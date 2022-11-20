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Церемония открытия чемпионата мира
0:0
Конец матча
онлайн-трансляция
Прогнозы 45
Церемония открытия чемпионата мира 28.9% (13)
X 55.6% (25)
онлайн-трансляция 15.6% (7)
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  • Второй тайм
  • Свисток
    Ну, а я, Козырев Вячеслав передаю слово своему коллеге - Михаилу Белобородову, который проведет прямую текстовую трансляцию поединка! Хорошего всем чемпионата мира, друзья!
  • 88'
    Президент ФИФА Джанни Инфантино поздоровался с болельщиками по-катарски, по-испански и английски. "Дорогие друзья, добро пожаловать на чемпионат мира по футболу 2022 года. Футбол объединяет мир! Приветствует гостей турнира! Да начнется представление!", - в меру взволнованно сказал спортивный чиновник.
  • 86'
    Второй заход на Церемонию? Огромный Кубок мира появился в центре поля у нас! Огнедышащие установки появились у нас. Они добавляют антуража. Предвкушение от мирового первенства просто невероятное!
  • 84'
    Персональных поклонников Месси нам показали. В шапочках с лицом аргентинского нападающего предстали фанаты. Месси сегодня, конечно, не появятся, но в сборных Катара и Эквадора есть свои звезды!
  • 82'
    Фанаты сборной Эквадора верят в победу в своей команды. Многие из тех, кто будет сегодня на стадионе заключили даже соответствующие пари. Как говорят поклонники эквадорского коллектива: "Так интереснее смотреть игру!".
  • 79'
    На прошлом чемпионате мира по футболу в России лишь в одной встрече была зафиксирована нулевая ничья. Эта была игра третьего тура, когда в группе С Дания и Франция в "Лужниках" расписала мирный исход.
  • 74'
    Церемония открытия чемпионата мира по футболу официально завершилась, а перед стадионом можно было увидеть красочный салют. Все соответствует праздничной атмосфере.
  • Анонс
    69'
    Менее получаса остается до конца встречи. А мы предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами матча:

    Катар: Аль-Шееб, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будьяф, Афиф, Али.
    Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.
  • 63'
    Недавно вокруг сборной Катара поднялась нешуточная шумиха. Дело в том, что журналист и политический аналитик Амджад Таха заявил о подкупе игроков Эквадора Катаром на сумму в 7.4 миллиона долларов. Информатор утверждал, что в "сделке" участвовало 7 футболистов. Понятное дело, официальные лица Катара эту информацию однозначно опровергали. Но тогда Таха заявил, что даже известен счет поединка. Он утверждал, что, согласно договоренности, команды должны сыграть со счетом 1:0 в пользу Катара. Причем единственный мяч должен был случиться во втором тайме. Посмотрим, сбудется ли этот "заговор"?
  • 57'
    Известно, что Ла’иб - официальный символ чемпионата мира по футболу. Подобный сувенир в виде шапочки продаются во всех городах Катара. К слову, средняя стоимость одного такого Ла’иба составляет в переводе на российскую валюту 1500 рублей. Не такая уж и большая сумма, если учитывать, что продукция лицензионная.
  • Опасный момент
    53'
    Эксперты нашего портала сделали ряд интересных прогнозов. Оцените сами старания аналитиков. Материал и впрямь интересный!

