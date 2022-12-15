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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Bo Yu
Чжэцзян Профессионал
 
Позже
Ченду Беттер Сити

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
1
Chao
Gu
36
Поссиньоло
Лукас
17
Wei
Long
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Matheus
XIII
11
Андрияшевич
Франко
18
Ablikim
Abdusalam
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
33
Чжан
Янь
13
Ху
Цзин
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Салданья
2
Ху
Хетао
Чжэцзян Профессионал
3-5-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
ПЛК
1:2
ПЛК
1:3
КЛГП
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 17 (1) 0.57
Андрияшевич Франко 13 (1) 0.43
Ulrich Ewolo 9 0.3
Matheus XIII 4 (2) 0.13
Di Gao 3 0.1
Лён Нок-Хан 3 0.1
Ablikim Abdusalam 2 0.07
Jin Cheng 1 0.03
Цзяци Чжан 1 0.03
Wei Long 1 0.03
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Поссиньоло Лукас 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 9 0.3
Ким Мин-У 4 0.13
Фелипе 4 0.13
Салданья 2 0.07
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Лю Тао 2 0.07
Гоу Чжунчен 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Чоу Тим 1 0.03
Ван Ханлин 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Ган Чао 1 0.03
Ху Цзин 1 0.03
Ху Хетао 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 5 2
Yu Dong 7 0
Xin Yue 5 1
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Jin Cheng 5 0
Ulrich Ewolo 5 0
Dongsheng Wang 5 0
Zheng'ao Sun 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Wei Long 3 0
Matheus XIII 3 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Ablikim Abdusalam 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Haofan Liu 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Лю Тао 6 0
Гоу Чжунчен 4 1
Тан Синь 5 0
Виндбихлер Рихард 3 0
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Жуй Ган 2 0
Салданья 2 0
Ромуло 2 0
Ху Хетао 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Мин Чжунлин 1 0
Чжан Янь 1 0
Ху Цзин 1 0
Лю2 Бин 1 0
Мэн Цзюньцзе 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ченду Беттер Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
2
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ченду Беттер Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

31
22
Чжэцзян Профессионал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

35
24

Голы по времени матча

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
13%
1
7%
1-15
7
30%
3
20%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
7
47%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

32
24
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
7
29%
29%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
7
22%
6
25%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Забито

55
39
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
7
13%
2
5%
1-15
11
20%
10
26%
16-30
6
11%
5
13%
31-45
11
20%
4
10%
46-60
10
18%
5
13%
61-75
10
18%
13
33%
76-90

Пропущено

26
26
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
2
8%
2
8%
1-15
4
15%
8
31%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

Точный счет

2:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
9
5
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
4
12
4
12
2.5
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
18
12
1.5
13
17
7
23
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
2
28
4.5
1
29
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
5.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
6.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
7.
Хэнань Цзянье
 0:0 31 15 7 9 51 - 30 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 31 9 11 11 39 - 46 38
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 0:0 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 0:0 15 2 8 5 9 - 16 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
7.
Хэнань Цзянье
 0:0 16 6 6 4 21 - 14 24
8.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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