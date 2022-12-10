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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Германнштадт
3:0
Второй тайм: 83'
Вииторул Констанца
0'
1:0
2' Гол
Балауре Сильвиу
44' Желтая карточка
Ciprian Biceanu
45' Желтая карточка
Сырбу Дан
2:0
54' Гол
Балауре Сильвиу
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Попеску Михай
67' Красная карточка
Попеску Михай
3:0
71' Пенальти
Бухэчяну Валентин
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Saeed Issah
76' Красная карточка
Saeed Issah
82' Желтая карточка
Алибек Денис
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
6
Marius
Antoche
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
11
Торже
Андрей-Габриэль
7
Алибек
Денис
80
Питу
Алекси
Германнштадт
Вииторул Констанца

История личных встреч

Германнштадт
Вииторул Констанца

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

61
123

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 9 0.45
Альхассан Баба 6 0.3
Балауре Сильвиу 2 0.1
Стойка Йонуц 2 0.1
Ороиан Александру 2 0.1
Бутян Михай 1 0.05
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.05
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Опрут Рауль 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 9 (2) 0.45
Питу Алекси 5 0.25
Грамени Константин 4 0.2
Морар Влад 4 (1) 0.2
Торже Андрей-Габриэль 3 0.15
Мунтяну Луис 3 0.15
Артян Андрей 2 0.1
Петре Адриан 2 (2) 0.1
Касап Карло 1 0.05
Балута Тудор 1 0.05
Борза Себастьян 1 0.05
Дукуре Кевин Гробры 1 0.05
Кики Давид 1 0.05
Попеску Михай 1 0.05
Молдовяну Роберт 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Ларие Йонуц 1 (1) 0.05
Сырбу Дан 0 0
Неделку Драгош 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Альхассан Баба 6 0
Бутян Михай 4 0
Sota Mino 4 0
Бейян Флориан 3 0
Saeed Issah 1 1
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Стойка Йонуц 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Петреску Петришор 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 5 1
Алибек Денис 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Кики Давид 4 0
Балута Тудор 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Касап Карло 2 0
Питу Алекси 2 0
Айоани Михай 2 0
Сырбу Дан 2 0
Кориню Жереми 0 1
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Георге Хаджи 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
6
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вииторул Констанца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
24
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
74% (14)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Вииторул Констанца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

9
24
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
2
8%
61-75
3
33%
8
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

20
41
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
1
5%
5
12%
1-15
3
15%
5
12%
16-30
4
20%
10
24%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
4
20%
4
10%
61-75
4
20%
11
27%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
14%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
3
21%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2

Результаты матчей

Германнштадт
Вииторул Констанца

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Вииторул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
8
2
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
7
12
1.5
13
6
1
18
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 0:3 20 13 5 2 41 - 17 44
3.
ЧФР Клуж
 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 18 9 5 4 33 - 24 32
6.
Германнштадт
 3:0 20 8 6 6 24 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 0:3 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 3:0 10 5 1 4 15 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 0:3 10 5 3 2 17 - 13 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 3:0 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
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Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
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    • 78'
      Mihai Aioani делает важнейший сейв!
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Бухэчяну Валентин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 78'
      Ороиан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • 77'
      Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Бабич Матко
    • 77'
      Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu
    • 76'
      УДАЛЕНИЕ! - Saeed Issah увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 76'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Saeed Issah из команды Германнштадт - была желтая, а стала красная.
    • 75'
      Контроль мяча: Германнштадт: 39%, Вииторул Констанца: 61%.
    • 75'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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