Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Оооо... вот это был удар! Tony Njike должен был забить с этой позиции.

93' Хорошую попытку сделал Tony Njike. Удар в створ, но вратарь начеку