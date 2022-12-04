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Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Вииторул Констанца
8:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
11' Гол
Грамени Константин
30' Красная карточка
Шерони Алин
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Сырбу Дан
1:0
45' Не забитый пенальти
Алибек Денис
2:0
45' Гол
Алибек Денис
3:0
51' Гол
Питу Алекси
4:0
66' Гол
Морар Влад
5:0
69' Гол
Морар Влад
6:0
77' Гол
Алибек Денис
7:0
81' Гол
Кики Давид
8:0
87' Гол
Алибек Денис
90'+3
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
11
Торже
Андрей-Габриэль
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
25
Силла
Якуба
9
Mateus
Criciuma
22
Муссис
Франко
99
Забу
Сирил
93
Виргиль
Пинсон
17
Камара
Секу
Вииторул Констанца
Ботошани

История личных встреч

Вииторул Констанца
Ботошани

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 9 (2) 0.47
Питу Алекси 5 0.26
Грамени Константин 4 0.21
Морар Влад 4 (1) 0.21
Торже Андрей-Габриэль 3 0.16
Мунтяну Луис 3 0.16
Артян Андрей 2 0.11
Петре Адриан 2 (2) 0.11
Касап Карло 1 0.05
Балута Тудор 1 0.05
Борза Себастьян 1 0.05
Дукуре Кевин Гробры 1 0.05
Кики Давид 1 0.05
Попеску Михай 1 0.05
Молдовяну Роберт 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Ларие Йонуц 1 (1) 0.05
Сырбу Дан 0 0
Неделку Драгош 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 5 (2) 0.26
Камара Секу 3 0.16
Роман Михай V 2 0.11
Сно Саквилл 2 0.11
Флореску Эдуард 2 (1) 0.11
Цигэнашу Александр 1 0.05
Terrence Tisdell 1 0.05
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Алибек Денис 5 0
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 4 0
Балута Тудор 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Касап Карло 2 0
Питу Алекси 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Шерони Алин 3 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Цигэнашу Александр 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Роман Михай 3 0
Силла Якуба 3 0
Иванов Антоний 3 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Andrei Dragu 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Mihai Teja 1 0

Результаты матчей

Вииторул Констанца
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
5
Вииторул Констанца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

14
6
Вииторул Констанца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Ботошани
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

24
7
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
8
33%
3
43%
76-90

Пропущено

4
22
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
25%
2
9%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
1
25%
2
9%
46-60
1
25%
6
27%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
12%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
7
41%
1
10%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

41
17
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
5
12%
3
18%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
10
24%
4
24%
31-45
6
15%
3
18%
46-60
4
10%
2
12%
61-75
11
27%
4
24%
76-90

Пропущено

14
31
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
21%
3
10%
1-15
2
14%
5
16%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
3
21%
8
26%
61-75
1
7%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1
Ботошани
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0

Результаты матчей

Вииторул Констанца
Ботошани

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вииторул Констанца
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
8
2
1.5
2
7
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
9
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
7
13
6
1.5
3
16
6
13
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 19 13 5 1 41 - 14 44
3.
ЧФР Клуж
 2:0 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 18 10 3 5 22 - 16 33
5.
Стяуа
 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
7.
Сепси
 19 8 4 7 32 - 15 28
8.
Германнштадт
 19 7 6 6 21 - 20 27
9.
Волунтари
 19 6 6 7 17 - 18 24
10.
Арджеш
 18 6 3 9 14 - 26 21
11.
Киндия Тырговиште
 0:2 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 2:0 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
6.
Стяуа
 8 4 4 0 16 - 11 16
7.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
8.
Германнштадт
 9 4 1 4 12 - 11 13
9.
Арджеш
 9 4 1 4 8 - 11 13
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 9 3 1 5 14 - 6 10
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 0:2 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 2:0 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
7.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
8.
Рапид Бухарест
 9 4 0 5 8 - 9 12
9.
Киндия Тырговиште
 0:2 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 7 - 11 10
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
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