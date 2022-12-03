Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Ionut Stoica плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Волунтари

47' Petrisor Petrescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Германнштадт

45' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Оооо... вот это был удар! Альхассан Баба должен был забить с этой позиции.

45' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

45' ШТАНГА! Так было близко к голу - Альхассан Баба нанес удар в каркас ворот!

45' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ionut Nastasie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Волунтари

44' Ionut Nastasie не смог попасть в створ ударом издали

43' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Волунтари

40' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Волунтари

37' Ionut Nastasie решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

34' Домашкан Виталий получил желтую карточку от судьи

34' Судья свистит. Домашкан Виталий атаковал сзади соперника. Это Calin Popescu заработал своей команде штрафной

34' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Алийи Насер выиграл воздушное противоборство у Calin Popescu.

32' Удар от ворот произведет Германнштадт

32' Мелеке Ульрих из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Флоря Даниэль пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

30' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Флоря Даниэль

23' Говеа Омар наказан за толчок Calin Popescu

22' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Petrisor Petrescu задерживает мяч рукой

18' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт фолит на Cristian Costin, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

17' Mihai Popa ослабляет давление, выбив мяч.

17' Ionut Nastasie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Флоря Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Г О О О О Л - Cristian Costin забивает с правой ноги!

16' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

13' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

8' Cristian Costin пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

8' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Армаш Игорь нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

7' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ionut Stoica наказан за толчок Флоря Даниэль

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ionut Stoica нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

4' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Немец Адам

3' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

3' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля