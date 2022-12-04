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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Арджеш
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
2' Гол
Stefan Panoiu
18' Желтая карточка
Белу Клаудиу
27' Желтая карточка
Григоре Драгош
45' Желтая карточка
Тофан Костинел
1:1
60' Гол
Сербан Ионут
83' Желтая карточка
Marius Croitoru
88' Желтая карточка
Яколиш Антонио
90'+4
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
70
Яколиш
Антонио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Исфан
Александру
8
Сербан
Ионут
II
10
Калкан
Андреас
14
Гарита
Пол
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
25
Эммерс
Сиан
17
Stefan
Panoiu
45
Дуганджич
Марко
71
Войтуш
Якуб
Арджеш
Рапид Бухарест

История личных встреч

Арджеш
Рапид Бухарест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛIГЛ
1:2
ЛI
0:2
ДА
1:0
ДА
1:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 6 0.32
Исфан Александру 3 0.16
Бертран Дориан 2 0.11
Калкан Андреас 2 0.11
Сербан Ионут II 1 0.05
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 6 (3) 0.32
Сефер Антонио 5 0.26
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.16
Ионицэ Александру II 2 0.11
Мораис Жуниор II 2 0.11
Григоре Драгош 1 0.05
Лукассен Кевин 1 0.05
Албу Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Добросавлевичи Алин 4 0
Тофан Костинел 4 0
Яколиш Антонио 3 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Нжик Тони 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Майк Сестор 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Marius Croitoru 1 0
Греаб Александру 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 7 1
Ионицэ Александру II 3 1
Мораис Жуниор II 2 1
Сэпунару Кристиан 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Оня Рэзван 3 0
Сефер Антонио 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Результаты матчей

Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3
Арджеш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

3
15
Арджеш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Рапид Бухарест
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
6
67%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
19%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
7
50%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
6
25%
76-90

Пропущено

28
16
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
21%
3
19%
1-15
2
7%
7
44%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
4
14%
5
31%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5
УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0

Результаты матчей

Арджеш
Рапид Бухарест

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
7
12
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 19 13 5 1 41 - 14 44
3.
ЧФР Клуж
 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
7.
Сепси
 19 8 4 7 32 - 15 28
8.
Германнштадт
 19 7 6 6 21 - 20 27
9.
Волунтари
 19 6 6 7 17 - 18 24
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
6.
Стяуа
 8 4 4 0 16 - 11 16
7.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
8.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
9.
Германнштадт
 9 4 1 4 12 - 11 13
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 9 3 1 5 14 - 6 10
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 7 - 11 10
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Арджеш: 54%, Рапид Бухарест: 46%.
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Tony Njike должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Tony Njike. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    93'
    Тофан Костинел наказан за толчок Эммерс Сиан
  • 93'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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