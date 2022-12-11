Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Rares Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тьям Мамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Кипчу Александру из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' После проверки VAR рефери не стал менять решения - УТА Арад пробьет пенальти!

39' Хорошую попытку сделал Уббинк Корнелис . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Уббинк Корнелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Университатя

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Пирес Ромарио из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.

36' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

33' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Пурече Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Университатя

29' Mihai Dobrescu не смог попасть в створ ударом издали

29' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кешерю Клаудиу нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.

25' Пурече Флориан пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

24' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Rares Pop наказан за толчок Пурече Флориан

24' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

22' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бэлан Адриан нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

22' Бричаг Марьюс из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - УТА Арад пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ходжалари Эрион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Бэлан Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Университатя пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Игрок из команды Университатя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Симон Габриэл пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

9' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тьям Мамаду пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

8' Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Кешерю Клаудиу пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Университатя

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

4' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.