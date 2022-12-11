Тур: 20. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0'
20' Желтая карточкаКолингер Денис
0:1
28' ГолЦвек Ловро
31' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
52' Желтая карточкаЯнга Рангело
85' Желтая карточкаВиргиль Пинсон
88' Желтая карточкаРоджер VII
1:1
90' ГолAndrei Dragu
90' Желтая карточкаРоман Михай
90'+7
Ход матча
20'
28'
0:1
52'
85'
88'
90'
1:1
90'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
ЧФР Клуж
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
2.14
1.17
Среднее время на гол
42
77
Всего голов
46
21
Голов в среднем за матч
1.77
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
50
111
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|5 (2)
|0.25
|Камара Секу
|3
|0.15
|Роман Михай V
|2
|0.1
|Сно Саквилл
|2
|0.1
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.1
|Andrei Dragu
|1
|0.05
|Цигэнашу Александр
|1
|0.05
|Terrence Tisdell
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.21
|Мухар Карло
|4
|0.21
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.16
|Маня Кристьян
|3 (1)
|0.16
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.16
|Янга Рангело
|3
|0.16
|Матиас Иури
|2
|0.11
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.11
|Хобан Овидиу
|1
|0.05
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|Камора Мауру
|1
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Цвек Ловро
|1
|0.05
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Роман Михай
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дан Петреску
|3
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ЧФР Клуж
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
4
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
6
18
Ботошани
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
ЧФР Клуж
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
7
Волевые поражения
13
22
Голы по времени матча
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
43%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
5
26%
76-90
Пропущено
22
9
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
27%
2
22%
61-75
8
36%
1
11%
76-90
Забито
18
32
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 1
3
17%
3
9%
1-15
1
6%
8
25%
16-30
4
22%
8
25%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
28%
6
19%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
4
13%
5
26%
31-45
3
9%
4
21%
46-60
8
25%
4
21%
61-75
8
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0
Результаты матчей
Ботошани
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботошани
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
28
64
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
181
317
910
119
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|20
|13
|5
|2
|41 - 18
|44
|3.
|19
|13
|2
|4
|33 - 18
|41
|4.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|34 - 24
|35
|5.
|19
|10
|4
|5
|23 - 17
|34
|6.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|33 - 16
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|9.
|20
|6
|7
|7
|18 - 19
|25
|10.
|19
|6
|4
|9
|15 - 27
|22
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|0:1
|20
|5
|6
|9
|22 - 26
|21
|13.
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|19
|1
|5
|13
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 7
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|15.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6