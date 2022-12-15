Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Afrden Asqer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Afrden Asqer навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Feifan Jia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тактическая замена. Цзюньминь Хао уходит с поля и его заменяет Afrden Asqer

81' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал У Синхань . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Feifan Jia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Цзюньминь Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Цзинь Цзиндао навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Цзюньминь Хао навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Цзюньминь Хао пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

72' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Цзи Сян не смог попасть в створ ударом издали

70' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Xinjie He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Г О О О О О Л - Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Тайшань забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Shibo Liu прыгнул вправо!

62' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лю Биньбинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Г О О О О Л - Феллайни Маруан забивает с правой ноги!

58' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

55' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

52' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

52' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Mijiti Maiwulang уходит с поля и его заменяет Feifan Jia