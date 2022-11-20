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История личных встреч
Зенит
Црвена Звезда
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Radevac 2:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 1:2 Чукарички - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:0
Монако - Црвена Звезда 4:1 Колубара - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:2 Войводина - Црвена Звезда 0:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1
Прогнозы на матч Зенит - Црвена Звезда
Исход игры
Зенит
72.7% (40)
Ничья
23.6% (13)
Црвена Звезда
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.85% (41)
Меньше
21.15% (11)
Обе команды забьют
Да
88.46% (46)
Нет
11.54% (6)
Популярный счёт
2:1 Зенит
49.1% (27)
1:1 Ничья
10.9% (6)
2:2 Ничья
10.9% (6)
3:1 Зенит
5.5% (3)
2:0 Зенит
5.5% (3)
1:2 Црвена Звезда
3.6% (2)
1:0 Зенит
3.6% (2)
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