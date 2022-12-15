Тур: 31. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Wei Zhen
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаPeng Wang III
38' Желтая карточкаXin Luo
0:1
61' ПенальтиШангуань Ван
83' Желтая карточкаZhongliu Chen
1:1
90' ГолShihao Piao
90'+7
Ход матча
28'
38'
46'
61'
0:1
76'
83'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
27
Fuyu
Ma
22
Hao
Guo
45
Канте
Хосе
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
22
Haoran
Wang
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
-
-
18 Hong Li
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
20 Boxuan FengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
22 Haoran WangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
34 Shilong Xu
-
15 Zhixuan Du
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|14
|0.45
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.19
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.13
|Shihao Piao
|4
|0.13
|Yifeng Zang
|3
|0.1
|Fuyu Ma
|3
|0.1
|Xinyu Liu1
|1
|0.03
|Zhe Jiang
|1
|0.03
|Kaimu Zheng
|1
|0.03
|Yiming Yang
|1
|0.03
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.03
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Haiqing Cao
|0
|0
|Peng Wang III
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.32
|Zichang Huang
|6
|0.19
|Yihao Zhong
|6
|0.19
|Межеевски Адриан
|5 (1)
|0.16
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.16
|Shuai Yang2
|3
|0.1
|Шангуань Ван
|2 (1)
|0.06
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.06
|Пина Томас
|2
|0.06
|Dong Han
|2
|0.06
|Keqiang Chen
|2
|0.06
|Шунич Тони
|1
|0.03
|Boxuan Feng
|1
|0.03
|Zhao Ke
|1
|0.03
|Yuhao Zhao
|1
|0.03
|Ма Ксянгью
|1
|0.03
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.03
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|4
|1
|Канте Хосе
|5
|0
|Zhongliu Chen
|5
|0
|Hong Li
|5
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Zhe Jiang
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Oscar Taty Maritu
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Haiqing Cao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|7
|1
|Шангуань Ван
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Xin Luo
|4
|1
|Шунич Тони
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Shuai Yang2
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Boxuan Feng
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Yixin Liu
|2
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Хэнань Цзянье
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
8
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Хэнань Цзянье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
29
28
Шицзячжуан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Хэнань Цзянье
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
36
36
Голы по времени матча
Забито
10
22
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
7
32%
61-75
3
30%
5
23%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
29
30
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
5
17%
4
13%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
9
31%
8
27%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
7
24%
10
33%
76-90
Пропущено
31
16
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
16%
3
19%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
7
23%
3
19%
76-90
Забито
39
52
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
7
18%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
9
23%
12
23%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
10
26%
15
29%
76-90
Пропущено
48
31
26 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
13%
6
19%
1-15
7
15%
5
16%
16-30
13
27%
5
16%
31-45
5
10%
3
10%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
11
23%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Результаты матчей
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
114
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
97
79
610
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
1021
1615
625
922
328
229
130
130
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5