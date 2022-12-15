Тур: 31. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Bo Yu
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1
Chao
Gu
17
Wei
Long
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Matheus
XIII
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
16 Shengxin Bao
-
-
-
26 Tianyu Gao
-
31 Bin Gu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
13 Ху ЦзинЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 СалданьяНападающий
-
2 Ху ХетаоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ян ТинЗащитник
- Защитник
-
17 Жуй ГанЗащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
18 Мин ЧжунлинПолузащитник
-
24 Син Юй
-
21 Мэн Цзюньцзе
-
-
28 Ван Ханлин
-
27 Лю2 Бин
-
19 Сян Байсу
-
22 Ху Синью
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|17 (1)
|0.57
|Андрияшевич Франко
|13 (1)
|0.43
|Ulrich Ewolo
|9
|0.3
|Matheus XIII
|4 (2)
|0.13
|Di Gao
|3
|0.1
|Лён Нок-Хан
|3
|0.1
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.03
|Цзяци Чжан
|1
|0.03
|Wei Long
|1
|0.03
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Поссиньоло Лукас
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|9
|0.3
|Ким Мин-У
|4
|0.13
|Фелипе
|4
|0.13
|Салданья
|2
|0.07
|У Гуйчао
|2
|0.07
|Zhuoyi Feng
|2
|0.07
|Ruibao Hu
|2
|0.07
|Лю Тао
|2
|0.07
|Гоу Чжунчен
|2
|0.07
|Mutellip Iminqari
|2
|0.07
|Чоу Тим
|1
|0.03
|Ван Ханлин
|1
|0.03
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.03
|Ган Чао
|1
|0.03
|Ху Цзин
|1
|0.03
|Ху Хетао
|1
|0.03
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|5
|2
|Yu Dong
|7
|0
|Xin Yue
|5
|1
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Jin Cheng
|5
|0
|Ulrich Ewolo
|5
|0
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Matheus XIII
|3
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Ablikim Abdusalam
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|2
|Лю Тао
|6
|0
|Гоу Чжунчен
|4
|1
|Тан Синь
|5
|0
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Жуй Ган
|2
|0
|Салданья
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Ху Хетао
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Мин Чжунлин
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Ху Цзин
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Мэн Цзюньцзе
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ченду Беттер Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
2
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ченду Беттер Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
31
22
Чжэцзян Профессионал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
35
24
Голы по времени матча
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
13%
1
7%
1-15
7
30%
3
20%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
7
47%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
32
24
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
7
29%
29%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
7
22%
6
25%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Забито
55
39
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
7
13%
2
5%
1-15
11
20%
10
26%
16-30
6
11%
5
13%
31-45
11
20%
4
10%
46-60
10
18%
5
13%
61-75
10
18%
13
33%
76-90
Пропущено
26
26
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
2
8%
2
8%
1-15
4
15%
8
31%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
Точный счет
2:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
104
95
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
88
412
412
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1812
1317
723
327
327
129
228
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|29
|21
|3
|5
|69 - 25
|66
|3.
|30
|16
|10
|4
|56 - 25
|58
|4.
|31
|16
|7
|8
|54 - 42
|55
|5.
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|6.
|30
|16
|5
|9
|45 - 25
|53
|7.
|0:0
|31
|15
|7
|9
|51 - 30
|52
|8.
|31
|14
|7
|10
|45 - 33
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|31
|12
|9
|10
|48 - 44
|45
|11.
|30
|12
|7
|11
|41 - 37
|43
|12.
|31
|10
|11
|10
|45 - 44
|41
|13.
|0:0
|31
|9
|11
|11
|39 - 46
|38
|14.
|29
|9
|3
|17
|29 - 56
|30
|15.
|31
|7
|4
|20
|30 - 64
|25
|16.
|30
|3
|8
|19
|20 - 51
|17
|17.
|31
|3
|5
|23
|21 - 59
|14
|18.
|30
|1
|0
|29
|15 - 104
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|24 - 9
|30
|4.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|5.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|8.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|9.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|11.
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|9 - 16
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|18.
|15
|1
|0
|14
|9 - 57
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|31 - 18
|29
|4.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 23
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|7.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 14
|24
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|12.
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|14.
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5