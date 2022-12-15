Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

43' Хорошую попытку сделал Hao Guo . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Yiming Yang нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

40' Zhongliu Chen пробил со штрафного прямо в стенку

38' Xin Luo получил желтую карточку от судьи

38' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Zihao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Peng Wang получил желтую карточку от судьи

24' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

21' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

21' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Жуков Георгий получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

19' Yihao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Yixin Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Жуков Георгий навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру