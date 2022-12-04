Тур: 19. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Flueran Nicusor
8:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолГрамени Константин
30' Красная карточкаШерони Алин
43' Undefined phrase: football_event_Сырбу Дан
1:0
45' Не забитый пенальтиАлибек Денис
2:0
45' ГолАлибек Денис
3:0
51' ГолПиту Алекси
4:0
66' ГолМорар Влад
5:0
69' ГолМорар Влад
6:0
77' ГолАлибек Денис
7:0
81' ГолКики Давид
8:0
87' ГолАлибек Денис
90'+3
Ход матча
11'
1:0
30'
43'
45'
1:0
45'
2:0
51'
63'
66'
4:0
69'
5:0
77'
6:0
81'
7:0
87'
8:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
25
Силла
Якуба
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
История личных встреч
Вииторул Констанца
Ботошани
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|9 (2)
|0.47
|Питу Алекси
|5
|0.26
|Грамени Константин
|4
|0.21
|Морар Влад
|4 (1)
|0.21
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.16
|Мунтяну Луис
|3
|0.16
|Артян Андрей
|2
|0.11
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.11
|Касап Карло
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Борза Себастьян
|1
|0.05
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.05
|Кики Давид
|1
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.05
|Молдовяну Роберт
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.05
|Сырбу Дан
|0
|0
|Неделку Драгош
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|5 (2)
|0.26
|Камара Секу
|3
|0.16
|Роман Михай V
|2
|0.11
|Сно Саквилл
|2
|0.11
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.11
|Цигэнашу Александр
|1
|0.05
|Terrence Tisdell
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Алибек Денис
|5
|0
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|4
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Касап Карло
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Шерони Алин
|3
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Результаты матчей
Вииторул Констанца
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
5
Вииторул Констанца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
14
6
Вииторул Констанца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Ботошани
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
24
7
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
8
33%
3
43%
76-90
Пропущено
4
22
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
25%
2
9%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
1
25%
2
9%
46-60
1
25%
6
27%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
12%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
7
41%
1
10%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
41
17
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
5
12%
3
18%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
10
24%
4
24%
31-45
6
15%
3
18%
46-60
4
10%
2
12%
61-75
11
27%
4
24%
76-90
Пропущено
14
31
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
21%
3
10%
1-15
2
14%
5
16%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
3
21%
8
26%
61-75
1
7%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1
Ботошани
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0
Результаты матчей
Вииторул Констанца
Ботошани
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вииторул Констанца
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
82
27
37
18
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
127
136
316
613
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|19
|13
|5
|1
|41 - 14
|44
|3.
|2:0
|18
|13
|1
|4
|32 - 17
|40
|4.
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|9.
|19
|6
|6
|7
|17 - 18
|24
|10.
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|11.
|0:2
|19
|5
|6
|8
|22 - 25
|21
|12.
|19
|4
|8
|7
|16 - 32
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|13 - 21
|18
|14.
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|2:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|0:2
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6