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Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 45+'
Университатя Крайова
0'
10' Желтая карточка
Ганя Джордже

Ход матча

10'
 
Ганя Джордже

Владение мячом

1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
32
Бенга
Денис
23
Кэпэцынэ
Михай
4
Крецу
Александру
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
10
Баярам
Штефан
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
17
Ганя
Джордже
Университатя Крайова
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Крайова
Университатя Крайова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.17
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Крецу Александру 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Ганя Джордже 4 0
Скречу Владимир 2 1
Сидибе Секу 2 1
Нистор Дан 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Университатя Крайова
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Университатя Крайова
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
0
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

14
0
Университатя Крайова
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Университатя Крайова
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

22
0

Голы по времени матча

Забито

23
0
10 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
21 Не забивали 35
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

18
38
9 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 17
3
17%
9
24%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
5
28%
6
16%
31-45
4
22%
8
21%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
2
11%
2
5%
76-90

Забито

18
0
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 35
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
41
13 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 18
14 Не пропускали 18
5
25%
4
10%
1-15
5
25%
3
7%
16-30
3
15%
12
29%
29%
31-45
3
15%
9
22%
46-60
2
10%
8
20%
61-75
2
10%
5
12%
76-90

Забито

41
0
20 В 1-м тайме 0
21 Во 2-м тайме 0
15 Забивали первыми 0
8 Не забивали 35
5
12%
0
0%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
10
24%
0
0%
31-45
10
24%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
3
7%
0
0%
76-90

Пропущено

38
79
22 В 1-м тайме 42
16 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 35
26 Не пропускали 35
8
21%
13
16%
1-15
6
16%
11
14%
16-30
8
21%
18
23%
31-45
7
18%
17
22%
46-60
5
13%
13
16%
61-75
4
11%
7
9%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
26
9
9
26
1.5
9
26
2
33
2.5
2
33
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 36 13 10 13 38 - 41 49
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Стяуа 17 8 5 4 28 - 23 29
6. Петролул Плоешти 19 9 2 8 19 - 20 29
7. Сепси 19 8 4 7 32 - 15 28
8. Германнштадт 19 7 6 6 21 - 20 27
9. Волунтари 19 6 6 7 17 - 18 24
10. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
11. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
12. Ботошани 18 4 8 6 16 - 24 20
13. Университатя 19 4 6 9 13 - 21 18
14. УТА Арад 19 4 5 10 17 - 28 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 19 10 4 5 22 - 19 34
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
7. Волунтари 10 4 2 4 10 - 7 14
8. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
9. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
10. УТА Арад 10 3 3 4 12 - 14 12
11. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 9 2 4 3 9 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 19 4 7 8 17 - 24 19
2. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Сепси 10 5 3 2 18 - 9 18
4. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
5. Германнштадт 10 3 5 2 9 - 9 14
6. Стяуа 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
8. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
10. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 10 1 3 6 5 - 13 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    61'
    Баярам Штефан наказан за толчок Аким Влад
  • 43'
    Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Раул Силва ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Митря Богдан из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Краиова пытается что-то создать.
  • 42'
    Баярам Штефан пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем
  • 41'
    Краиова совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Краиова совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 40'
    Лазар Давид из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    40'
    William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 40'
    Митря Богдан успешно блокирует удар.
  • 40'
    Ганя Джордже нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 40'
      William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Краиова: 56%, Университатя Крайова: 44%.
    • 40'
      Краиова совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Краиова контролирует мяч.
    • Офсайд
      38'
      Бауса Хуан из команды Университатя Крайова в офсайде
    • 38'
      Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова заходит слишком далеко, он валит Вэтэжелу Богдан.
    • 37'
      Краиова совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Лазар Давид из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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