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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Ботошани
0:1
Первый тайм: 28'
ЧФР Клуж
0'
20' Желтая карточка
Колингер Денис
0:1
28' Гол

Ход матча

20'
 
Колингер Денис
21'
Andrei Dragu
Камара Секу
 
28'
0:1

Владение мячом

1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
99
Забу
Сирил
6
Victor
Dican
4
Иванов
Антоний
17
Камара
Секу
20
Роман
Михай
V
26
Майлат
Себастьян
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
30
Бирлигея
Даниэль
32
Янга
Рангело
8
Роджер
VII
Ботошани
ЧФР Клуж

История личных встреч

Ботошани
ЧФР Клуж

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

2.14
1.17

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

46
21

Голов в среднем за матч

1.77
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

50
111

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 5 (2) 0.25
Камара Секу 3 0.15
Роман Михай V 2 0.1
Сно Саквилл 2 0.1
Флореску Эдуард 2 (1) 0.1
Цигэнашу Александр 1 0.05
Terrence Tisdell 1 0.05
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 (2) 0.21
Мухар Карло 4 0.21
Дяк Чиприан 3 (2) 0.16
Йебоа Эммануэль 3 0.16
Маня Кристьян 3 (1) 0.16
Янга Рангело 3 0.16
Матиас Иури 2 0.11
Дебелюх Габриэл 2 0.11
Хобан Овидиу 1 0.05
Боатенг Бисмарк 1 0.05
Петрила Клаудиу 1 0.05
Камора Мауру 1 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Шерони Алин 3 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Цигэнашу Александр 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Роман Михай 3 0
Силла Якуба 3 0
Иванов Антоний 3 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Andrei Dragu 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Mihai Teja 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дан Петреску 3 1
Дяк Чиприан 4 0
Малеле Сефас 4 0
Колингер Денис 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Камора Мауру 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Браун Кристофер 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Результаты матчей

Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ЧФР Клуж
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
3
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

6
18
Ботошани
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
ЧФР Клуж
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
7

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
43%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
5
26%
76-90

Пропущено

22
9
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
27%
2
22%
61-75
8
36%
1
11%
76-90

Забито

17
31
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
4
24%
8
26%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
6
19%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
10%
1
6%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
8
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0

Результаты матчей

Ботошани
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
1
3
16
1.5
9
9
1
18
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 1:0 19 14 1 4 33 - 17 43
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 18 9 5 4 33 - 24 32
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 0:1 20 4 8 8 16 - 33 20
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 1:0 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 0:1 10 2 4 4 9 - 11 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
ЧФР Клуж
 1:0 9 6 1 2 13 - 9 19
3.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 0:1 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • 27'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Andrei Dragu из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    26'
    Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 26'
    Хорошую попытку сделал Янга Рангело. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 25'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ботошани: 47%, ЧФР Клуж: 53%.
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    ЧФР Клуж
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