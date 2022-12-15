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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Мэйчжоу Хакка
0:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
62' Желтая карточка
Deming Li
80' Желтая карточка
Junfeng Li
0:1
90' Гол
Deming Li
90'+4

Ход матча

46'
Junfeng Li
Wei Wang
 
46'
Guokang Chen
Haochang Cai
 
51'
 
Xiang Rongjun
Ван Ивэй
61'
 
Song Wang
Yang Zihan
61'
 
Deming Li
Zhao Shenao
62'
 
Deming Li
80'
Junfeng Li
 
81'
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
 
88'
Liang Huo
Yihu Yang
 
90'
0:1
Deming Li
(Каллон Исса)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 14
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
2
Junjie
Wen
29
Tze-Nam
Yue
17
Yihu
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
28
Haochang
Cai
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
12
Чэнь2
Вэй
43
Ван
Ивэй
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
21
Хай
Юй
47
Zhao
Shenao
36
Халик
Аблахан
68
Yang
Zihan
24
Варгас
Матиас
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
Мэйчжоу Хакка
5-4-1
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
7:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.29
Rodrigo Henrique 5 0.16
Косович Небойша 4 (1) 0.13
Хунбо Инь 4 0.13
Guokang Chen 3 0.1
Yilin Yang 3 0.1
Эгбучунам Чисом 3 0.1
Wei Cui III 2 0.06
Дугалич Раде 2 0.06
Junjian Liao 2 0.06
Tze-Nam Yue 1 0.03
Чао-Шэн Ян 1 0.03
Xueming Liang 1 0.03
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Haochang Cai 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 (2) 0.35
Вэньцзюнь Люй 7 0.23
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.19
Паулиньо Пауло 3 0.1
Цзин Фэн 2 0.06
Браунинг Тайас 2 0.06
Шэньчао Ван 2 0.06
Baiyang Liu 2 0.06
Варгас Матиас 1 0.03
Линьпэн Чжан 1 0.03
Хуэй-Кан Цай 1 0.03
Ли Шенглонг 1 0.03
Чжан Хуачэнь 1 0.03
Чен Чуньсинь 1 0.03
Лю Чжурун 1 0.03
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.03
Xin Xu 1 0.03
Deming Li 1 0.03
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Liang Shi 5 0
Дугалич Раде 4 0
Zhechao Chen 4 0
Rodrigo Henrique 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Haochang Cai 3 0
Yu Hou 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Xueming Liang 2 0
Wei Cui III 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Lei Xu 1 0
Junfeng Li 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Варгас Матиас 3 0
Ян Шиюань 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Чжан Хуачэнь 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Каллон Исса 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Ли Шеньюань 1 0
Deming Li 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

6
4
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Шанхай СИПГ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

12
23
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Шанхай СИПГ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

28
21
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
4
14%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
9
32%
1
5%
61-75
4
14%
6
29%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
17%
5
33%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
7
29%
29%
16-30
4
31%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
6
25%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
20%
3
27%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
1
9%
76-90

Забито

41
45
17 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 17
12 Не забивали 7
6
15%
5
11%
1-15
5
12%
12
27%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
8
20%
12
27%
76-90

Пропущено

38
26
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
7
18%
4
15%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
4
11%
7
27%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
10
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
4
11
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
24
7
10
21
1.5
13
18
6
25
2.5
4
27
4
27
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
1
30
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 30 22 3 5 73 - 27 69
3.
Чжэцзян Профессионал
 31 16 11 4 57 - 26 59
4.
Шанхай СИПГ
 31 17 5 9 46 - 25 56
5.
Ченду Беттер Сити
 31 15 11 5 42 - 27 56
6.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
7.
Хэнань Цзянье
 31 15 7 9 52 - 31 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 31 12 7 12 41 - 38 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 31 9 11 11 40 - 47 38
14.
Шэньчжэнь
 30 9 3 18 29 - 58 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 31 3 8 20 22 - 55 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 31 2 0 29 17 - 104 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Чжэцзян Профессионал
 15 9 4 2 25 - 10 31
3.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 7 3 5 28 - 18 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 15 2 8 5 10 - 17 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 2 5 8 15 - 24 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Шаньдун Тайшань
 16 10 2 4 35 - 20 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 14 4 2 8 16 - 29 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
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    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Rodrigo Henrique
    • 88'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Тактическая замена. Yihu Yang уходит с поля и его заменяет Liang Huo
    • 87'
      Junfeng Li из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Junjian Liao успешно блокирует удар.
    • 87'
      Ндиайе Чериф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Yu Hou ошибается в защите.
    • Угловой
      87'
      Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 0:1 Шанхай СИПГ онлайн

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