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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
28' Желтая карточка
Peng Wang III
38' Желтая карточка
Xin Luo
0:1
61' Пенальти
Шангуань Ван
83' Желтая карточка
Zhongliu Chen
1:1
90' Гол
Shihao Piao
90'+7

Ход матча

28'
Peng Wang III
 
38'
 
Xin Luo
46'
 
Keqiang Chen
Haoran Wang
46'
 
Jiahui Liu
Цао Гу
61'
0:1
Шангуань Ван
65'
Xinyu Liu1
Овусу-Секьере Деабеас
 
76'
Bughrahan Iskandar
Fuyu Ma
 
76'
Haiqing Cao
Zihao Yan
 
80'
 
Jinbao Zhong
Yihao Zhong
83'
Zhongliu Chen
 
90'
Sabit Abdusalam
Жуков Георгий
 
90'
Youzu He
Zhongliu Chen
 
90'
 
Junwei Zheng
Yixin Liu
90'
Shihao Piao
(Peng Wang III)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
35
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
5
Zihao
Yan
27
Fuyu
Ma
22
Hao
Guo
40
Жуков
Георгий
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
20
Boxuan
Feng
2
Yixin
Liu
6
Шангуань
Ван
28
Ма
Ксянгью
22
Haoran
Wang
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
Шицзячжуан
5-4-1
Хэнань Цзянье
5-4-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 14 0.45
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.19
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.13
Shihao Piao 4 0.13
Yifeng Zang 3 0.1
Fuyu Ma 3 0.1
Xinyu Liu1 1 0.03
Zhe Jiang 1 0.03
Kaimu Zheng 1 0.03
Yiming Yang 1 0.03
Bughrahan Iskandar 1 0.03
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Haiqing Cao 0 0
Peng Wang III 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 10 0.32
Zichang Huang 6 0.19
Yihao Zhong 6 0.19
Межеевски Адриан 5 (1) 0.16
Дурадо Энрике 5 (1) 0.16
Shuai Yang2 3 0.1
Шангуань Ван 2 (1) 0.06
Каррильо Гидо 2 (1) 0.06
Пина Томас 2 0.06
Dong Han 2 0.06
Keqiang Chen 2 0.06
Шунич Тони 1 0.03
Boxuan Feng 1 0.03
Zhao Ke 1 0.03
Yuhao Zhao 1 0.03
Ма Ксянгью 1 0.03
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.03
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 4 1
Канте Хосе 5 0
Zhongliu Chen 5 0
Hong Li 5 0
Peng Wang III 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Puliang Shao 3 0
Zhe Jiang 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Oscar Taty Maritu 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Haiqing Cao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 7 1
Шангуань Ван 7 0
Yihao Zhong 7 0
Xin Luo 4 1
Шунич Тони 5 0
Пина Томас 4 0
Zichang Huang 4 0
Shuai Yang2 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Межеевски Адриан 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Boxuan Feng 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Yixin Liu 2 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Хэнань Цзянье
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
8
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Хэнань Цзянье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

29
28
Шицзячжуан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Хэнань Цзянье
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

36
36

Голы по времени матча

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
7
32%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

29
30
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
5
17%
4
13%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
9
31%
8
27%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
7
24%
10
33%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
16%
3
19%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
7
23%
3
19%
76-90

Забито

39
52
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
7
18%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
9
23%
12
23%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
10
26%
15
29%
76-90

Пропущено

48
31
26 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
13%
6
19%
1-15
7
15%
5
16%
16-30
13
27%
5
16%
31-45
5
10%
3
10%
46-60
6
13%
4
13%
61-75
11
23%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1

Результаты матчей

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
7
9
6
10
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
23
8
10
21
1.5
16
15
6
25
2.5
9
22
3
28
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 30 22 3 5 73 - 27 69
3.
Чжэцзян Профессионал
 31 16 11 4 57 - 26 59
4.
Шанхай СИПГ
 31 17 5 9 46 - 25 56
5.
Ченду Беттер Сити
 31 15 11 5 42 - 27 56
6.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
7.
Хэнань Цзянье
 31 15 7 9 52 - 31 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 31 12 7 12 41 - 38 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 31 9 11 11 40 - 47 38
14.
Шэньчжэнь
 30 9 3 18 29 - 58 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 31 3 8 20 22 - 55 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 31 2 0 29 17 - 104 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Чжэцзян Профессионал
 15 9 4 2 25 - 10 31
3.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 7 3 5 28 - 18 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 15 2 8 5 10 - 17 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 2 5 8 15 - 24 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Шаньдун Тайшань
 16 10 2 4 35 - 20 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 14 4 2 8 16 - 29 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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