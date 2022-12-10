Тур: 20. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Bogdan Dumitrache
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБалауре Сильвиу
44' Желтая карточкаCiprian Biceanu
45' Желтая карточкаСырбу Дан
2:0
54' ГолБалауре Сильвиу
64' Undefined phrase: football_event_Попеску Михай
66' Красная карточкаПопеску Михай
3:0
71' ПенальтиБухэчяну Валентин
74' Undefined phrase: football_event_Saeed Issah
76' Красная карточкаSaeed Issah
82' Желтая карточкаАлибек Денис
4:0
90' ПенальтиПетреску Петришор
90' Желтая карточкаКики Давид
90'+11
Ход матча
2'
1:0
44'
45'
54'
64'
66'
71'
74'
76'
82'
90'
90'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
14 Daniel Birzu
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Германнштадт
Вииторул Констанца
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
61
123
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|9
|0.45
|Альхассан Баба
|6
|0.3
|Балауре Сильвиу
|2
|0.1
|Стойка Йонуц
|2
|0.1
|Ороиан Александру
|2
|0.1
|Бутян Михай
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.05
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.05
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Опрут Рауль
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|9 (2)
|0.45
|Питу Алекси
|5
|0.25
|Грамени Константин
|4
|0.2
|Морар Влад
|4 (1)
|0.2
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.15
|Мунтяну Луис
|3
|0.15
|Артян Андрей
|2
|0.1
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.1
|Касап Карло
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Борза Себастьян
|1
|0.05
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.05
|Кики Давид
|1
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.05
|Молдовяну Роберт
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.05
|Сырбу Дан
|0
|0
|Неделку Драгош
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Sota Mino
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Saeed Issah
|1
|1
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Стойка Йонуц
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|5
|1
|Алибек Денис
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Кики Давид
|5
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Касап Карло
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
6
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вииторул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
24
Германнштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
70% (14)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Вииторул Констанца
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
7
41%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
4
29%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Забито
9
24
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
2
8%
61-75
3
33%
8
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
24
41
9 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
2
8%
5
12%
1-15
3
13%
5
12%
16-30
4
17%
10
24%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
5
21%
11
27%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
14%
4
22%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Результаты матчей
Германнштадт
Вииторул Констанца
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Вииторул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
82
28
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
173
812
137
218
614
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6