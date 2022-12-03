Тур: 19. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Феснич Оратиу
3:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолКостин Кристиан
34' Желтая карточкаДомашкан Виталий
2:0
72' ГолНемец Адам
3:0
83' ГолДомашкан Виталий
89' Желтая карточкаСтойка Йонуц
90'+4
Ход матча
16'
1:0
34'
72'
2:0
83'
3:0
89'
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
77
Немец
Адам
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
98
Опрут
Рауль
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ionut Andres
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бутян МихайЗащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
16 Saeed Issah
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
Германнштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|4 (1)
|0.21
|Домашкан Виталий
|4
|0.21
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.11
|Говеа Омар
|1
|0.05
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|1
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Аким Космин
|1
|0.05
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|9
|0.47
|Альхассан Баба
|6
|0.32
|Стойка Йонуц
|2
|0.11
|Ороиан Александру
|2
|0.11
|Бутян Михай
|1
|0.05
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Алийи Насер
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Sota Mino
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Стойка Йонуц
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Германнштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
4
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
8
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
31%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
6
32%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0
Результаты матчей
Волунтари
Германнштадт
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
3 раза 16%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
72
37
45
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
316
712
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|36
|13
|10
|13
|38 - 41
|49
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Стяуа
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Петролул Плоешти
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|7.
|Сепси
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|Германнштадт
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|9.
|Волунтари
|19
|6
|6
|7
|17 - 18
|24
|10.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|12.
|Ботошани
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|13.
|Университатя
|19
|4
|6
|9
|13 - 21
|18
|14.
|УТА Арад
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|10
|4
|5
|22 - 19
|34
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|8.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|9.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|10.
|УТА Арад
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|4
|7
|8
|17 - 24
|19
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Сепси
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Германнштадт
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|Стяуа
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6