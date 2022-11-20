Результаты последних матчей
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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Прогнозы на матч Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция
Исход игры
Церемония открытия чемпионата мира
27.5% (11)
Ничья
57.5% (23)
онлайн-трансляция
15% (6)
Тотал 2.5
Больше
11.54% (3)
Меньше
88.46% (23)
Обе команды забьют
Да
23.08% (6)
Нет
76.92% (20)
Популярный счёт
0:0 Ничья
42.5% (17)
1:1 Ничья
7.5% (3)
1:0 Церемония открытия чемпионата мира
5% (2)
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