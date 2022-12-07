Тур: 14. Стадион: Украина.
2:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолЮсов Дмитрий
0:2
35' ГолЮсов Дмитрий
44' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
45' Желтая карточкаБрагару Максим
1:2
62' ГолРунич Василий
64' Желтая карточкаДовгий Алексей
72' Желтая карточкаСлюбик Богдан
82' Желтая карточкаНепогодов Дмитрий
2:2
84' ГолКарабин Ярослав
90'+7
Ход матча
25'
0:1
35'
0:2
44'
45'
62'
1:2
64'
72'
84'
63
Marko
Sapuha
17
Мысык
Марьян
21
Бобко
Иван
77
Кузык
Орест
17
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Рух Львов
Черноморец Од
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.43
|Довгий Алексей
|3
|0.21
|Климчук Юрий
|2 (1)
|0.14
|Карабин Ярослав
|2 (1)
|0.14
|Рунич Василий
|1
|0.07
|Слюсар Денис
|1
|0.07
|Дидик Роман
|1
|0.07
|Marko Sapuha
|1
|0.07
|Бойчук Богдан
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.13
|Брагару Максим
|2
|0.13
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Селин Евгений
|1
|0.07
|Бобко Иван
|1
|0.07
|Ермаков Виталий
|1
|0.07
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.07
|Войтиховский Максим
|1
|0.07
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Климчук Юрий
|4
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Marko Sapuha
|4
|1
|Довгий Алексей
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Белый Максим
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Слюбик Богдан
|2
|0
|Andriy Kitela
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Мысык Марьян
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Салюк Владимир
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Непогодов Дмитрий
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
5
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
4
3
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
6
33%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Черноморец Од
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
59
213
113
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|11 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6 (5)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (4)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|7
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
Прогнозы на матч Рух Львов 2:2 Черноморец Од
Исход игры
Рух Львов
60.2% (80)
Ничья
22.6% (30)
Черноморец Од
17.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
28.91% (37)
Меньше
71.09% (91)
Обе команды забьют
Да
48.44% (62)
Нет
51.56% (66)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
38.3% (51)
1:1 Ничья
18.8% (25)
2:1 Рух Львов
16.5% (22)
1:2 Черноморец Од
9.8% (13)
0:1 Черноморец Од
3.8% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
0:2 Черноморец Од
2.3% (3)
2:0 Рух Львов
2.3% (3)
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