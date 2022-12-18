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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 74
Манчестер Юнайтед 90.5% (67)
X 4.1% (3)
Бёрнли 5.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бёрнли
7.90
5.10
1.39
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.25
1.13

Среднее время на гол

360
80

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 1
Марсьяль Антони 1 1
Рэшфорд Маркус 1 1
Мактоминай Скотт 1 1
Гарначо Алехандро 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зарури Анасс 2 1
Барнс Эшли 1 0.5
Бастьен Самюэль 1 0.5
Тэйлор Чарли 0 0
Витиньо Виктор II 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бёрнли - Мидлсбро 3:1 КПР - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Блэкберн 3:0 Бёрнли - Кроули Таун 3:1
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 5:2 Бёрнли - Ротерхэм 3:2 Бёрнли - Рединг 2:1 Бёрнли - Норвич 1:0 Сандерленд - Бёрнли 2:4 Бирмингем - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Суонси 4:0 Ковентри - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Сток Сити 1:1 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Престон Норт Энд - Бёрнли 1:1 Вест Бромвич - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Миллуолл 2:0 Уиган - Бёрнли 1:5 Шрусбери Таун - Бёрнли 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Точный счет

4:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2022, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Манчестер Юнайтед 90.5% (67)
    X 4.1% (3)
    Бёрнли 5.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Бёрнли
    7.90
    5.10
    1.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.5% (67)
    Ничья
    4.1% (3)
    Бёрнли
    5.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.21% (39)
    Меньше
    41.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50.75% (34)
    Нет
    49.25% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.7% (22)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    25.7% (19)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    9.5% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.1% (6)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.8% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    2.7% (2)
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    Бёрнли
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