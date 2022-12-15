Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тан Синь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матеус наказан за толчок Tao Liu

86' Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' 'Г О О О О О Л - Romulo из команды Ченду Беттер Сити забивает с пенальти! Он пробил левой. Chao Gu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

76' Рефери не любит споров - именно за это Мушекви Няша сейчас получил желтую

75' Сальданья нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Тан Синь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Jing Hu выиграл воздушное противоборство у Ablikim Abdusalam

74' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' После проверки VAR рефери поменял решение - Чжэцзян Профессионал не будет бить пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

63' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

62' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ченду Беттер Сити , будет отменен из-за фола.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Г О О О О О Л! Ченду Беттер Сити забивает! Jing Hu отличился.

58' Xin Yue получил желтую карточку от судьи

58' Безумный фол. Xin Yue грубо играет против соперника. Пострадал Jing Hu

58' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

56' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Чоу Тим бьет со штрафного в створ, но Chao Gu держит все под контролем

51' Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи

50' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

50' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ablikim Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Jing Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.