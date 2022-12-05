Тур: 19. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Андрей Флорин
Ход матча
32'
1:0
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
24
Vlad
Pop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonard Strizu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Триф РазванЗащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Emanuel Dat
-
Главный тренер: Marius Stoica
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Стяуа
Миовени
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.71
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
210
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.28
|Дава Джойским
|3
|0.17
|Тамм Йоонас
|3
|0.17
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Эджума Малком
|2
|0.11
|Микулеску Давид
|2
|0.11
|Олару Дариус
|1
|0.06
|Коман Флоринел
|1
|0.06
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.06
|Пантя Александру
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|2
|0.11
|Бузьюк Александру
|2
|0.11
|Красники Блерим
|2
|0.11
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.11
|Балаур Ионуц
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Дава Джойским
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Миовени
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
5
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Миовени
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
9
4
Стяуа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Миовени
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
14
9
Голы по времени матча
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
1
8%
2
50%
1-15
3
23%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Забито
29
10
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 10
3
10%
3
30%
1-15
5
17%
4
40%
16-30
3
10%
1
10%
31-45
8
28%
2
20%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Пропущено
22
27
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
9%
3
11%
1-15
6
27%
2
7%
16-30
6
27%
8
30%
30%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2
Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1
Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0
Результаты матчей
Стяуа
Миовени
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
810
89
216
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|19
|13
|5
|1
|41 - 14
|44
|3.
|18
|13
|1
|4
|32 - 17
|40
|4.
|19
|10
|4
|5
|23 - 17
|34
|5.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|29 - 23
|32
|6.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|9.
|19
|6
|6
|7
|17 - 18
|24
|10.
|19
|6
|4
|9
|15 - 27
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 25
|21
|12.
|19
|4
|8
|7
|16 - 32
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|13 - 21
|18
|14.
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|0:1
|19
|1
|5
|13
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|0:1
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|7.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|0:1
|10
|1
|1
|8
|6 - 17
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6