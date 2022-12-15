Тур: 31. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Zhenlu Shi
2:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМойсес Лима
1:1
13' ПенальтиВэй Ши-Хао
2:1
30' ГолLiyn Yang
42' Undefined phrase: football_event_Феллайни Маруан
2:2
45' ПенальтиМойсес Лима
2:3
58' ГолФеллайни Маруан
2:4
62' ПенальтиЦзинь Цзиндао
90'+4
Ход матча
3'
0:1
13'
1:1
30'
2:1
42'
45'
2:2
58'
2:3
62'
2:4
63'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
31
Shijie
Wang
17
Liyn
Yang
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
17
У
Синхань
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
31 Shijie WangПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
32 Shenping Huo
-
11 Zifeng Xie
-
18 Hengbo Fan
-
20 Shilong Wang
-
-
22 Afrden Asqer
-
23 Jiaheng Li
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
35 Wenxuan Wang
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
24 Guobao Liu
-
29 Chen Pu
-
32 Xin Tian
-
76 Jinyong Yu
-
50 Feifan Jia
-
78 Zhexuan Chen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|9
|0.29
|Вэй Ши-Хао
|6 (2)
|0.19
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.06
|Mingmin Cai
|2
|0.06
|Ling Jie
|1
|0.03
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|21 (3)
|0.7
|Мойсес Лима
|12 (4)
|0.4
|Chen Pu
|7
|0.23
|Феллайни Маруан
|5
|0.17
|Цзинь Цзиндао
|5 (1)
|0.17
|У Синхань
|4
|0.13
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.1
|Лю Биньбинь
|2
|0.07
|Чжэн Чжэн
|2
|0.07
|Лю Ян
|2
|0.07
|Long Song
|1
|0.03
|Жадсон II
|1
|0.03
|Ляо Лишэн
|1
|0.03
|Tianyu Qi
|1
|0.03
|Hailong Li
|1
|0.03
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.03
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Mijiti Maiwulang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shaocong Wu
|5
|2
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Rijin Chen
|4
|1
|Dinghao Yan
|5
|0
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|5
|1
|Кризан
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Tong Wang1
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Hailong Li
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Шаньдун Тайшань
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
10
6
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
30
3
Волевые поражения
2
33
Гуанчжоу Эвергранд
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Шаньдун Тайшань
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
32
9
Волевые поражения
12
39
Голы по времени матча
Забито
14
34
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
1
7%
3
9%
1-15
2
14%
3
9%
16-30
4
29%
8
24%
31-45
3
21%
8
24%
46-60
3
21%
5
15%
61-75
1
7%
7
21%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
8
38%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
6
24%
2
10%
76-90
Забито
7
35
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
1
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
14%
4
11%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
0
0%
9
26%
61-75
4
57%
11
31%
76-90
Пропущено
31
10
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
13%
1
10%
1-15
10
32%
1
10%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
7
23%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
16%
3
30%
76-90
Забито
21
69
9 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 43
6 Забивали первыми 20
15 Не забивали 2
2
10%
7
10%
1-15
2
10%
7
10%
16-30
5
24%
12
17%
31-45
4
19%
11
16%
46-60
3
14%
14
20%
61-75
5
24%
18
26%
76-90
Пропущено
56
31
26 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 17
7
13%
3
10%
1-15
13
23%
9
29%
29%
16-30
6
11%
4
13%
31-45
12
21%
3
10%
46-60
7
13%
7
23%
61-75
11
20%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
13 раз 42%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
312
122
213
77
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
151
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
291
328
219
229
1218
130
723
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5