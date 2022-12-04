Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Патаке Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает ударом с правой ноги!

47' СПАСЕНО - Алибек Денис пробил пенальти, но Eduard Pap отбивает!

47' После проверки VAR судья изменил решение - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Удар от ворот произведет Ботошани

35' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Питу Алекси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Алибек Денис пробил со штрафного прямо в стенку

33' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

30' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Шерони Алин удален с поля!

30' Торже Андрей-Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

26' Mateus Criciuma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Mateus Criciuma . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Mateus Criciuma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Патаке Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Mateus Criciuma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Mateus Criciuma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Грамени Константин забивает с правой ноги!

11' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Артян Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Муссис Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.