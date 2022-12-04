ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ЧФР Клуж
2:0
Второй тайм: 90+'
Киндия Тырговиште
0'
1:0
17' Гол
Колингер Денис
32' Желтая карточка
Цвек Ловро
68' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
78' Желтая карточка
Дан Петреску
80' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
2:0
80' Пенальти
Маня Кристьян
85' Желтая карточка
Михаю Андреас
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
11
Петрила
Клаудиу
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
88
Ионицэ
Адриан
5
Воробьев
Модест
4
Пассалья
Хуан
Пабло
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

История личных встреч

ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
78

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 (2) 0.22
Мухар Карло 4 0.22
Дяк Чиприан 3 (2) 0.17
Йебоа Эммануэль 3 0.17
Маня Кристьян 3 (1) 0.17
Янга Рангело 3 0.17
Матиас Иури 2 0.11
Дебелюх Габриэл 2 0.11
Хобан Овидиу 1 0.06
Боатенг Бисмарк 1 0.06
Петрила Клаудиу 1 0.06
Камора Мауру 1 0.06
Колингер Денис 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.37
Попа Даньел 5 0.26
Негуц Кристиан 2 (1) 0.11
Daniel Celea 2 0.11
Шербан Андрей 1 0.05
Ороско Эстебан 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Атанасе Космин 1 0.05
Купер Годберг 1 0.05
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дан Петреску 3 1
Дяк Чиприан 4 0
Малеле Сефас 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Камора Мауру 3 0
Колингер Денис 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Браун Кристофер 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 3 1
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Кэпушэ Тибериу 2 1
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Киндия Тырговиште
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Киндия Тырговиште
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

10
8
ЧФР Клуж
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

29
21
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
10%
5
24%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
6
29%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
5
21%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1
ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
6
12
4
13
2.5
1
17
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 19 13 5 1 41 - 14 44
3.
ЧФР Клуж
 2:0 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 18 10 3 5 22 - 16 33
5.
Стяуа
 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
7.
Сепси
 19 8 4 7 32 - 15 28
8.
Германнштадт
 19 7 6 6 21 - 20 27
9.
Волунтари
 19 6 6 7 17 - 18 24
10.
Арджеш
 18 6 3 9 14 - 26 21
11.
Киндия Тырговиште
 0:2 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 2:0 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
6.
Стяуа
 8 4 4 0 16 - 11 16
7.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
8.
Германнштадт
 9 4 1 4 12 - 11 13
9.
Арджеш
 9 4 1 4 8 - 11 13
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 9 3 1 5 14 - 6 10
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 0:2 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 2:0 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
7.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
8.
Рапид Бухарест
 9 4 0 5 8 - 9 12
9.
Киндия Тырговиште
 0:2 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 7 - 11 10
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Угловой
    96'
    Джыдя Адриан из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Cristian Cherchez ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    95'
    Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 50%, Киндия Тырговиште: 50%.
  • 95'
    Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
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    • 92'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 92'
      Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Колингер Денис успешно блокирует удар.
    • 91'
      Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Киндия Тырговиште пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      ЧФР Клуж начинает контратаку
    • 91'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    7.21
    1.53
    3.50
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    Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:0 Киндия Тырговиште онлайн

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