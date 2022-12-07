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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Рух Львов
2:2
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
25' Гол
Юсов Дмитрий
0:2
35' Гол
Юсов Дмитрий
44' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
45' Желтая карточка
Брагару Максим
1:2
62' Гол
Рунич Василий
64' Желтая карточка
Довгий Алексей
72' Желтая карточка
Слюбик Богдан
82' Желтая карточка
Непогодов Дмитрий
2:2
84' Гол
Карабин Ярослав
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Юсов Дмитрий
35'
0:2
Юсов Дмитрий
(Политыло Сергей)
44'
Denys Pidgurskyi
 
45'
 
Брагару Максим
46'
Vitaliy Kholod
Denys Pidgurskyi
 
55'
Рунич Василий
Альваренга Фабрисио
 
62'
Рунич Василий
1:2
64'
Довгий Алексей
 
72'
Слюбик Богдан
 
78'
 
Суханов Сергей
Юсов Дмитрий
79'
Ilya Kvasnytsya
Соломон-Отабор Вив
 
79'
Лях Ростислав
Мысык Марьян
 
81'
 
Петько Сергей
Бобко Иван
82'
 
Непогодов Дмитрий
84'
Карабин Ярослав
(Де Паула Таллес)
2:2
88'
 
Гладкий Александр
Войтиховский Максим
90'
Andriy Kitela
Vitaliy Roman
 
Прогнозы 133
Рух Львов 60.2% (80)
X 22.6% (30)
Черноморец Од 17.3% (23)
Все прогнозы
32
Dmitriy
Ledviy
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
63
Marko
Sapuha
17
Мысык
Марьян
15
Denys
Pidgurskyi
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
26
Альваренга
Фабрисио
22
Карабин
Ярослав
12
Непогодов
Дмитрий
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
25
Войтиховский
Максим
9
Путря
Илья
21
Бобко
Иван
89
Политыло
Сергей
39
Бадибанга
Зигей
45
Брагару
Максим
77
Кузык
Орест
17
Юсов
Дмитрий
Рух Львов
Черноморец Од

История личных встреч

Рух Львов
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.43
Довгий Алексей 3 0.21
Климчук Юрий 2 (1) 0.14
Карабин Ярослав 2 (1) 0.14
Рунич Василий 1 0.07
Слюсар Денис 1 0.07
Дидик Роман 1 0.07
Marko Sapuha 1 0.07
Бойчук Богдан 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.13
Брагару Максим 2 0.13
Путря Илья 1 (1) 0.07
Селин Евгений 1 0.07
Бобко Иван 1 0.07
Ермаков Виталий 1 0.07
Манджрекар Джеймс 1 0.07
Войтиховский Максим 1 0.07
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 5 1
Климчук Юрий 4 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Довгий Алексей 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Дидик Роман 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Белый Максим 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Рунич Василий 2 0
Слюбик Богдан 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Мысык Марьян 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Непогодов Дмитрий 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
5
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

4
3
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
6
33%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1

Результаты матчей

Рух Львов
Черноморец Од

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
2
13
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 11 2 1 31 - 10 35
2.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 29 - 11 30
3.
Динамо Киев
 15 9 3 3 24 - 13 30
4.
Заря
 15 8 4 3 32 - 22 28
5.
Александрия
 13 7 3 3 23 - 19 24
6.
Колос Ковалёвка
 15 5 5 5 14 - 18 20
7.
Металлист-1925
 14 4 6 4 13 - 17 18
8.
Кривбасс
 15 5 3 7 11 - 16 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 18 - 20 18
10.
Верес
 15 5 2 8 17 - 20 17
11.
Металлист
 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 15 14
13.
Рух Львов
 14 3 5 6 17 - 22 14
14.
Ингулец
 14 3 4 7 12 - 18 13
15.
Черноморец Од
 15 2 5 8 10 - 20 11
16.
Львов
 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 6 3 0 19 - 8 21
2.
Днепр-1
 7 6 1 0 16 - 4 19
3.
Динамо Киев
 9 5 3 1 14 - 6 18
4.
Александрия
 7 5 1 1 15 - 8 16
5.
Заря
 7 4 3 0 18 - 11 15
6.
Колос Ковалёвка
 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
Металлист-1925
 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 5 - 5 11
9.
Ворскла
 7 3 2 2 7 - 5 11
10.
Рух Львов
 8 2 3 3 12 - 12 9
11.
Ингулец
 7 3 0 4 6 - 7 9
12.
Минай
 6 1 2 3 3 - 5 5
13.
Металлист
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Черноморец Од
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Львов
 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Верес
 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 5 1 1 15 - 6 16
2.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
3.
Заря
 8 4 1 3 14 - 11 13
4.
Динамо Киев
 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Металлист
 9 3 2 4 10 - 12 11
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 10 - 3 9
7.
Минай
 8 2 3 3 7 - 10 9
8.
Александрия
 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
Металлист-1925
 6 1 4 1 3 - 4 7
10.
Кривбасс
 8 2 1 5 6 - 11 7
11.
Ворскла
 8 2 1 5 11 - 15 7
12.
Черноморец Од
 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 12 6
14.
Львов
 8 1 2 5 3 - 9 5
15.
Рух Львов
 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Ингулец
 7 0 4 3 6 - 11 4
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 11 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Динамо Киев Цыганков Виктор 6 (5)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (4)
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Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Колос Ковалёвка Милько Вадим 7
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Брагару Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Denys Pidgurskyi получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Политыло Сергей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Юсов Дмитрий бьет в цель!
    • 25'
      Кузык Орест сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Юсов Дмитрий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 133
    Рух Львов 60.2% (80)
    X 22.6% (30)
    Черноморец Од 17.3% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рух Львов 2:2 Черноморец Од онлайн

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    Прогнозы на матч Рух Львов 2:2 Черноморец Од

    Исход игры
    Рух Львов
    60.2% (80)
    Ничья
    22.6% (30)
    Черноморец Од
    17.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.91% (37)
    Меньше
    71.09% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    48.44% (62)
    Нет
    51.56% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Рух Львов
    38.3% (51)
    1:1 Ничья
    18.8% (25)
    2:1 Рух Львов
    16.5% (22)
    1:2 Черноморец Од
    9.8% (13)
    0:1 Черноморец Од
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    0:2 Черноморец Од
    2.3% (3)
    2:0 Рух Львов
    2.3% (3)
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