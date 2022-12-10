Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Германнштадт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сырбу Дан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

44' Ciprian Biceanu получил желтую карточку от судьи

43' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Паращив Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Питу Алекси пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

37' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Германнштадт

32' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Германнштадт

25' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

25' Грамени Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Опрут Рауль из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Торже Андрей-Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

20' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Торже Андрей-Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

16' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Балауре Сильвиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О О О Л - Балауре Сильвиу из команды Германнштадт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

2' Ороиан Александру из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру