0'
0:1
34' ГолГарсия Леви
35' Желтая карточкаNikolaos Peios
0:2
45' ПенальтиВан Веерт Том
65' Желтая карточкаJoseph Naa
71' Желтая карточкаMateus Barbosa
72' Желтая карточкаМазулуксис Кириакос
79' Вторая желтая карточкаMateus Barbosa
90'+6
Ход матча
34'
0:1
35'
45'
0:2
65'
71'
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
20 Damian Gjini
-
-
-
-
-
86 Joseph Naa
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
42 Ajdi Dajko
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Кифисия
АЕК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michalis Kouiroukidis
|1
|0.25
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|1
|0.5
|Michail Kosidis
|1
|0.5
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.5
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.5
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Barbosa
|1
|1
|Мазулуксис Кириакос
|1
|0
|Nikolaos Peios
|1
|0
|Joseph Naa
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Кифисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Кифисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кифисия - Иерапетра 1:0 ПАО Руф - Кифисия 1:3 Продефтики - Кифисия 0:4 Кифисия - Каллитея 2:0
Кифисия - Эгалео1 2:0 Илиуполис - Кифисия 0:2 Кифисия - ОФИ 1:0 Иерапетра - Кифисия 0:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:2 Кифисия - Каламата 1:2 АЕК Афины-2 - Кифисия 2:2 Кифисия - Эпископи 0:1 Родос - Кифисия 1:3 Кифисия - Левадиакос 1:4 Иродотос - Кифисия 3:2 Кифисия - Эгалео1 1:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Кифисия - Иерапетра 2:1 Закинтос - Кифисия 1:1 Кифисия - Киссамикос 1:0
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Результаты матчей
Кифисия
АЕК
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Кифисия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|Волос
|Баррьентос Жан
|1