Тур: 19. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Петреску Раду
1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолStefan Panoiu
18' Желтая карточкаБелу Клаудиу
27' Желтая карточкаГригоре Драгош
45' Желтая карточкаТофан Костинел
1:1
60' ГолСербан Ионут
83' Желтая карточкаMarius Croitoru
88' Желтая карточкаЯколиш Антонио
90'+4
Ход матча
2'
0:1
18'
27'
45'
60'
1:1
81'
83'
88'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
14
Гарита
Пол
77
Белу
Клаудиу
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арджеш
Рапид Бухарест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|6
|0.32
|Исфан Александру
|3
|0.16
|Бертран Дориан
|2
|0.11
|Калкан Андреас
|2
|0.11
|Сербан Ионут II
|1
|0.05
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (3)
|0.32
|Сефер Антонио
|5
|0.26
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.16
|Ионицэ Александру II
|2
|0.11
|Мораис Жуниор II
|2
|0.11
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Лукассен Кевин
|1
|0.05
|Албу Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Stefan Panoiu
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Добросавлевичи Алин
|4
|0
|Тофан Костинел
|4
|0
|Яколиш Антонио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Нжик Тони
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|7
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Мораис Жуниор II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Оня Рэзван
|3
|0
|Сефер Антонио
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Арджеш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
3
15
Арджеш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Рапид Бухарест
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
4
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
6
67%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
19%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
7
50%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
6
25%
76-90
Пропущено
28
16
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
21%
3
19%
1-15
2
7%
7
44%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
4
14%
5
31%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5
УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
Результаты матчей
Арджеш
Рапид Бухарест
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
54
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
163
415
712
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6