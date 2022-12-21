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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
2:0
Второй тайм: 65'
Бёрнли
0'
1:0
27' Гол
Эриксен Кристиан
48' Желтая карточка
Каллен Джош
2:0
57' Гол
Рэшфорд Маркус

Ход матча

27'
Эриксен Кристиан
(Уан-Биссака Аарон)
1:0
48'
 
Каллен Джош
57'
Рэшфорд Маркус
(Мактоминай Скотт)
2:0
58'
Антони
Гарначо Алехандро
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 164
Манчестер Юнайтед 90.9% (149)
X 4.3% (7)
Бёрнли 4.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бёрнли
7.20
6.70
7.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Дубравка
Мартин
29
Уан-Биссака
Аарон
18
Каземиро
Карлос
2
Линделоф
Виктор
12
Маласиа
Тирелл
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
49
Гарначо
Алехандро
9
Марсьяль
Антони
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Робертс
Коннор
II
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
36
Бейер
Джордан
29
Маатсен
Иан
24
Каллен
Джош
4
Корк
Джек
17
Бенсон
Манюэль
8
Браунхилл
Джош
7
Гудмундссон
Йоханн
10
Барнс
Эшли
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.25
1.13

Среднее время на гол

360
80

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 2 1
Фернандеш Бруну 1 0.5
Эриксен Кристиан 1 0.5
Марсьяль Антони 1 0.5
Мактоминай Скотт 1 0.5
Гарначо Алехандро 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зарури Анасс 2 0.67
Барнс Эшли 1 0.33
Бастьен Самюэль 1 0.33
Тэйлор Чарли 0 0
Витиньо Виктор II 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Каллен Джош 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бёрнли - Мидлсбро 3:1 КПР - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Блэкберн 3:0 Бёрнли - Кроули Таун 3:1
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 5:2 Бёрнли - Ротерхэм 3:2 Бёрнли - Рединг 2:1 Бёрнли - Норвич 1:0 Сандерленд - Бёрнли 2:4 Бирмингем - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Суонси 4:0 Ковентри - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Сток Сити 1:1 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Престон Норт Энд - Бёрнли 1:1 Вест Бромвич - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Миллуолл 2:0 Уиган - Бёрнли 1:5 Шрусбери Таун - Бёрнли 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Точный счет

4:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Снова и снова показали нам гол в исполнении Рэшфорда. Как-то все легко и филигранно исполнил игрок "МЮ", сумев отправить мяч в сетку ворот соперника.
  • 61'
    Бенсон оступился у кромки поля, получив повреждение. Это может быть травма голеностопа. По крайней мере, было похоже на то.
  • 60'
    Компани уже обдумывает варианты с заменами. Сложновато складывается сегодня игра для его команды, честно говоря.
  • Замена
    59'
    Прекрасный гол забил Рэшфорд, просто красавец. Сделал все в этой ситуации Маркус. Ну, а Антони на поле появился вместо Гарначо в составе "красных дьяволов". 
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЭШФОРД! 2:0!
    Классно он разобрался с соперникам на правом фланге, ускорившись к воротам. Далее обыграл он обыграл двух соперников, после чего вошел в штрафную и хлестко пробил под дальнюю левую стойку!
  • 56'
    Какие-то движения видны на скамейке запасных "МЮ". Пока же у нас Марсьяль получает небольшое повреждение, но, судя по всему, поединок он продолжить все же сможет.
  • 55'
    Бенсон показывал, что после его удара со средней дистанции мяч зацепил ногу соперника и улетел за лицевую, но это не так. Никакого рикошета в данном случае не было и подавно.
  • 53'
    Мне кажется, что в такой ситуации второй гол в исполнении манчестерцев окончательно расставит все точки над "i". Все-таки играет сегодня команда из Манчестера очень здорово.
  • Опасный момент
    52'
    МОМЕНТ! Мактоминай! Мог он забивать второй гол! В центр сделал передачу Рэшфорд, и игрок "красных дьяволов" запустил сферу над правой "девяткой"!
  • Фол, нарушение
    51'
    В центре поля фолит сейчас Эриксен, который роняет соперника на газон. Рефери назначает штрафной удар в пользу "Бёрнли". "Бордовые" не торопятся разыгрывать стандарт.
  • Желтая карточка
    49'
    Джош Каллен получает карточку желтого цвета за фол против Марсьяля в динамике эпизода. Отложенный штраф и заслуженное наказание.
  • 48'
    Маласиа получает сейчас на левом фланге, после чего вторым касанием пытается выполнить прострел в центр штрафной - мяч выбивается за пределы поля.
  • 47'
    Маласиа сейчас успел к мячу и сыграл уверенно в подкате против Бенсона. В итоге даже аута в этой ситуации "Бёрнли" не заработал. Классно сыграла оборона манчестерцев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи! Без замен в перерыве, удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Красные дьяволы" пока впереди. Посмотрим, что придумают соперники после паузы.
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    • Офсайд
      44'
      Попадается все-таки в офсайд Рэшфорд, хотя хорошо он убегал к воротам соперника, но все же нарвался на "вне игры". Судьи отработали четко тут.
    • 43'
      К завершению подходит первая половина встречи. Пытается "Бёрнли" раскачать игру хоть как-то, но пропускать до перерыва "красные дьяволы" не намерены.
    • 42'
      Получается наша встреча, честно говоря, очень напряженной для обоих вратарей. Но пока кипер "Бёрнли" чувствует себя в рамке более уверенно, у Дубравка не пропустил только благодаря везению и собственным партнерам.
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Марсьяль! Рванул он с правого края в центр штрафной, после чего с 17-ти метров нанес удар по рамке "Бёрнли". Мяч срикошетил в левую "девятку", но успел переложиться Пикок-Фаррелл, который в красивейшем прыжке отбил снаряд на угловой.
    • 39'
      Да, и ненароком показали нам тут же Де Хеа. Вероятно, как бы намекают нам режиссеры на то, что испанец может выйти сегодня на поле, если Дубравка продолжить действовать также невзрачно в рамке.
    • Опасный момент
      38'
      УХ, как пожарит Дубравка. Теперь Каземиро ему отдал передачу, и вратарь пропустив сферу мимо ноги. И хорошо, что мяч летел медленно, а то мы бы с вами автогол могли получить. Нервничает что ли опытный кипер "красных дьяволов"?
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТ! Угловой разыграли сейчас "бордовые". Казалось, что с подачей с правого края справится Дубравка, но он выронил мяч, и со второй попытки не смог его зафиксировать в перчатках, сыграв в рамке по-волейбольному. Уже летела сфера в воротах, но отработал эпизод до конца Каземиро, который буквально с "ленточки" выбил снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТ! Бенсон! А теперь он с линии штрафной отправлял мяч практически в правую "девятку", и в прыжке Дубравка добрался до снаряда, переведя сферу на угловой.
    • 34'
      Массу перемещений выполняют по газону футболисты "Бёрнли" после пропущенного гола, но совсем не приносят эти передвижения никаких дивидендов клубу.
    • Опасный момент
      33'
      УХ! Бенсон! Классно ворвался он в штрафную соперника, после чего пробил в ближний угол, и сфера попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны!
    • 32'
      Уже в понедельник возвращается АПЛ, наконец, и после этого начнут без перерыва играть матчи соперники. Календарь очень плотный, и матчей будет крайне много.
    • 30'
      Марсьяль в движении получил мяч на подступах к штрафной "Бёрнли", после чего хлестко пробил по воротам соперника, и снаряд просвистел рядом с "девяткой".
    • Фол, нарушение
