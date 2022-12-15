Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хорошую попытку сделал Халик Аблахан . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Каллон Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Junfeng Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Rongjun Xiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ндиайе Чериф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Ндиайе Чериф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Song Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Rongjun Xiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хунбо Инь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Deming Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Тактическая замена. Yang Zihan уходит с поля и его заменяет Song Wang

61' Чэнь2 Вэй взял и забрал мяч на выходе

61' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Халик Аблахан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Yu Hou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Liang Shi пробует нанести удар издали, но Wei Chen держит все под контролем

53' Yihu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

51' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ивэй получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ндиайе Чериф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Haochang Cai уходит с поля и его заменяет Guokang Chen