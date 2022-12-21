Бенсон показывал, что после его удара со средней дистанции мяч зацепил ногу соперника и улетел за лицевую, но это не так. Никакого рикошета в данном случае не было и подавно.

Какие-то движения видны на скамейке запасных "МЮ". Пока же у нас Марсьяль получает небольшое повреждение, но, судя по всему, поединок он продолжить все же сможет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЭШФОРД! 2:0! Классно он разобрался с соперникам на правом фланге, ускорившись к воротам. Далее обыграл он обыграл двух соперников, после чего вошел в штрафную и хлестко пробил под дальнюю левую стойку!

Прекрасный гол забил Рэшфорд, просто красавец. Сделал все в этой ситуации Маркус. Ну, а Антони на поле появился вместо Гарначо в составе "красных дьяволов".

Компани уже обдумывает варианты с заменами. Сложновато складывается сегодня игра для его команды, честно говоря.

Бенсон оступился у кромки поля, получив повреждение. Это может быть травма голеностопа. По крайней мере, было похоже на то.

Снова и снова показали нам гол в исполнении Рэшфорда. Как-то все легко и филигранно исполнил игрок "МЮ", сумев отправить мяч в сетку ворот соперника.

Стартовала вторая половина встречи! Без замен в перерыве, удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Маласиа сейчас успел к мячу и сыграл уверенно в подкате против Бенсона. В итоге даже аута в этой ситуации "Бёрнли" не заработал. Классно сыграла оборона манчестерцев.

Маласиа получает сейчас на левом фланге, после чего вторым касанием пытается выполнить прострел в центр штрафной - мяч выбивается за пределы поля.

Джош Каллен получает карточку желтого цвета за фол против Марсьяля в динамике эпизода. Отложенный штраф и заслуженное наказание.

В центре поля фолит сейчас Эриксен, который роняет соперника на газон. Рефери назначает штрафной удар в пользу "Бёрнли". "Бордовые" не торопятся разыгрывать стандарт.

МОМЕНТ! Мактоминай! Мог он забивать второй гол! В центр сделал передачу Рэшфорд, и игрок "красных дьяволов" запустил сферу над правой "девяткой"!

Мне кажется, что в такой ситуации второй гол в исполнении манчестерцев окончательно расставит все точки над "i". Все-таки играет сегодня команда из Манчестера очень здорово.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Красные дьяволы" пока впереди. Посмотрим, что придумают соперники после паузы.

44' Попадается все-таки в офсайд Рэшфорд, хотя хорошо он убегал к воротам соперника, но все же нарвался на "вне игры". Судьи отработали четко тут.

43' К завершению подходит первая половина встречи. Пытается "Бёрнли" раскачать игру хоть как-то, но пропускать до перерыва "красные дьяволы" не намерены.

42' Получается наша встреча, честно говоря, очень напряженной для обоих вратарей. Но пока кипер "Бёрнли" чувствует себя в рамке более уверенно, у Дубравка не пропустил только благодаря везению и собственным партнерам.

41' МОМЕНТ! Марсьяль! Рванул он с правого края в центр штрафной, после чего с 17-ти метров нанес удар по рамке "Бёрнли". Мяч срикошетил в левую "девятку", но успел переложиться Пикок-Фаррелл, который в красивейшем прыжке отбил снаряд на угловой.

39' Да, и ненароком показали нам тут же Де Хеа. Вероятно, как бы намекают нам режиссеры на то, что испанец может выйти сегодня на поле, если Дубравка продолжить действовать также невзрачно в рамке.

38' УХ, как пожарит Дубравка. Теперь Каземиро ему отдал передачу, и вратарь пропустив сферу мимо ноги. И хорошо, что мяч летел медленно, а то мы бы с вами автогол могли получить. Нервничает что ли опытный кипер "красных дьяволов"?

36' МОМЕНТ! Угловой разыграли сейчас "бордовые". Казалось, что с подачей с правого края справится Дубравка, но он выронил мяч, и со второй попытки не смог его зафиксировать в перчатках, сыграв в рамке по-волейбольному. Уже летела сфера в воротах, но отработал эпизод до конца Каземиро, который буквально с "ленточки" выбил снаряд на угловой.

35' МОМЕНТ! Бенсон! А теперь он с линии штрафной отправлял мяч практически в правую "девятку", и в прыжке Дубравка добрался до снаряда, переведя сферу на угловой.

34' Массу перемещений выполняют по газону футболисты "Бёрнли" после пропущенного гола, но совсем не приносят эти передвижения никаких дивидендов клубу.