      29'
      Мактоминай получает удар по ногам сейчас от соперника. Мог и тут рефери показать карточку желтого цвета, но ее не последовало.
    • Офсайд
      28'
      Активно играет манчестерская команда после забитого гола. Атаку провели сейчас и "бордовые", но прострел с правого края в центр штрафной привел к офсайду у гостей. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРИКСЕН! 1:0!
      Забивает "Манчестер Юнайтед". Передача от Фернандеша на правый край, откуда в прыжке простреливает мяч в центр Уан-Биссака, а Эриксен, попав в темп атаки манчестерцев, переправляет сферу в сетку!
    • 25'
      Пошла полной у нас перекличка на футбольной арене. Фанаты традиционно активно ведут себя на стадионе, и прессинг пытается навязать сопернику "МЮ".
    • Фол, нарушение
      23'
      Бенсон в атаке нарушает правила против одного из соперников. Слишком активно он размахивал ногами, получив карточку желтого цвета.
    • 22'
      Не хватает движения впереди игрокам "Манчестер Юнайтед". Как-то уверенно контролируют ситуацию на поле "бордовые". Спокойно преимуществом владеют "красные дьяволы".,но без продвижения вперед.
    • 21'
      Активно ведут себя фанаты "МЮ" на стадионе. Соскучились все по клубным матчам, и вот постепенно стали возвращаться на футбольные поля ведущие европейские чемпионаты. 
    • 19'
      Еще один прорыв Гарначо по левой бровке увенчался потерей. Уверенно против него сыграл защитник, выбивший мяч за боковую линию. Еще и от ноги игрока "МЮ" ушла сфера.
    • 18'
      Гарначо на скорости пробежался к воротам соперника по левому краю, но, отпустив сферу далеко от себя, так и не смог ее по итогу догнать. Снаряд игрок упустил за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      16'
      Барнс фолит в атаке, сбивая противника на газон. Получает устное замечание от рефери футболист "Бёрнли". Пока без карточки для него дело обходится.
    • Угловой
      15'
      Линделёф сейчас после подачи углового сыграл головой по летящему снаряду. Мяч полетел заметно выше цели. Голкипер сопроводил сферу взглядом.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Разыграли футболисты "МЮ" очередной угловой. Рэшфорд выполнил навес на Марсьяля, который головой отправлял мяч на дальнюю штангу, но игрок "красных дьяволов" головой скинул мяч за лицевую линию. Еще угловой!
    • Офсайд
      13'
      Эриксен выполнял подачу от углового флага, и там Рэшфорд попытался принять передачу от Марсьяля, но уже в офсайде был игрок "Юнайтед".
    • Угловой
      12'
      Марсьяль прошел сейчас к воротам соперника, выполнил прострел и заработал угловой для своей команды. Розыгрыш стандарта будет с левого края.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Фернандеш выкатил передачу на Гарначо, который попытался переиграть в рамке Пикок-Феррелла, но Бэйли сумел сыграть ногой, не пустив сферу в сетку
    • 9'
      Венсан Компани, являющийся наставником "Бёрнли" в нынешнем сезоне, очень напряжен у кромки поля. Ранее он выходил на футбольный газон против "Юнайтед" в качестве игрока, а сейчас представлен в роли тренера.
    • 8'
      Мактоминай получил мяч перед штрафной соперника, после чего покатил сферу на одного из партнеров, но мяч достался голкиперу, потому как передача была слишком уж неточной.
    • 7'
      Бенсон благодарит партнеров, которые выкатили на него передачу на правом фланге, однако обработать сферу не удалось "бордовым". Мяч ушел за боковую линию.
    • 6'
      Как-то активнее даже сейчас игроки "Бёрнли", которые уже несколько раз бегали в атаку и создавали угрозу у ворот противника. Пока до особо опасных моментов дело не дошло.
    • Офсайд
      5'
      Офсайд у "Бёрнли". Барнс после заброса с левого края в центр штрафной нанес удар по воротам соперника, и снаряд полетел намного правее цели. А где тут, собственно говоря, было "вне игры"?
    • Анонс
      3'
      Представитель АПЛ и лидер Чемпионшипа - весьма яркая вывеска для стадии 1/8 финала Кубка английской лиги. Это еще что! Завтра вообще будет встреча между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Не пропустите, тоже проведем текстовую трансляцию!
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстал сегодня в красно-белых цветах, а игроки "Бёрнли" вышли на газон в голубых футболках и синих цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на "Олд Траффорд". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Уан-Биссака Аарон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Эриксен Кристиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.9% (149)
    Ничья
    4.3% (7)
    Бёрнли
    4.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.16% (77)
    Меньше
    39.84% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    51.56% (66)
    Нет
    48.44% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    26.2% (43)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    21.3% (35)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.1% (15)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.9% (13)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7.3% (12)
    1:1 Ничья
    1.2% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.2% (2)
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