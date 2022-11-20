Церемония открытия чемпионата мира по футболу официально завершилась, а перед стадионом можно было увидеть красочный салют. Все соответствует праздничной атмосфере.

На прошлом чемпионате мира по футболу в России лишь в одной встрече была зафиксирована нулевая ничья. Эта была игра третьего тура, когда в группе С Дания и Франция в "Лужниках" расписала мирный исход.

Фанаты сборной Эквадора верят в победу в своей команды. Многие из тех, кто будет сегодня на стадионе заключили даже соответствующие пари. Как говорят поклонники эквадорского коллектива: "Так интереснее смотреть игру!".

Персональных поклонников Месси нам показали. В шапочках с лицом аргентинского нападающего предстали фанаты. Месси сегодня, конечно, не появятся, но в сборных Катара и Эквадора есть свои звезды!

Второй заход на Церемонию? Огромный Кубок мира появился в центре поля у нас! Огнедышащие установки появились у нас. Они добавляют антуража. Предвкушение от мирового первенства просто невероятное!

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздоровался с болельщиками по-катарски, по-испански и английски. "Дорогие друзья, добро пожаловать на чемпионат мира по футболу 2022 года. Футбол объединяет мир! Приветствует гостей турнира! Да начнется представление!", - в меру взволнованно сказал спортивный чиновник.

Букмекеры считают главным фаворитом чемпионата мира по футболу сборную Бразилии . Второе место занимает у аналитиков занимает Аргентина , а третье, несмотря на травму Бензема, сборная Франции . А кого мы считаете своим фаворитом? Ответ пишите во вкладке "Комментарии".

Известно, что Ла’иб - официальный символ чемпионата мира по футболу. Подобный сувенир в виде шапочки продаются во всех городах Катара. К слову, средняя стоимость одного такого Ла’иба составляет в переводе на российскую валюту 1500 рублей. Не такая уж и большая сумма, если учитывать, что продукция лицензионная.

Менее получаса остается до конца встречи. А мы предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами матча: Катар : Аль-Шееб, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будьяф, Афиф, Али. Эквадор : Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.

Вы знаете, можно тут увидеть фанатов самых различных сборных. На трибунах нам показали фанатов сборных Катара, Аргентины, Эквадора, Испании, Германии и Бразилии. Есть даже фанаты Италии и Чили, которые, к слову, не попали на мировое первенство.

40' Появилась у нас бесконечность - главный символ мирового первенства - это восемь стадионов, восемь прекрасных арен, которые примут мировое первенство.

38' Огромное количество шейхов, ВИП-персон на стадионе. Нам же снова показывают шейха Тамима бин Хамада, который говорит свое слово. "От Катара я приветствуют всех не ЧМ-2022. Мы упорно трудились со многими друзьями, чтобы провести один из самых ожидаемых турниров. Мы, наконец, достигли того дня, которого ждали долго. Начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении 28 дней мы станем участниками невероятного футбольного фестиваля, который объединит многие национальности, конфессии, чтобы встретить вместе этот уникальный момент. Мы собрались вместе, чтобы разделить наши общие ценности! Желаю всем участникам великолепного футбольного выступления в мире, наполненного радостью и чудесными ожиданиями!"

34' Главный вокалист южнокорейской группы BTS Чон Чонгук выходит на сцену. Поет прекрасном в стиле южнокорейская поп-звезда. Очень заряженный парень! Катарским певец Фахад Аль‑Кубайси к нему присоединяется, и вместе они исполняют композицию "Мечтатели"! Думаю, эта песня засядет в нашим головах на ближайший месяц.

31' Все эти песни и пляски все равно забудутся, а на первый план выйдут настоящие футбольные баталии, которые мы с вами будем наблюдать на протяжении месяца! Именно эти события засядут у нас в головах. Ну, а Катар наверняка запомнится миллионам болельщиков своим гостеприимством.

29' Пресса сообщает о большом количестве опоздавших на Церемонию открытия Мундиаля. Болельщики буквально бежали на стадион, пытаясь прорваться на стадион. Разумеется, через контрольные пункты. Ни о каких беспорядках речи не идет.

27' Танцы у нас, барабаны на местном арабском языке. Пытаемся проникнуться атмосферой праздника. Все выглядит очень задорно и красиво! Сколько же людей было задействовано в Церемонии открытия?

24' Кстати говоря, в Сети представители СМИ утверждают, что пробки перед стадионом были огромными, несмотря на заявления местных жителей об их отсутствии. До стадиона некоторые журналисты добирались более часа вместо заявленных 40 минут.

22' Песня "Катар зовет" в исполнении певицы Даны. Морган Фримен после этой композиции рассказывает, как важен чемпионат мира по футболу для стран мира, ведь он, по словам известного актера, "объединяет сердца".

19' Чудо-мальчик Ганим аль-Мифтах появился на арене. Известный паралимпиец, в гости к которому по личному зову приходит Морган Фримен. Происходит трогательная беседа.