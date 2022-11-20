ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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Церемония открытия чемпионата мира
 
Позже
онлайн-трансляция
Прогнозы 40
Церемония открытия чемпионата мира 27.5% (11)
X 57.5% (23)
онлайн-трансляция 15% (6)
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Результаты последних матчей

онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 31 минуту.



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    • Прогнозы 40
    Церемония открытия чемпионата мира 27.5% (11)
    X 57.5% (23)
    онлайн-трансляция 15% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция онлайн

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    Прогнозы на матч Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция

    Исход игры
    Церемония открытия чемпионата мира
    27.5% (11)
    Ничья
    57.5% (23)
    онлайн-трансляция
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    11.54% (3)
    Меньше
    88.46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (6)
    Нет
    76.92% (20)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    1:0 Церемония открытия чемпионата мира
    5% (2)
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