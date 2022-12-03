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Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Волунтари
3:0
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
16' Гол
Костин Кристиан
34' Желтая карточка
Домашкан Виталий
2:0
72' Гол
Немец Адам
3:0
83' Гол
Домашкан Виталий
89' Желтая карточка
Стойка Йонуц
90'+4
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
7
Алийи
Насер
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
13
Рэуцэ
Александру
8
Альхассан
Баба
93
Попеску
Кэлин
10
Ionut
Nastasie
7
Петреску
Петришор
30
Паращив
Даниэль
Волунтари
Германнштадт

История личных встреч

Волунтари
Германнштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 (1) 0.21
Домашкан Виталий 4 0.21
Флоря Даниэль 2 (1) 0.11
Говеа Омар 1 0.05
Лопеш Марселу 1 0.05
Дроппа Лукаш 1 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Аким Космин 1 0.05
Костин Кристиан 1 0.05
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 9 0.47
Альхассан Баба 6 0.32
Стойка Йонуц 2 0.11
Ороиан Александру 2 0.11
Бутян Михай 1 0.05
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Алийи Насер 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Костин Кристиан 2 0
Немец Адам 1 0
Рэдуц Михай 1 0
Влад Александру 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Альхассан Баба 6 0
Бутян Михай 4 0
Sota Mino 4 0
Бейян Флориан 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Стойка Йонуц 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Летица Карло 1 0
Петреску Петришор 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Результаты матчей

Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Германнштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
4
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
8
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
31%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
6
32%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0

Результаты матчей

Волунтари
Германнштадт

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
3 раза 16%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
3
16
1.5
7
12
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 36 13 10 13 38 - 41 49
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Стяуа 17 8 5 4 28 - 23 29
6. Петролул Плоешти 19 9 2 8 19 - 20 29
7. Сепси 19 8 4 7 32 - 15 28
8. Германнштадт 19 7 6 6 21 - 20 27
9. Волунтари 19 6 6 7 17 - 18 24
10. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
11. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
12. Ботошани 18 4 8 6 16 - 24 20
13. Университатя 19 4 6 9 13 - 21 18
14. УТА Арад 19 4 5 10 17 - 28 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 19 10 4 5 22 - 19 34
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
7. Волунтари 10 4 2 4 10 - 7 14
8. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
9. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
10. УТА Арад 10 3 3 4 12 - 14 12
11. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 9 2 4 3 9 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 19 4 7 8 17 - 24 19
2. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Сепси 10 5 3 2 18 - 9 18
4. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
5. Германнштадт 10 3 5 2 9 - 9 14
6. Стяуа 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
8. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
10. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 10 1 3 6 5 - 13 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Ionut Stoica получил травму и заменен. Saeed Issah выходит на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: Волунтари: 47%, Германнштадт: 53%.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Roberto Voican не смог попасть в створ ударом издали
  • 90'
    Marius Antoche из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      89'
      Ionut Stoica получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Травма, повреждение
      88'
      Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      88'
      Ionut Stoica наказан за толчок Мерлой Джордже
    • 88'
      Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Армаш Игорь ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Тактическая замена. Говеа Омар уходит с поля и его заменяет Roberto Voican
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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