    Кто выступит лучше на чемпионате мира: Бразилия или Франция – прогноз
    Кто выступит лучше на чемпионате мира: Бразилия или Аргентина – прогноз
    Кто выступит лучше на чемпионате мира: сборная Месси или сборная Роналду – прогноз
  • 49'
    Букмекеры считают главным фаворитом чемпионата мира по футболу сборную Бразилии. Второе место занимает у аналитиков занимает Аргентина, а третье, несмотря на травму Бензема, сборная Франции. А кого мы считаете своим фаворитом? Ответ пишите во вкладке "Комментарии".
  • Второй тайм начался
    46'
    Нам сейчас показывают, как каждая из команд прибывала на стадион. Как мне кажется, сейчас уже команды должны выйти на разминку. В голове всплывают золотые мгновения чемпионата мира в России. Ваш покорный слуга посетил 11 матчей мирового первенства. И каждый из поединков был для меня как отдельный праздник. Событие мирового масштаба!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Напомню, что первый поединок чемпионата мира по футболу стартует уже в 19:00 по московскому времени, и в очной встрече сойдутся игроки сборных Катара и Эквадора. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча! Мой коллега, Михаил Белобородов уже вооружился комментаторским пером, и готовится с минуты на минуту начать свой красочный онлайн!
  • 43'
    Вы знаете, можно тут увидеть фанатов самых различных сборных. На трибунах нам показали фанатов сборных Катара, Аргентины, Эквадора, Испании, Германии и Бразилии. Есть даже фанаты Италии и Чили, которые, к слову, не попали на мировое первенство.
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    • 40'
      Появилась у нас бесконечность - главный символ мирового первенства - это восемь стадионов, восемь прекрасных арен, которые примут мировое первенство.
    • Видеоповтор
      38'
      Огромное количество шейхов, ВИП-персон на стадионе. Нам же снова показывают шейха Тамима бин Хамада, который говорит свое слово. "От Катара я приветствуют всех не ЧМ-2022. Мы упорно трудились со многими друзьями, чтобы провести один из самых ожидаемых турниров. Мы, наконец, достигли того дня, которого ждали долго. Начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении 28 дней мы станем участниками невероятного футбольного фестиваля, который объединит многие национальности, конфессии, чтобы встретить вместе этот уникальный момент. Мы собрались вместе, чтобы разделить наши общие ценности! Желаю всем участникам великолепного футбольного выступления в мире, наполненного радостью и чудесными ожиданиями!"
    • 34'
      Главный вокалист южнокорейской группы BTS Чон Чонгук выходит на сцену. Поет прекрасном в стиле южнокорейская поп-звезда. Очень заряженный парень! Катарским певец Фахад Аль‑Кубайси к нему присоединяется, и вместе они исполняют композицию "Мечтатели"! Думаю, эта песня засядет в нашим головах на ближайший месяц.
    • 31'
      Все эти песни и пляски все равно забудутся, а на первый план выйдут настоящие футбольные баталии, которые мы с вами будем наблюдать на протяжении месяца! Именно эти события засядут у нас в головах. Ну, а Катар наверняка запомнится миллионам болельщиков своим гостеприимством.
    • 29'
      Пресса сообщает о большом количестве опоздавших на Церемонию открытия Мундиаля. Болельщики буквально бежали на стадион, пытаясь прорваться на стадион. Разумеется, через контрольные пункты. Ни о каких беспорядках речи не идет.
    • 27'
      Танцы у нас, барабаны на местном арабском языке. Пытаемся проникнуться атмосферой праздника. Все выглядит очень задорно и красиво! Сколько же людей было задействовано в Церемонии открытия?
    • 24'
      Кстати говоря, в Сети представители СМИ утверждают, что пробки перед стадионом были огромными, несмотря на заявления местных жителей об их отсутствии. До стадиона некоторые журналисты добирались более часа вместо заявленных 40 минут.
    • 22'
      Песня "Катар зовет" в исполнении певицы Даны. Морган Фримен после этой композиции рассказывает, как важен чемпионат мира по футболу для стран мира, ведь он, по словам известного актера, "объединяет сердца".
    • 19'
      Чудо-мальчик Ганим аль-Мифтах появился на арене. Известный паралимпиец, в гости к которому по личному зову приходит Морган Фримен. Происходит трогательная беседа.
    • 18'
      Красочное шоу началось! Показывают нам кровать, установленную на спине верблюда. Масса людей задействовано в диковинной композиции, которая просто завораживает дух.
    • 16'
      Ролик нам сейчас показывают, на котором можно увидеть совсем нехарактерные кадры. Ракурс камеры сосредоточен на акулу, которая переносит нас туда, где скоро все начнется - на арене "Эль-Байт".
    • 13'
      Катарского эмира шейха Тамима бин Хамаднам показали режиссеры в компании Джанни Инфантино. Уже идет у нас активный отсчет до официального открытия чемпионата мира по футболу.
    • 12'
      Сегодня фанаты смогут увидеть всего одну встречу чемпионата мира по футболу, но уже завтра состоятся сразу три встречи мирового первенства. Предлагаю ознакомиться с завтрашним расписанием и ссылки на текстовые трансляции:

