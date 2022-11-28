Тур: 12.
2:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаИкоко Джордан
42' Желтая карточкаСёке Юлиус
1:0
48' ГолБенгтссон Лео
53' Желтая карточкаКокорин Александр
53' Желтая карточкаКане Мамаду
1:1
55' ГолАбдураими Бешарт
2:1
64' ПенальтиКокорин Александр
2:2
78' ГолЖайро
78' Желтая карточкаЖайро
90'+6
Ход матча
36'
42'
48'
1:0
53'
55'
1:1
64'
75'
78'
2:2
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Арис Лимассол
Пафос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.42
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.42
|Шполярич Матья
|2
|0.17
|Струски Кароль
|2
|0.17
|Браун Морган
|2
|0.17
|Шави Уоррен
|2
|0.17
|Яблонский Евгений
|1
|0.08
|Брорссон Франц
|1
|0.08
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Гоми Янник
|1
|0.08
|Джаве Флорисс
|1
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.08
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|8
|0.67
|Семедо Вилли
|4
|0.33
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.33
|Абдураими Бешарт
|3
|0.25
|Наме Мустафа
|3
|0.25
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.25
|Кане Мамаду
|1
|0.08
|Драгомир Влад
|1
|0.08
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|1
|Кажу
|5
|0
|Кокорин Александр
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Сёке Юлиус
|3
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|4
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
4
Арис Лимассол
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
12
Арис Лимассол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пафос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
16
16
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
6
40%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 0
4
15%
2
7%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
27%
10
37%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
Пафос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2
Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2
Результаты матчей
Арис Лимассол
Пафос
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
16
32
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
32
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
66
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|3.
|Арис Лимассол
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|4.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Неа Саламина
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|8.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|9.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Неа Саламина
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|7.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|9.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|8
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4