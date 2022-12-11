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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Университатя
0:0
Конец матча
УТА Арад
0'
64' Желтая карточка
Батха Идриз
71' Желтая карточка
Бэлан Адриан
89' Желтая карточка
Симон Габриэл
90' Желтая карточка
Denis Ispas
90' Желтая карточка
Влэдою Штефан
90'+9
33
Andrei
Gorcea
2
Влэдою
Штефан
44
Denis
Ispas
18
Илие
Флорин
5
Бричаг
Марьюс
8
Martin
Remacle
98
Симон
Габриэл
20
Пурече
Флориан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
93
Тьям
Мамаду
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
3
Добреску
Михай
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
55
Поп
Рареш
20
Уббинк
Корнелис
7
Отеле
Филип
28
Кешерю
Клаудиу
Университатя
УТА Арад

История личных встреч

Университатя
УТА Арад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.2
Филип Иоан 2 0.1
Пирес Ромарио 1 (1) 0.05
Бричаг Марьюс 1 0.05
Тьям Мамаду 1 0.05
Эли Лопес 1 0.05
Martin Remacle 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Влэдою Штефан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 4 0.2
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.2
Каскини Баутиста 2 0.1
Кешерю Клаудиу 2 0.1
Бенга Александру 2 0.1
Микулеску Давид 2 0.1
Абейд Али 1 0.05
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Поп Рареш 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 7 1
Кипчу Александру 6 1
Denis Ispas 4 0
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Пициан Андрей 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Симон Габриэл 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бэлан Адриан 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Бик Овидиу 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Илиев Пламен 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Albert Hofman 1 0
Eugen Neagoe 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 8 1
Эрико 4 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Абейд Али 1 1
Исак Дамьян 1 1
Уббинк Корнелис 2 0
Постолаки Вирджилиу 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Cibi 1 0

Результаты матчей

Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
УТА Арад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Университатя
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
УТА Арад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

3
10
Университатя
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
УТА Арад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
20%
5
38%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
60%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
6
46%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
17%
6
33%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
42%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

22
27
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
3
11%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
4
18%
6
22%
31-45
7
32%
6
22%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1
УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0

Результаты матчей

Университатя
УТА Арад

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Университатя
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
13
7
1
19
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 1:0 19 14 1 4 33 - 17 43
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 18 9 5 4 33 - 24 32
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 0:1 20 4 8 8 16 - 33 20
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 1:0 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 0:1 10 2 4 4 9 - 11 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
ЧФР Клуж
 1:0 9 6 1 2 13 - 9 19
3.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 0:1 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
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