Тур: 31. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Minghui Niu
0:1
Конец матча
Ход матча
46'
61'
61'
62'
80'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 14
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
29
Tze-Nam
Yue
17
Yihu
Yang
28
Haochang
Cai
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
12
Чэнь2
Вэй
43
Ван
Ивэй
21
Хай
Юй
47
Zhao
Shenao
68
Yang
Zihan
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
7 Yi GuoПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
-
-
-
19 Yilin Yang
-
18 Liang Huo
-
37 Guokang Chen
-
32 Lei Xu
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
12 Чэнь2 ВэйВратарь
-
43 Ван ИвэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
47 Zhao ShenaoПолузащитник
- Полузащитник
-
68 Yang ZihanПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
55 Song WangПолузащитник
-
31 Anjie Xi
-
41 Kun Liang
-
-
52 Yuxuan Tang
-
66 Deming Li
-
51 Yulong Wang
-
Главный тренер: Си Чжикан
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.29
|Rodrigo Henrique
|5
|0.16
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.13
|Хунбо Инь
|4
|0.13
|Guokang Chen
|3
|0.1
|Yilin Yang
|3
|0.1
|Эгбучунам Чисом
|3
|0.1
|Wei Cui III
|2
|0.06
|Дугалич Раде
|2
|0.06
|Junjian Liao
|2
|0.06
|Tze-Nam Yue
|1
|0.03
|Чао-Шэн Ян
|1
|0.03
|Xueming Liang
|1
|0.03
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Haochang Cai
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|11 (2)
|0.35
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.23
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.19
|Паулиньо Пауло
|3
|0.1
|Цзин Фэн
|2
|0.06
|Браунинг Тайас
|2
|0.06
|Шэньчао Ван
|2
|0.06
|Baiyang Liu
|2
|0.06
|Варгас Матиас
|1
|0.03
|Линьпэн Чжан
|1
|0.03
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.03
|Ли Шенглонг
|1
|0.03
|Чжан Хуачэнь
|1
|0.03
|Чен Чуньсинь
|1
|0.03
|Лю Чжурун
|1
|0.03
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.03
|Xin Xu
|1
|0.03
|Deming Li
|1
|0.03
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Liang Shi
|5
|0
|Дугалич Раде
|4
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Rodrigo Henrique
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Haochang Cai
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Xueming Liang
|2
|0
|Wei Cui III
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Lei Xu
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Варгас Матиас
|3
|0
|Ян Шиюань
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Чжан Хуачэнь
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Ли Шеньюань
|1
|0
|Deming Li
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
6
4
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Шанхай СИПГ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
12
23
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Шанхай СИПГ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
28
21
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
4
14%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
9
32%
1
5%
61-75
4
14%
6
29%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
17%
5
33%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Забито
13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
7
29%
29%
16-30
4
31%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
6
25%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
20%
3
27%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
1
9%
76-90
Забито
41
45
17 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 17
12 Не забивали 7
6
15%
5
11%
1-15
5
12%
12
27%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
8
20%
12
27%
76-90
Пропущено
38
26
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
7
18%
4
15%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
4
11%
7
27%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
10
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
78
411
213
312
114
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
313
610
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
247
1021
1318
625
427
427
229
130
130
130
130
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5