Тур: 31. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Zhenlu Shi
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
31
Shijie
Wang
17
Liyn
Yang
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
17
У
Синхань
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
31 Shijie WangПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
32 Shenping Huo
-
11 Zifeng Xie
-
18 Hengbo Fan
-
20 Shilong Wang
-
-
22 Afrden Asqer
-
23 Jiaheng Li
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
35 Wenxuan Wang
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
24 Guobao Liu
-
29 Chen Pu
-
32 Xin Tian
-
76 Jinyong Yu
-
50 Feifan Jia
-
78 Zhexuan Chen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.27
|Вэй Ши-Хао
|5 (1)
|0.17
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.07
|Mingmin Cai
|2
|0.07
|Ling Jie
|1
|0.03
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|21 (3)
|0.72
|Мойсес Лима
|10 (3)
|0.34
|Chen Pu
|7
|0.24
|Феллайни Маруан
|4
|0.14
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.14
|У Синхань
|4
|0.14
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.1
|Лю Биньбинь
|2
|0.07
|Чжэн Чжэн
|2
|0.07
|Лю Ян
|2
|0.07
|Long Song
|1
|0.03
|Жадсон II
|1
|0.03
|Ляо Лишэн
|1
|0.03
|Tianyu Qi
|1
|0.03
|Hailong Li
|1
|0.03
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.03
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shaocong Wu
|5
|2
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Rijin Chen
|4
|1
|Dinghao Yan
|5
|0
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|5
|1
|Кризан
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Tong Wang1
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Hailong Li
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Шаньдун Тайшань
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
8
6
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
30
3
Волевые поражения
2
33
Гуанчжоу Эвергранд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Шаньдун Тайшань
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
32
7
Волевые поражения
10
39
Голы по времени матча
Забито
12
30
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
4
33%
7
23%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
3
25%
4
13%
61-75
1
8%
7
23%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
7
37%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Забито
7
35
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
23 Не забивали 15
1
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
14%
4
11%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
0
0%
9
26%
61-75
4
57%
11
31%
76-90
Пропущено
31
10
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
13%
1
10%
1-15
10
32%
1
10%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
7
23%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
16%
3
30%
76-90
Забито
19
65
7 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 41
6 Забивали первыми 19
15 Не забивали 2
1
5%
6
9%
1-15
1
5%
7
11%
16-30
5
26%
11
17%
31-45
4
21%
10
15%
46-60
3
16%
13
20%
61-75
5
26%
18
28%
76-90
Пропущено
52
29
24 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
6
12%
2
7%
1-15
13
25%
8
28%
16-30
5
10%
4
14%
31-45
11
21%
3
10%
46-60
6
12%
7
24%
61-75
11
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
13 раз 43%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
212
122
212
77
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
141
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
281
228
209
228
1118
129
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|0:0
|30
|21
|4
|5
|69 - 25
|67
|3.
|30
|16
|10
|4
|56 - 25
|58
|4.
|31
|16
|7
|8
|54 - 42
|55
|5.
|30
|15
|10
|5
|41 - 26
|55
|6.
|0:0
|31
|16
|6
|9
|45 - 25
|54
|7.
|0:0
|31
|15
|7
|9
|51 - 30
|52
|8.
|31
|14
|7
|10
|45 - 33
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|31
|12
|9
|10
|48 - 44
|45
|11.
|0:0
|31
|12
|8
|11
|41 - 37
|44
|12.
|31
|10
|11
|10
|45 - 44
|41
|13.
|0:0
|31
|9
|11
|11
|39 - 46
|38
|14.
|29
|9
|3
|17
|29 - 56
|30
|15.
|31
|7
|4
|20
|30 - 64
|25
|16.
|0:0
|31
|3
|9
|19
|20 - 51
|18
|17.
|31
|3
|5
|23
|21 - 59
|14
|18.
|30
|1
|0
|29
|15 - 104
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|24 - 9
|30
|4.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|5.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|30 - 16
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|8.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|9.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|11.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|9 - 16
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
|17.
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|18.
|15
|1
|0
|14
|9 - 57
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|0:0
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|3.
|16
|9
|3
|4
|15 - 13
|30
|4.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 23
|27
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|8.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 14
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|12.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|21 - 22
|19
|14.
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5