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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
Арис Лимассол
2:2
Конец матча
Пафос
0'
36' Желтая карточка
Икоко Джордан
42' Желтая карточка
Сёке Юлиус
1:0
48' Гол
Бенгтссон Лео
53' Желтая карточка
Кокорин Александр
53' Желтая карточка
Кане Мамаду
1:1
55' Гол
Абдураими Бешарт
2:1
64' Пенальти
Кокорин Александр
2:2
78' Гол
Жайро
78' Желтая карточка
Жайро
90'+6
Арис Лимассол
Пафос

История личных встреч

Арис Лимассол
Пафос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.42
Кокорин Александр 5 (1) 0.42
Шполярич Матья 2 0.17
Струски Кароль 2 0.17
Браун Морган 2 0.17
Шави Уоррен 2 0.17
Яблонский Евгений 1 0.08
Брорссон Франц 1 0.08
Маямбела Михлали 1 0.08
Кажу 1 0.08
Гоми Янник 1 0.08
Джаве Флорисс 1 0.08
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.08
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 8 0.67
Семедо Вилли 4 0.33
Валакари Онни 4 (2) 0.33
Абдураими Бешарт 3 0.25
Наме Мустафа 3 0.25
Танкович Муамер 3 (2) 0.25
Кане Мамаду 1 0.08
Драгомир Влад 1 0.08

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Кажу 5 0
Кокорин Александр 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Сёке Юлиус 3 0
Брорссон Франц 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 4 0
Квида Джозев 3 0
Байрич Кенан 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Икоко Джордан 2 0
Драгомир Влад 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Танкович Муамер 1 0
Жайро 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
4
Арис Лимассол
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
12
Арис Лимассол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пафос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
6
40%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 0
4
15%
2
7%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
27%
10
37%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
Пафос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2
Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2

Результаты матчей

Арис Лимассол
Пафос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
6
2.5
3
2
1
6
3.5
1
4
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
2
3
2
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
8
4
4
8
2.5
6
6
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 12 9 3 0 28 - 5 30
2. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
3. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
4. АЕК Ларнака 12 8 1 3 21 - 9 25
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 12 1 3 8 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
3. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
6. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
7. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
8. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
9. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 8
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Аполлон Питтас Яннис 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Где смотреть матч Арис Лимассол 2:2 Пафос онлайн

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