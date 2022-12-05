Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Отличную игру провел сегодня Adrian Sut! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

79' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Николов Бобан

79' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

79' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Стяуа

77' Г О О О О О Л - Adrian Sut из команды Стяуа легко посылает мяч в пустые ворота правой! Adrian Sut легко с этим справился!

77' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Радаславеску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

70' Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Стяуа

66' Радаславеску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Радаславеску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Эне Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Антал Ливиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Adrian Sut успешно блокирует удар.

62' Удар от ворот произведет Стяуа

62' Панаит Андрей не смог попасть в створ ударом издали

61' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Стяуа

61' Команда Стяуа довольна результатом к этому моменту.

60' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Adrian Sut сделал ключевой пас для гола!

58' Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с левой ноги!

58' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Отличный командный гол!

58' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Кырнац Николае получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Кырнац Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Миовени

52' Оооо... вот это был удар! Олару Дариус должен был забить с этой позиции.

52' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Кордя Андрей из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Идет дождь, трудные условия для игроков.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Миовени

50' Эджума Малком оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Удар от ворот произведет Миовени

46' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид