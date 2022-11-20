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Зенит
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 55
Зенит 72.7% (40)
X 23.6% (13)
Црвена Звезда 3.6% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит
Црвена Звезда

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Radevac 2:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 1:2 Чукарички - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:0
Монако - Црвена Звезда 4:1 Колубара - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:2 Войводина - Црвена Звезда 0:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Зенит 72.7% (40)
    X 23.6% (13)
    Црвена Звезда 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Црвена Звезда

    Исход игры
    Зенит
    72.7% (40)
    Ничья
    23.6% (13)
    Црвена Звезда
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.85% (41)
    Меньше
    21.15% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (46)
    Нет
    11.54% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    49.1% (27)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    2:2 Ничья
    10.9% (6)
    3:1 Зенит
    5.5% (3)
    2:0 Зенит
    5.5% (3)
    1:2 Црвена Звезда
    3.6% (2)
    1:0 Зенит
    3.6% (2)
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    Зенит
    Црвена Звезда
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