0:0
Конец матча
Результаты последних матчей
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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Прогнозы на матч Церемония открытия чемпионата мира 0:0 онлайн-трансляция
Исход игры
Церемония открытия чемпионата мира
28.9% (13)
Ничья
55.6% (25)
онлайн-трансляция
15.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
10% (3)
Меньше
90% (27)
Обе команды забьют
Да
23.33% (7)
Нет
76.67% (23)
Популярный счёт
0:0 Ничья
40% (18)
1:1 Ничья
8.9% (4)
1:0 Церемония открытия чемпионата мира
8.9% (4)
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