 69%.
    • 46'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 46'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ruifeng Huang выиграл воздушное противоборство у Huaze Gao.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 45'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 33%, Шэньчжэнь: 67%.
    • 44'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 44'
      Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 43'
      Xiangyu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 43'
      Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 42'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Haolun Mi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Dalun Zheng пробует нанести удар издали, но Jiajun Pang держит все под контролем
    • 42'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 42'
      Wentao Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Xintao Song ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 36%, Шэньчжэнь: 64%.
    • 40'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 39'
      Xintao Song ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      38'
      Yuren Wei наказан за толчок Юань Миньчэн
    • Фол, нарушение
      38'
      Юань Миньчэн наказан за толчок Xintao Song
    • 37'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Dalun Zheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      37'
      Junzhe Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 36'
      Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      35'
      Yuren Wei задерживает мяч рукой
    • 35'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Шэньчжэнь: 62%.
    • 34'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 34'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 34'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Yuezheng Du наказан за толчок Junzhe Zhang
    • 32'
      Юань Миньчэн нанес удар головой, но Jiajun Pang спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      32'
      Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь подал угловой справа.
    • 32'
      Wei Liao ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Шэньчжэнь начинает контратаку
    • 31'
      Xiangyu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • Офсайд
      30'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Шэньчжэнь: 60%.
    • 29'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • Офсайд
      29'
      Xiangyu Chen из команды Шэньчжэнь в офсайде
    • 28'
      Yue Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 28'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 27'
      О, нет. Из многообещающей позиции Qiang Jin из команды Шэньчжэнь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 27'
      Юань Миньчэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      26'
      Yu Zhang из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Dalun Zheng.
    • 25'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 49%, Шэньчжэнь: 51%.
    • 24'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 24'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 23'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 22'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 22'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Wei Liao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Haofeng Xu
    • 20'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 49%, Шэньчжэнь: 51%.
    • 19'
      Yunan Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 18'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Liu Jing
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Haofeng Xu из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Xintao Song
    • Фол, нарушение
      17'
      Xiangyu Chen наказан за толчок Junzhe Zhang
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Ruifeng Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Yue Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Liu Jing ошибается в защите.
    • 16'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья свистит. Yu Zhang атаковал сзади соперника. Это Qiang Jin заработал своей команде штрафной
    • 15'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 15'
      Xintao Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 46%, Шэньчжэнь: 54%.
    • 15'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 14'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Wentao Lu выиграл воздушное противоборство у Huaze Gao.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 13'
      Qiang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Xuchen Yao наказан за толчок Haofeng Xu
    • 12'
      Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 12'
      Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 11'
      Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 11'
      Haodong Luan успешно блокирует удар.
    • 11'
      Xiangyu Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Yue Xu из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      10'
      Dalun Zheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 48%, Шэньчжэнь: 52%.
    • 10'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Yue Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 8'
      Yue Xu из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      7'
      Yue Xu из команды Шэньчжэнь разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Шэньчжэнь начинает контратаку
    • 7'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Yunan Gao
    • 5'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 64%, Шэньчжэнь: 36%.
    • 5'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      4'
      Qiang Jin наказан за толчок Yunan Gao
    • 4'
      Jiajun Pang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Шэньчжэнь начинает контратаку
    • 4'
      Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 3'
      Yunan Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      2'
      Junzhe Zhang наказан за толчок Yuezheng Du
    • 2'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • 1'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Шэньчжэнь начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 2:0 Шэньчжэнь онлайн

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