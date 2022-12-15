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Греция: Кубок
2022-2023

Олимпиакос
4:1
Конец матча
Атромитос
0'
1:0
7' Гол
Биэл Пеп
1:1
11' Гол
Кьяртанссон Видар
31' Желтая карточка
Касами Пайтим
48' Желтая карточка
Робай Гаэтан
2:1
50' Гол
Марсело Виера
3:1
64' Гол
Эль-Араби Юссеф
4:1
65' Гол
Марсело Виера
90'+4
Олимпиакос
Атромитос

История личных встреч

Олимпиакос
Атромитос

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

34 матча

64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.9%
32.4%
11.7%
19 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.76
0.47

Среднее время на гол

117
191

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 2
Биэл Пеп 1 1
Эль-Араби Юссеф 1 1
М'Вила Янн 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 2 1
Клонаридис Виктор 1 0.5
Муньис Хуан 1 (1) 0.5
Робай Гаэтан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робай Гаэтан 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
75%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Атромитос

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
1 Ламия
1 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Волос Баррьентос Жан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
  • 76'
  • 71'
  • 69'
  • 68'
  • 68'
  • 65'
  • Описание гола
    65'
  • Описание гола
    64'
  • 61'
  • 60'
  • Описание гола
    50'
  • Желтая карточка
    48'
  • 46'
  • Второй тайм начался
    46'
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 52'
    • Желтая карточка
      31'
    • 11'
    • Описание гола
      11'
    • 7'
    • Описание гола
      7'
    • Первый тайм начался
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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