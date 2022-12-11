Тур: 20. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаБатха Идриз
71' Желтая карточкаБэлан Адриан
89' Желтая карточкаСимон Габриэл
90' Желтая карточкаDenis Ispas
90' Желтая карточкаВлэдою Штефан
90'+9
Ход матча
64'
71'
89'
90'
90'
Владение мячом
44
Denis
Ispas
18
Илие
Флорин
93
Тьям
Мамаду
93
Якоб
Флорин
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
55
Поп
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя
УТА Арад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.2
|Филип Иоан
|2
|0.1
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.05
|Бричаг Марьюс
|1
|0.05
|Тьям Мамаду
|1
|0.05
|Эли Лопес
|1
|0.05
|Martin Remacle
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|4
|0.2
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.2
|Каскини Баутиста
|2
|0.1
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.1
|Бенга Александру
|2
|0.1
|Микулеску Давид
|2
|0.1
|Абейд Али
|1
|0.05
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Поп Рареш
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|7
|1
|Кипчу Александру
|6
|1
|Denis Ispas
|4
|0
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Пициан Андрей
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бэлан Адриан
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Albert Hofman
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|8
|1
|Эрико
|4
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|5
|0
|Бенга Александру
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Абейд Али
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Результаты матчей
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
УТА Арад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Университатя
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
УТА Арад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
3
10
Университатя
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
УТА Арад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
20%
5
38%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
60%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
6
46%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
17%
6
33%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
42%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
22
27
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
3
11%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
4
18%
6
22%
31-45
7
32%
6
22%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1
УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Результаты матчей
Университатя
УТА Арад
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Университатя
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
137
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|20
|13
|5
|2
|41 - 18
|44
|3.
|1:0
|19
|14
|1
|4
|33 - 17
|43
|4.
|19
|10
|4
|5
|23 - 17
|34
|5.
|18
|9
|5
|4
|33 - 24
|32
|6.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|33 - 16
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|9.
|20
|6
|7
|7
|18 - 19
|25
|10.
|19
|6
|4
|9
|15 - 27
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 25
|21
|12.
|0:1
|20
|4
|8
|8
|16 - 33
|20
|13.
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|19
|1
|5
|13
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|1:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 7
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|15.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6