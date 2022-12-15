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Греция: Кубок
2022-2023

Кифисия
0:2
Конец матча
АЕК
0'
0:1
34' Гол
Гарсия Леви
35' Желтая карточка
Nikolaos Peios
0:2
45' Пенальти
Ван Веерт Том
65' Желтая карточка
Joseph Naa
71' Желтая карточка
Mateus Barbosa
72' Желтая карточка
Мазулуксис Кириакос
79' Вторая желтая карточка
Mateus Barbosa
90'+6
99
Анагностопулос
Александрос
2
Вафеас
Никос
4
Mateus
Barbosa
88
Мазулуксис
Кириакос
3
Поцацидис
Стелиос
22
Konstantinos
Panagiotou
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
8
Талаль
Мехди
9
Michalis
Kouiroukidis
10
Andrews
Tetteh
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
14
Франссон
Александер
20
Манталос
Петрос
9
Ван
Веерт
Том
11
Араужо
Серхио
Кифисия
АЕК

История личных встреч

Кифисия
АЕК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michalis Kouiroukidis 1 0.25
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 1 0.5
Michail Kosidis 1 0.5
Манталос Петрос 1 (1) 0.5
Ван Веерт Том 1 (1) 0.5

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Barbosa 1 1
Мазулуксис Кириакос 1 0
Nikolaos Peios 1 0
Joseph Naa 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кифисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кифисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кифисия - Иерапетра 1:0 ПАО Руф - Кифисия 1:3 Продефтики - Кифисия 0:4 Кифисия - Каллитея 2:0
Кифисия - Эгалео1 2:0 Илиуполис - Кифисия 0:2 Кифисия - ОФИ 1:0 Иерапетра - Кифисия 0:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:2 Кифисия - Каламата 1:2 АЕК Афины-2 - Кифисия 2:2 Кифисия - Эпископи 0:1 Родос - Кифисия 1:3 Кифисия - Левадиакос 1:4 Иродотос - Кифисия 3:2 Кифисия - Эгалео1 1:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Кифисия - Иерапетра 2:1 Закинтос - Кифисия 1:1 Кифисия - Киссамикос 1:0
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3

Результаты матчей

Кифисия
АЕК

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кифисия
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
1 Ламия
1 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Волос Баррьентос Жан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
  • 92'
  • 88'
  • 87'
  • 81'
  • 81'
  • 81'
  • 79'
  • Желтая карточка
    72'
  • Желтая карточка
    71'
  • 66'
  • 66'
  • Желтая карточка
    65'
  • 58'
  • 58'
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    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 49'
    • Описание гола
      48'
    • Желтая карточка
      35'
    • Описание гола
      34'
    • Первый тайм начался
    Где смотреть матч Кифисия 0:2 АЕК онлайн

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