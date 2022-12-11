Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

48' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Ботошани

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

36' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Садику Рияд наказан за толчок Daniel Birligea

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Ботошани

32' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Шанс! Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

31' Судья подбегает и показывает Цигэнашу Александр из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

30' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Янга Рангело . Удар в створ, но вратарь начеку

25' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Роджер VII . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

20' Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Забу Сирил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Секу получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Камара Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Ботошани

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Цвек Ловро и попал в каркас ворот!

15' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Хорошую попытку сделал Дяк Чиприан . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Роджер VII создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ботошани

12' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

10' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Дяк Чиприан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру