Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

85' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Yonghai Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Yonghai Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Hujahmat Shahsat выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

80' Юань Миньчэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

79' Ziye Zhao не смог попасть в створ ударом издали

79' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Xiangyu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

75' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Xuchen Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Yue Xu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Юань Миньчэн пробил со штрафного прямо в стенку

72' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Huaze Gao не смог попасть в створ ударом издали

71' Хайфэн Дин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

66' Liu Jing оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

62' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Yunan Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Haolun Mi из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О Л - Xuchen Yao забивает с левой ноги!

58' Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ziye Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе