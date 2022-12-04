Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Попадюк Дору выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

85' Andreas Mihaiu получает желтую карточку за нырок

85' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Andreas Mihaiu нырнул в штрафной. Спорно!

83' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

83' Cristian Cherchez навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с левого угла.

82' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

82' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Кэпушэ Тибериу уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

81' Тактическая замена. Пассалья Хуан Пабло уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

80' Г О О О О О Л - Маня Кристьян из команды ЧФР Клуж забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

79' После проверки VAR судья изменил решение - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Дан Петреску получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Cristian Cherchez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Пассалья Хуан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

74' Грубац Сергей получил травму и заменен. Cristian Cherchez выходит на поле.

74' Adrian Ionita наказан за толчок Дяк Чиприан

73' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Грубац Сергей получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Грубац Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Грубац Сергей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Попадюк Дору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Грубац Сергей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Команда ЧФР Клуж довольна результатом к этому моменту.

66' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

65' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Грубац Сергей

65' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Петрила Клаудиу пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

62' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

62' Emmanuel Yeboah нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Бурка Андрей пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

60' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Воробьев Модест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

56' Янга Рангело выиграл воздушное противоборство у Esteban Orozco.

56' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

55' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

54' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Esteban Orozco выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

53' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Оооо... вот это был удар! Emmanuel Yeboah должен был забить с этой позиции.

50' Emmanuel Yeboah пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

49' Esteban Orozco наказан за толчок Петрила Клаудиу

48' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Adrian Ionita наказан за толчок Дяк Чиприан

47' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.