Тур: 19. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
Владение мячом
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
32
Бенга
Денис
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Университатя Крайова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.17
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Крецу Александру
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ганя Джордже
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Скречу Владимир
|2
|1
|Сидибе Секу
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Университатя Крайова
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Университатя Крайова
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
8
0
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
14
0
Университатя Крайова
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Университатя Крайова
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
22
0
Голы по времени матча
Забито
23
0
10 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
21 Не забивали 35
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
18
38
9 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 17
3
17%
9
24%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
5
28%
6
16%
31-45
4
22%
8
21%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
2
11%
2
5%
76-90
Забито
18
0
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 35
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
20
41
13 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 18
14 Не пропускали 18
5
25%
4
10%
1-15
5
25%
3
7%
16-30
3
15%
12
29%
29%
31-45
3
15%
9
22%
46-60
2
10%
8
20%
61-75
2
10%
5
12%
76-90
Забито
41
0
20 В 1-м тайме 0
21 Во 2-м тайме 0
15 Забивали первыми 0
8 Не забивали 35
5
12%
0
0%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
10
24%
0
0%
31-45
10
24%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
3
7%
0
0%
76-90
Пропущено
38
79
22 В 1-м тайме 42
16 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 35
26 Не пропускали 35
8
21%
13
16%
1-15
6
16%
11
14%
16-30
8
21%
18
23%
31-45
7
18%
17
22%
46-60
5
13%
13
16%
61-75
4
11%
7
9%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
513
513
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
413
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
269
926
926
233
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|36
|13
|10
|13
|38 - 41
|49
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Стяуа
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Петролул Плоешти
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|7.
|Сепси
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|Германнштадт
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|9.
|Волунтари
|19
|6
|6
|7
|17 - 18
|24
|10.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|12.
|Ботошани
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|13.
|Университатя
|19
|4
|6
|9
|13 - 21
|18
|14.
|УТА Арад
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|10
|4
|5
|22 - 19
|34
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|8.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|9.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|10.
|УТА Арад
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|4
|7
|8
|17 - 24
|19
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Сепси
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Германнштадт
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|Стяуа
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6