      16:00 Англия  - Иран
      19:00 Сенегал – Нидерланды
      22:00 США – Уэльс
    • 9'
      Болельщики сборной Катара постепенно подтягиваются на стадион, к старту Церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Нет никаких давок, у всех прекрасное настроение. За порядком следят полицейские на верблюдах. Такого вы не увидите больше ни на одном Мундиале.
    • 8'
      Дмитрий Губерниев успел отреагировать на игру сборной России не только на телевидении, но и в своем Telegram-канале. Вот что сказал спортивный аналитик и эксперт.
    • 7'
      Валерий Карпин в разговоре с журналистами "Матч ТВ" прокомментировал результат сборной России против команды Узбекистана (0:0.. "Больше второй тайм понравился. Агрессией в атаке. Игрой в обороне. Изначально были подходы, но первый опасный момент возник в концовке игры. К обороне вопросов у меня нет, а вот в линии атаки нужно добавлять", - отметил наставник сборной России по футболу.
    • Опасный момент
      6'
      Чемпионат мира в Катаре стартует менее чем через пару часов игрой Катар - Эквадор. Эксперты LiveResult.Ru не сидели на месте и подготовили для вас массу прогнозов на первую игру мирового первенства. 

      Точный счет.
      Победа сборной Катара.
      Обе забьют - да.
      Тотал меньше 2.5 голов.
    • 5'
      Перед стартом чемпионата мира по футболу сборная Франции, наряду с Бразилией и Аргентиной, являлась одним из главных фаворитов Мундиаля. Но травмы могут сломать команду. Мой коллега подготовил качественный материал на эту тему. Предлагаю ознакомиться.
    • Видеоповтор
      4'
      Рашид Рахимов отметил, что российская команда могла сыграть лучше, но мы, отправляя ряд молодых игроков на игры с Таджикистаном и Узбекистаном, "осознавали риски, на которые шел Валерий Карпин". "Эти ребята получили свой шанс в команде, но могли проявить себя лучше", - заявил Рахимов в качестве комментария к матчу.
    • 3'
      Пока официально не стартовала Церемония открытия Мундиаля, продолжаем обсуждать игру сборной России по футболу. В студийке того же "Матч ТВ" биатлонный эксперт и телеведущий Дмитрий Губерниев осудил игру нашей команды. "Не обалдели ли вы?", - заявил шоумен в ходе беседы с Рашидом Рахимовым и Константином Геничем, отметив высокие зарплаты игроков, которые играют в стане российской команды.
    • 2'
      Берут сейчас журналисты "Матч ТВ" интервью у игроков российской команды. Все игроки без исключения утверждают, что могли сыграть лучше. В Сети почитал я мнения многих фанатов нашей сборной. Большинство поклонников российского футбола осталось недовольными игрой нашей команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Чуть ранее сборная России по футболу завершила свой очередной товарищеский матч. Да только в игре Узбекистан - Россия забитых голов фанаты так и не увидели! Будем надеяться, что не подведет нас Мундиаль!
    • До матча
    • Добрый день, друзья! Мы, наконец, дождались! Мировое футбольное первенство по футболу в Катаре вот-вот стартует, но прежде зрителей ждет красочная церемония открытия турнира! Занимайте место в своем кресле, мы начинает наш большой футбольный путь по страницам Мундиаля. 

      Для вас будет работать на текстовой трансляции Церемонии открытия турнира Козырев Вячеслав! Добро пожаловать!
    Прогнозы 45
    Церемония открытия чемпионата мира 28.9% (13)
    X 55.6% (25)
    онлайн-трансляция 15.6% (7)
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    Прогнозы на матч Церемония открытия чемпионата мира 0:0 онлайн-трансляция

    Исход игры
    Церемония открытия чемпионата мира
    28.9% (13)
    Ничья
    55.6% (25)
    онлайн-трансляция
    15.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    10% (3)
    Меньше
    90% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    23.33% (7)
    Нет
    76.67% (23)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    40% (18)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    1:0 Церемония открытия чемпионата мира
    8.9% (4)
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