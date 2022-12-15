4:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБиэл Пеп
1:1
11' ГолКьяртанссон Видар
31' Желтая карточкаКасами Пайтим
48' Желтая карточкаРобай Гаэтан
2:1
50' ГолМарсело Виера
3:1
64' ГолЭль-Араби Юссеф
4:1
65' ГолМарсело Виера
90'+4
Ход матча
7'
1:0
11'
31'
48'
50'
2:1
64'
3:1
65'
4:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Олимпиакос
Атромитос
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
34 матча
64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.9%
32.4%
11.7%
19 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.76
0.47
Среднее время на гол
117
191
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|2
|2
|Биэл Пеп
|1
|1
|Эль-Араби Юссеф
|1
|1
|М'Вила Янн
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|2
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0.5
|Муньис Хуан
|1 (1)
|0.5
|Робай Гаэтан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робай Гаэтан
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Атромитос
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|Волос
|Баррьентос Жан
|1