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Китай: Суперлига
2022

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Гуанчжоу Эвергранд
2:4
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
0:1
3' Гол
Мойсес Лима
1:1
13' Пенальти
Вэй Ши-Хао
2:1
30' Гол
Liyn Yang
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Феллайни Маруан
2:2
45' Пенальти
Мойсес Лима
2:3
58' Гол
Феллайни Маруан
2:4
62' Пенальти
Цзинь Цзиндао
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Мойсес Лима
(Mijiti Maiwulang)
13'
Вэй Ши-Хао
1:1
30'
Liyn Yang
(Вэй Ши-Хао)
2:1
42'
 
Феллайни Маруан
45'
2:2
Мойсес Лима
46'
Shilong Wang
Quanjiang Chen
 
46'
 
Feifan Jia
Mijiti Maiwulang
58'
2:3
Феллайни Маруан
(Мойсес Лима)
62'
2:4
Цзинь Цзиндао
63'
Xinjie He
Shijie Wang
 
63'
Chenglin Zhang
Чжан Сювэй
 
70'
 
Кэ Ши
Жадсон II
82'
Afrden Asqer
Цзюньминь Хао
 
89'
 
Chen Pu
У Синхань
90'
 
Xin Tian
Лю Биньбинь

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
3
Wenzhe
Zhao
44
Хайо
Ронг
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
31
Shijie
Wang
17
Liyn
Yang
46
Цзюньминь
Хао
7
Вэй
Ши-Хао
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
33
Цзинь
Цзиндао
17
У
Синхань
25
Феллайни
Маруан
77
Mijiti
Maiwulang
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
0:3
ЛЧА
3:2
ЛЧА
2:1
С
2:1
С
1:4
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
3:2
С
1:1

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 9 0.29
Вэй Ши-Хао 6 (2) 0.19
Dinghao Yan 2 (1) 0.06
Mingmin Cai 2 0.06
Ling Jie 1 0.03
Jiaheng Li 1 0.03
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 21 (3) 0.7
Мойсес Лима 12 (4) 0.4
Chen Pu 7 0.23
Феллайни Маруан 5 0.17
Цзинь Цзиндао 5 (1) 0.17
У Синхань 4 0.13
Tianyu Guo 3 (1) 0.1
Лю Биньбинь 2 0.07
Чжэн Чжэн 2 0.07
Лю Ян 2 0.07
Long Song 1 0.03
Жадсон II 1 0.03
Ляо Лишэн 1 0.03
Tianyu Qi 1 0.03
Hailong Li 1 0.03
Abdurasul Abudulam 1 0.03
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Mijiti Maiwulang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shaocong Wu 5 2
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 7 0
Rijin Chen 4 1
Dinghao Yan 5 0
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 5 1
Кризан 4 0
Мойсес Лима 4 0
Tong Wang1 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Long Song 3 0
Hailong Li 3 0
Жадсон II 3 0
Кэ Ши 1 1
Цзи Сян 2 0
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Шаньдун Тайшань
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

10
6
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

30
3

Волевые поражения

2
33
Гуанчжоу Эвергранд
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Шаньдун Тайшань
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

32
9

Волевые поражения

12
39

Голы по времени матча

Забито

14
34
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
1
7%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
4
29%
8
24%
31-45
3
21%
8
24%
46-60
3
21%
5
15%
61-75
1
7%
7
21%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
8
38%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
6
24%
2
10%
76-90

Забито

7
35
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
1
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
14%
4
11%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
0
0%
9
26%
61-75
4
57%
11
31%
76-90

Пропущено

31
10
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
13%
1
10%
1-15
10
32%
1
10%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
7
23%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
16%
3
30%
76-90

Забито

21
69
9 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 43
6 Забивали первыми 20
15 Не забивали 2
2
10%
7
10%
1-15
2
10%
7
10%
16-30
5
24%
12
17%
31-45
4
19%
11
16%
46-60
3
14%
14
20%
61-75
5
24%
18
26%
76-90

Пропущено

56
31
26 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 17
7
13%
3
10%
1-15
13
23%
9
29%
29%
16-30
6
11%
4
13%
31-45
12
21%
3
10%
46-60
7
13%
7
23%
61-75
11
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
13 раз 42%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
12
2
2
13
2.5
7
7
1
14
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
15
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
29
1
3
28
1.5
21
9
2
29
2.5
12
18
1
30
3.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 30 22 3 5 73 - 27 69
3.
Чжэцзян Профессионал
 31 16 11 4 57 - 26 59
4.
Шанхай СИПГ
 31 17 5 9 46 - 25 56
5.
Ченду Беттер Сити
 31 15 11 5 42 - 27 56
6.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
7.
Хэнань Цзянье
 31 15 7 9 52 - 31 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 31 12 7 12 41 - 38 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 31 9 11 11 40 - 47 38
14.
Шэньчжэнь
 30 9 3 18 29 - 58 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 31 3 8 20 22 - 55 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 31 2 0 29 17 - 104 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Чжэцзян Профессионал
 15 9 4 2 25 - 10 31
3.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 7 3 5 28 - 18 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 15 2 8 5 10 - 17 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 2 5 8 15 - 24 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Шаньдун Тайшань
 16 10 2 4 35 - 20 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 14 4 2 8 16 - 29 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
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    • Фол, нарушение
      90'
      Yang Li наказан за толчок Мойсес Лима
    • 90'
      Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. У Синхань уходит с поля и его заменяет Chen Pu
    • 89'
      Шаньдун Тайшань пытается что-то создать.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Сон Лон из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Мойсес Лима из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Afrden Asqer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Football Training Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Шаньдун Тайшань онлайн

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