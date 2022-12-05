ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Стяуа
1:0
Первый тайм: 32'
Миовени
0'
1:0
32' Гол
Эджума Малком

Ход матча

25'
Эджума Малком
Оайдэ Рэзван
 
32'
Эджума Малком
1:0

Владение мячом

32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
19
Омрани
Билель
10
Попеску
Октавиан
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
4
Эне
Корнел
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
11
Триф
Разван
24
Vlad
Pop
23
Панаит
Андрей
16
Ionut
Radescu
31
Кырнац
Николае
9
Красники
Блерим
Стяуа
Миовени

История личных встреч

Стяуа
Миовени

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ДА
0:1
ДА
4:0
ДА
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
210

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.28
Дава Джойским 3 0.17
Тамм Йоонас 3 0.17
Попеску Октавиан 2 0.11
Эджума Малком 2 0.11
Микулеску Давид 2 0.11
Олару Дариус 1 0.06
Коман Флоринел 1 0.06
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.06
Пантя Александру 0 0
Омрани Билель 0 0
Шут Адриан 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.11
Бузьюк Александру 2 0.11
Красники Блерим 2 0.11
Скарлатаче Адриан 2 0.11
Балаур Ионуц 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 5 0
Дава Джойским 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 2 0
Пантя Александру 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Daniel Toma 2 1
Dorinel Oancea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Миовени
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
5
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Миовени
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

9
4
Стяуа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Миовени
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
1
8%
2
50%
1-15
3
23%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

29
10
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 10
3
10%
3
30%
1-15
5
17%
4
40%
16-30
3
10%
1
10%
31-45
8
28%
2
20%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

22
27
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
9%
3
11%
1-15
6
27%
2
7%
16-30
6
27%
8
30%
30%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2
Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1
Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0

Результаты матчей

Стяуа
Миовени

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
8
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
8
10
8
9
1.5
2
16
4
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 19 13 5 1 41 - 14 44
3.
ЧФР Клуж
 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 1:0 18 9 5 4 29 - 23 32
6.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
7.
Сепси
 19 8 4 7 32 - 15 28
8.
Германнштадт
 19 7 6 6 21 - 20 27
9.
Волунтари
 19 6 6 7 17 - 18 24
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 0:1 19 1 5 13 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 1:0 9 5 4 0 17 - 11 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
8.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
9.
Германнштадт
 9 4 1 4 12 - 11 13
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 9 3 1 5 14 - 6 10
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 0:1 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 1:0 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 7 - 11 10
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 0:1 10 1 1 8 6 - 17 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Эджума Малком забивает ударом с правой ноги!
  • 32'
    Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 32'
    Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Миовени начинает контратаку
    • 28'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Красники Блерим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Стяуа: 78%, Миовени: 22%.
    • 25'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Оайдэ Рэзван получил травму и заменен. Эджума Малком выходит на поле.
    • 24'
      Ionut Radescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 23'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Эне Корнел из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Красники Блерим из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Дава Джойским пострадал.
    • Фол, нарушение
      21'
      Octavian Popescu из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Балаур Ионуц пострадал.
    • 20'
      Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Стяуа доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Контроль мяча: Стяуа: 77%, Миовени: 23%.
    • 19'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 19'
      Шанс! Тамм Йоонас из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      18'
      Кордя Андрей из команды Стяуа подал угловой слева.
    • 18'
      Dorinel Oancea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Стяуа: 78%, Миовени: 22%.
    • 15'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Олару Дариус.
    • 14'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Миовени начинает контратаку
    • 14'
      Эне Корнел из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Эне Корнел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      12'
      Балаур Ионуц из команды Миовени в офсайде
    • Фол, нарушение
      11'
      Оайдэ Рэзван из команды Стяуа заходит слишком далеко, он валит Триф Разван.
    • 11'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 10'
      Омрани Билель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 10'
      Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Стяуа: 84%, Миовени: 16%.
    • 10'
      Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 9'
      Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Octavian Popescu из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Красники Блерим
    • Фол, нарушение
      8'
      Панаит Андрей из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Олару Дариус пострадал.
    • 7'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Эне Корнел из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Стяуа: 82%, Миовени: 18%.
    • 5'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      4'
      Эне Корнел задерживает мяч рукой
    • 4'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Эне Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 2'
      Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Стяуа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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