Тур: 19. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Marian Barbu
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
17' ГолКолингер Денис
32' Желтая карточкаЦвек Ловро
68' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
78' Желтая карточкаДан Петреску
80' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
2:0
80' ПенальтиМаня Кристьян
85' Желтая карточкаМихаю Андреас
Ход матча
17'
1:0
32'
68'
78'
80'
80'
2:0
85'
Владение мячом
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
-
76 Tudor Lucaci
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
78
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.22
|Мухар Карло
|4
|0.22
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.17
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.17
|Маня Кристьян
|3 (1)
|0.17
|Янга Рангело
|3
|0.17
|Матиас Иури
|2
|0.11
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.11
|Хобан Овидиу
|1
|0.06
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|Петрила Клаудиу
|1
|0.06
|Камора Мауру
|1
|0.06
|Колингер Денис
|1
|0.06
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.37
|Попа Даньел
|5
|0.26
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Daniel Celea
|2
|0.11
|Шербан Андрей
|1
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Атанасе Космин
|1
|0.05
|Купер Годберг
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дан Петреску
|3
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|3
|1
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Киндия Тырговиште
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Киндия Тырговиште
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
10
8
ЧФР Клуж
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
29
21
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
10%
5
24%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
6
29%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
5
21%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
2
11%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1
ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
153
89
612
413
117
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|19
|13
|5
|1
|41 - 14
|44
|3.
|2:0
|18
|13
|1
|4
|32 - 17
|40
|4.
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|9.
|19
|6
|6
|7
|17 - 18
|24
|10.
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|11.
|0:2
|19
|5
|6
|8
|22 - 25
|21
|12.
|19
|4
|8
|7
|16 - 32
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|13 - 21
|18
|14.
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|2:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|0:2
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6